Imagini adorabile cu Ștefan Bănică și Alexandru, fiul cel mic, pe derdeluș. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: „Tati, hai că poți”

Ștefan Bănică, Lavinia Pîrva și fiul lor s-au bucurat din plin de iarnă, pe pârtie. Cântăreața a filmat momentul în care soțul ei s-a dat cu sania împreună cu micul Alexandru. 

Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 15:46 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 16:18
Lavinia Pârva a surprins imagini adorabile cu băiețelul în vârstă de 6 ani, dându-se cu sania alături de tatăl său. Grijuliu, Ștefan Bănică și-a așezat fiul în partea din față a saniei, astfel încât să poată să-l protejeze. Lavinia a surprins de pe margine momentul și a publicat imaginile pe rețelele sociale, cu descrierea: „Tati, hai că poți!”.

Lavinia Pîrva, imagini cu Ștefan Bănică și Alexandru, pe pârtie

Profitând din plin de zăpadă, Ștefan Bănică a trăit un moment simplu, dar plin de bucurie, alături de fiul său cel mic, într-o zi de iarnă autentică. Artistul s-a dat cu sania împreună cu Alexandru, râzând și bucurându-se de emoția copilăriei, departe de scenă și de luminile reflectoarelor. De pe margine, soția sa, Lavinia Pîrva, i-a privit cu zâmbetul pe buze, emoționată de legătura specială dintre tată și fiu.

Citește și: Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. În ce ipostaze emoționante a apărut alături de Ștefan Bănică și fiul lor:„Sunt recunoscătoare”

Ștefan Bănică, mândru de copiii săi

Ștefan Bănică, în vârstă de 58 de ani, a povestit în trecut că mezinul său i-a dat șansa de a se implica în creșterea lui, mai mult decât a putut cu copiii cei mari, fiind prins cu concertele.

Ștefan Bănică este tatăl a trei copii. În 2019, când s-a născut Alexandru, Ștefan Bănică a vorbit despre cei 3 copii ai săi. Faptul că devenise la 52 de ani tată pentru a treia oară a însemnat un lucru important pentru el:

"Alexandru este o baterie perfectă pentru mine. Când îl văd dimineaţa şi îmi zâmbeşte, m-am încărcat pentru toată ziua. Oricum, pentru mine, la 52 de ani, Alexandru e o binecuvântare, nu mă mai aşteptam la chestia asta", spunea Ștefan Bănică în anul 2019, potrivit okmagazine.

În podcastul Lianei Sandu, Ștefan Bănică povestea că Alexandru îi seamănă foarte mult.

„Ștefan (n.r- Radu, fiul lui) e mai înalt, mai frumos, cum să spun… e o variantă îmbunătățită (n.r- varianta îmbunătățită a lui) și mă bucură lucrul ăsta.

Toți copiii mei au luat și de la mamele lor, toate trei sunt femei frumoase, dar ăsta mic care acum are 4 ani este atât de… Mama îmi spunea că are senzația că trăiește pentru a doua oară. E atât de aproape de ceea ce eram eu când eram de vârsta lui. Semănăm extrem de tare',

În cadrul aceluiași podcast, artistul mărturisea că a fost ca niște roți ajutătoare pentru copiii lui.

„Fiecare are drumul lui, ca tată mi se pare că ești ca o bicicletă pe care învață copiii să meargă și are niște roți ajutătoare.

Tu ești roțile ajutătoare, asta e metafora pe care o folosesc mai tot timpul când vorbesc despre ei și la un moment dat, uite cum e Ștefănel, roțile ajutătoare au plecat de mult, i-ai dat o direcție, evident că prin influența a ceea ce vede că faci, vede cum gândești. De fiecare dată le spun: luați ce e bun și ce vă trebuie', a mai spus Ștefan Bănică.

Citește și: Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”

