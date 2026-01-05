Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta

Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta

Simona și Marius Urzică au ajuns în Malta după multe ore de zbor. Ei au povestit că s-au bucurat să cunoască celelalte 8 echipe în aeroport.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 08:05 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 09:35
Galerie
Simona și Marius Urzică au vorbit cu multă emoție despre reacția copiilor lor și sfaturile primite de la ei înainte de plecarea în Malta. | Antena 1

Simona a spus că celelalte echipe sunt formate din oameni calzi și primitori și, chiar dacă ea a fost timidă la început, ulterior a reușit să se apropie de mulți dintre ei.

„Chiar dacă e o competiție de cuplu, cred că chiar o să ne înțelegem și chiar o să ne încurajăm unii pe alții”, a spus Marius Urzică.

Despre bagaje, cei doi sportivi au spus că s-au apucat cu o săptămână înainte de plecare, la inițiativa Simonei.

Simona și Marius Urzică, despre reacția copiilor lor înainte de a pleca la Power Couple sezonul 3

Articolul continuă după reclamă

„Eu îl tot rugam «hai să pregătim, hai să pregătim, să scoatem una, alta». Am zis că avem timp și uite-ne ieri era 20.30 și noi nu aveam bagajele făcute. Eu aveam câteva hăinuțe scoase, dar el se învârtea în toată casă”, a povestit Simona Urzică.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Ei au zis că speră că și-au luat tot ce aveau nevoie, având în vedere că și-au terminat bagajul în ultimul moment.

Marius și Simona au zis că nu știu la ce să se aștepte de la prima zi de filmări, dar au spus că ei cred că o să înceapă totul în forță și e posibil să le dea bătăi de cap.

„Mai făceam glume acasă în taxi «Măi, dacă ne aruncă ăștia din avion? Nu mai începem în Malta, începem dinainte să ajungem în Malta»”, povestea Simona, râzând.

Simona a spus că înainte de prima zi de filmări au nevoie în principal de odihnă pentru a putea face față primei probe.

Ea și Marius nu s-au gândit la o strategie pentru a vota cuplurile, dar au spus că pe oricine ar vota le-ar fi greu să se decidă, știind că o echipă va avea clar de suferit.

Citește și: Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică

Simona și Marius Urzică au povestit și cum au reacționat copiii lor atunci când au aflat că vor participa la acest show.

„Copiii au fost cei care ne-au împins să plecăm în această competiție. Au fost foarte fericiți (...) Și ieri când ne-au văzut că stăm și ne facem bagajele, cel mic era așa un pic...”, a povestit Simona.

Până la urmă ei știu că și-au lăsat copiii pe mâini bune și cei mici le-au urat să se întoarcă acasă cu marele premiu pentru că ei le vor ține pumnii. Pentru Marius și Simona aceasta este prima dată când ei pleacă împreună pentru o perioadă atât de lungă de lângă copii.

„Nu s-a întâmplat niciodată să plecăm împreună și să rămână doar cu bunicii. Pe parcurs noi sperăm să reziste și să se descurce”, a zis Marius.

„Să reziste bunicii, nu copiii”, a adăugat Simona.

Familia și prietenii i-au sfătuit să fie ei înșiși, să fie calmi și să se susțină reciproc. Cei doi copii i-au încurajat și le-au spus că speră să reziste cât mai mult în competiție.

Ei au primit talismane norocoase de la copii înainte de plecare. Fiica lor le-a dat o pernuță de avion, iar băiețelul a îmbrățișat-o strâns pe Simona, iar asta sigur le va purta noroc.

Vezi interviul integral exclusiv cu Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3 în AntenaPLAY!

colaj simona si marius urzica

Citește și: Simona și Marius Urzică, primele destăinuiri, înainte de startul noului sezon Power Couple: „mână în mână putem trece peste orice”

Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul trecut. C... ADDA și Cătălin Rizea de la Power Couple sezonul 3, detalii despre talismanul lor norocos. „Mă emoționez acum"...
Înapoi la Homepage
AS.ro Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an! Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Observatornews.ro El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Antena 3 Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea” Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul trecut. Ce au aflat
Andrei Niculae și Claudia Cîrjan de la Power Couple sezonul 3 au „furat” sfaturi de la concurenții din sezonul...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie înainte de începerea show-ului
Oase și Maria Pitică de la Power Couple sezonul 3, detalii despre cererea în căsătorie înainte de începerea...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc... Elle
Cutremur iminent! Experții spun că ne așteaptă un seism devastator. Orașe întregi ar putea fi distruse
Cutremur iminent! Experții spun că ne așteaptă un seism devastator. Orașe întregi ar putea fi distruse Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026
Domeniile în care se vor face concedieri masive şi se vor desfiinţa posturi în 2026 Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum faci acasă extract de vanilie. Varianta ieftină și rapidă
Cum faci acasă extract de vanilie. Varianta ieftină și rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x