Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3, despre reacția copiilor lor când i-au anunțat că pleacă în Malta

Simona și Marius Urzică au ajuns în Malta după multe ore de zbor. Ei au povestit că s-au bucurat să cunoască celelalte 8 echipe în aeroport.

Simona și Marius Urzică au vorbit cu multă emoție despre reacția copiilor lor și sfaturile primite de la ei înainte de plecarea în Malta. | Antena 1

Simona a spus că celelalte echipe sunt formate din oameni calzi și primitori și, chiar dacă ea a fost timidă la început, ulterior a reușit să se apropie de mulți dintre ei.

„Chiar dacă e o competiție de cuplu, cred că chiar o să ne înțelegem și chiar o să ne încurajăm unii pe alții”, a spus Marius Urzică.

Despre bagaje, cei doi sportivi au spus că s-au apucat cu o săptămână înainte de plecare, la inițiativa Simonei.

Simona și Marius Urzică, despre reacția copiilor lor înainte de a pleca la Power Couple sezonul 3

Articolul continuă după reclamă

„Eu îl tot rugam «hai să pregătim, hai să pregătim, să scoatem una, alta». Am zis că avem timp și uite-ne ieri era 20.30 și noi nu aveam bagajele făcute. Eu aveam câteva hăinuțe scoase, dar el se învârtea în toată casă”, a povestit Simona Urzică.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple 2026

Ei au zis că speră că și-au luat tot ce aveau nevoie, având în vedere că și-au terminat bagajul în ultimul moment.

Marius și Simona au zis că nu știu la ce să se aștepte de la prima zi de filmări, dar au spus că ei cred că o să înceapă totul în forță și e posibil să le dea bătăi de cap.

„Mai făceam glume acasă în taxi «Măi, dacă ne aruncă ăștia din avion? Nu mai începem în Malta, începem dinainte să ajungem în Malta»”, povestea Simona, râzând.

Simona a spus că înainte de prima zi de filmări au nevoie în principal de odihnă pentru a putea face față primei probe.

Ea și Marius nu s-au gândit la o strategie pentru a vota cuplurile, dar au spus că pe oricine ar vota le-ar fi greu să se decidă, știind că o echipă va avea clar de suferit.

Citește și: Power Couple România - La bine și la greu | Ce obiective și-au setat Simona și Marius Urzică

Simona și Marius Urzică au povestit și cum au reacționat copiii lor atunci când au aflat că vor participa la acest show.

„Copiii au fost cei care ne-au împins să plecăm în această competiție. Au fost foarte fericiți (...) Și ieri când ne-au văzut că stăm și ne facem bagajele, cel mic era așa un pic...”, a povestit Simona.

Până la urmă ei știu că și-au lăsat copiii pe mâini bune și cei mici le-au urat să se întoarcă acasă cu marele premiu pentru că ei le vor ține pumnii. Pentru Marius și Simona aceasta este prima dată când ei pleacă împreună pentru o perioadă atât de lungă de lângă copii.

„Nu s-a întâmplat niciodată să plecăm împreună și să rămână doar cu bunicii. Pe parcurs noi sperăm să reziste și să se descurce”, a zis Marius.

„Să reziste bunicii, nu copiii”, a adăugat Simona.

Familia și prietenii i-au sfătuit să fie ei înșiși, să fie calmi și să se susțină reciproc. Cei doi copii i-au încurajat și le-au spus că speră să reziste cât mai mult în competiție.

Ei au primit talismane norocoase de la copii înainte de plecare. Fiica lor le-a dat o pernuță de avion, iar băiețelul a îmbrățișat-o strâns pe Simona, iar asta sigur le va purta noroc.

Vezi interviul integral exclusiv cu Simona și Marius Urzică de la Power Couple sezonul 3 în AntenaPLAY!

Citește și: Simona și Marius Urzică, primele destăinuiri, înainte de startul noului sezon Power Couple: „mână în mână putem trece peste orice”