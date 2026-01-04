Alexia Eram, imaginea incendiară în costum de baie cu care și-a pus urmăritorii pe jar chiar în prima zi a anului. Cum s-a pozat

Antena Căutare
După ce a sărbătorit Crăciunul alături de familie, Alexia Eram a decis că vrea să petreacă Anul Nou doar cu iubitul ei, undeva la căldură.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 07:00
Alexia Eram și-a încântat fanii de pe Instagram cu un selfie în costum de baie la finalul anului 2025. | Getty

Alexia Eram, fosta concurentă Asia Express, a plecat înainte de încheierea anului 2025 în Dubai, acolo unde a petrecut Revelionul alături de iubitul ei.

Alexia s-a bucurat de soare, s-a relaxat și s-a distrat la un restaurant de lux în noaptea dintre ani, alături de iubitul ei și o gașcă de prieteni.

Alexia Eram, imaginea incendiară în costum de baie

Chiar dacă se află în vacanță, celebra influenceriță nu neglijează antrenamentele ei sportive pentru a se putea menține în formă. Alexia, în vârstă de 25 ani, se bucură de o siluetă de invidiat și întotdeauna a avut grijă ca fizicul ei să arate impecabil. Dedicată unei rutine de sport și meselor sănătoase, Alexia muncește mult la sală pentru a avea un trup sculptat.

Bruneta sexy s-a fotografia într-un costum de baie roz în ultima zi din an și a atras atenția urmăritorilor ei când a apărut cu formele la vedere.

Alexia și-a etalat abdomenul perfect cu pătrățele și bustul amplu, acoperindu-și chipul cu telefonul mobil atunci când a făcut selfie-ul.

Cu brațele perfect tonifiate și o talie de viespe, Alexia a renunțat la inhibiții și a postat imaginea pe Insta Story, punând pe jar imaginația fanilor.

Alexia Eram s-a bucurat de câteva zile de vacanță înainte de începerea noului an. Ea a ales să plece alături de iubitul ei într-unul dintre locurile care îi sunt cele mai dragi. Influencerița ajunge des în Dubai și deja are o serie de locații preferate, unde se bucură din plin de servicii de lux.

După ce mult timp a fost discretă cu viața ei amoroasă după despărțirea de Mario Fresh, acum Alexia nu își mai ascunde iubitul și postează din ce în ce mai des imagini cu el. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ un an. Tonghi, așa cum îl știu apropiații de pe rețelele de socializare, este băiatul care a susținut-o pe Alexia din prima clipă atunci când s-au cunoscut.

Pentru ea a contat foarte mult ca iubitul ei să fie cel mai mare sprijin al ei, oferindu-i iubire, înțelegere și critici constructive atunci când era cazul.

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu, mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta, deci suntem acolo, o echipă. Păi tocmai, ne ținem viața în privat”, a mărturisit Alexia Eram potrivit Spynews.

Influencerița nu a oferit detalii referitoare la planurile ei de viitor alături de Tonghi, dar postează adesea imagini și video-uri cu el pe rețelele de socializare, acolo unde menține o relație strânsă cu urmăritorii ei.

