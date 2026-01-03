Ce mai face și cum arată acum Raluca Lăzăruț, fosta prezentatoare de la Super Bingo Metropolis. Cu ce se ocupă

Antena Căutare
Ce mai face și cum arată acum Raluca Lăzăruț, fosta prezentatoare de știri. Cu ce se ocupă acum

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 10:39 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 11:58
Raluca Lăzăruț s-a remarcat ca prezentatoare TV și actriță pe perioada șederii ei în România. | Antena 1

Raluca Lăzăruț și-a făcut debutul la TV în 2004, când a participat la show-ul Big Brother. Apoi ea a fost prezentatoarea emisiunii Super Bingo Metropolis la Antena 1, a prezentat știrile sportive la Antena 3 și a devenit la acea vreme, între 2007 și 2012, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la TV.

Cum arată acum și cu ce se ocupă Raluca Lăzăruț

Carismatică, frumoasă și mereu zâmbitoare, Raluca a cucerit publicul și a știut mereu cum să le atragă atenția telespectatorilor.

În 2023, Raluca Lăzăruț a debutat în actorie, iar după câteva luni de studiu a ajuns să primească rolul principal întru-un scurtmetraj cu numele ei, "Raluca + 1".

În 2015, aceasta a decis că e timpul pentru un nou început departe de România și a ales să se mute peste hotare tocmai în America, mai exact în Chicago.

Pentru că își începuse deja cariera de actriță din România, de acolo și până la a juca în producții la Hollywood nu a mai fost decât un pas. Fosta prezentatoare TV a jucat în serialul Chicago Med, iar apoi a primit un rol de jurnalistă în serialul Empire series.

Pe lângă cariera sa în actorie, Raluca are colaborări cu numeroase branduri de top din SUA și a reușit să se remarce, apărând în numeroase reclame TV, dar și online.

Raluca l-a întâlnit pe Horațiu Boeriu în 2014, un bărbat de succes care a cucerit-o imediat. Cei doi s-au căsătorit în 2015, iar nași le-au fost Adelina și Cristi Chivu. Acum Raluca și Horațiu au împreună doi copii, o fetiță pe nume Gemma și un băiat pe nume Luka.

”Mi-e bine de mor și nu mă mai întorc în România câte zile am! Mutarea aici a fost cea mai bună decizie iar Horațiu este un băiat de n-am crezut că mai pot exista așa soți rămași pe lumea asta”, le-a mărturisit Raluca apropiaților în 2015.

Chiar dacă știa că vrea să își urmeze pasiunea pentru actorie în SUA, Raluca a povestit că nu i-a fost ușor atunci când s-a mutat în Chicago.

A fost la numeroase castinguri, a primit multe refuzuri, dar, într-un final a reușit să se remarce datorită talentului său actoricesc. În 2024 a jucat în serialul The Emperor of the Ocean Park, unde a primit unul dintre rolurile principale, alături de Forrest Whitaker și alți mari actori de la Hollywood.

În prezent, Raluca trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, bucurându-se din plin de timpul petrecut cu cei doi copii ai ei, dar și de proiectele la care lucrează.

