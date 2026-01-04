Imagini rare cu fiica Paulei Chirilă. Cum arată Carla. Are 16 ani și seamănă foarte bine cu mama ei

Antena Căutare
Paula Chirilă se mândrește cu o fiică superbă. Carla a împlinit recent 16 ani și seamănă foarte bine cu mama ei.

Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 16:49
Paula Chirilă este foarte discretă când vine vorba de viața personală. Aceasta preferă să își țină familia departe de ochii curioșilor, motiv pentru care puțini sunt cei care știu că vedeta are o fetiță de o frumusețe răpitoare.

Carla are 16 ani și seamănă foarte bine cu femeia care i-a dat viață. Deși este rezervată în privința fiicei sale, Paula Chirilă a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare emoționantă pe rețelele sociale.

Vedeta a publicat pe contul de Instagram mai multe poze cu fetița ei, dar și un mesaj copleșitor cu ocazia zilei sale de naștere. Imaginile au strâns mai bine de 1.000 de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

Cum arată Carla, fiica Paulei Chirilă

Carla a moștenit cea mai mare partea a trăsăturilor de la mama ei, în mod special culoarea ochilor. La vârsta de 16 ani, adolescenta este de o frumusețe rară, iar drept dovadă stau chiar fotografiile din mediul online.

În decembrie, aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere, iar mama ei i-a transmis un mesaj înduioșător pe rețelele sociale.

„Acum 16 ani am înțeles ce înseamnă iubirea necondiționată…”, a scris Paula Chirilă, vizibil emoționată.

Frumusețea Carlei nu a trecut neobservată. Fanii au fost surprinși de chipul delicat și privirea blândă a adolescentei.

„La mulți ani minunați! Ce frumoasă este! Să fie sănătoasă și fericită!”, „Vai, ce minunăție ai acolo!”, „Ce repede cresc, să fie sănătoasă și fericită!” sau „La mulți ani, Carla! Iubirea mamei e cel mai frumos dar ce îl vei avea toată viața!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum își crește Paula Chirilă fiica

De curând, Paula Chirilă a vorbit și despre cum își crește fiica în vârstă de 16 ani. Se pare că cele două au o relație foarte specială.

„E adevărat, părem două bune prietene și suntem prietene foarte bune. Eu îmi doresc să fiu prietenă cu copilul meu, dar, în primul rând, nu uit că eu sunt părintele ei, eu sunt mama ei și sunt responsabilă de educația acestui copil. Atunci când este nevoie să fiu autoritară și să-mi exercit drepturile de mamă, atunci o fac, pentru că un copil trebuie educat în spiritul bunului-simț și al bunei creșteri.

Nu cred în educația făcută pe un ton ridicat, violență verbală sau fizică. Nu cred în educația făcută cu frică. Copilul trebuie să se raporteze la părinte ca la cel mai bun sfătuitor. Nu ai cum să ții copilul într-un glob de cristal și să-l ferești de cei din jur. Inevitabil se va întâlni și cu exemple bune, și cu exemple mai puțin bune. Nu o forțez niciodată să facă sau să nu facă un anumit lucru, eu doar îi spun ce se poate întâmpla, cu exemple, cu povești, pilde, așa cum știu eu mai bine.”, a povestit vedeta, potrivit viva.ro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

