Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 46, 47 și 48 din 26 decembrie 2025. Andei i se face rău. Ce pățește Ioana

Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 46, 47 și 48 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 26 decembrie 2025.

În episoadele trecute din „Iubire cu parfum de lavandă”, Anda îl anunță pe preot faptul că va deveni bunic. Albert merge la mama lui și spune că are un gând și un plan ca să își găsească liniștea. Anunță că vrea să plece câteva săptămâni prin țară, la mănăstiri, ca să se regăsească.

Ioana nu se simte din cauza grijilor și a gândurilor, iar mama lui Filip o consolează. Teo acceptă să îl lase pe Călin la școală, iar puștiul e încântat. Starea de sănătatea a Andei este tot mai fragilă. Chanela îi propune lui Albert să fugă împreună. Albert pune la cale ceva, în timp ce Anda și Ștefan fac planuri pentru nuntă.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în următoarele episoade din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, din 26 decembrie 2025.

Ce s-a întâmplat în episodul 46 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025. Cristi o cere în căsătorie pe Maria

Episodul 46 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 26 decembrie 2025 începe cu Anda, care îi spune lui Ștefan cât de mult îl iubește și cât de mutl se bucură că fac nunta, în sfârșit.

Alma descoperă că Maria a fost cerută în căsătorie de Cristi, iar tânăra a refuzat, explicându-i faptul că el o cere în căsătorie pentru siguranța lui, nu neapărat că asta își dorește.

„Nu știu ce să zic, sunt șocată”, a zis Alma, aflând ce s-a întâmplat.

Andrei merge la cabinet unde o găsește pe Teo. El îi propune să devină administrator și să se ocupe de tot ce are ea nevoie la cabinet.

„Nu știu ce încerci să faci, dar am crezut că am fost destul de clară”, a zis femeia.

„Ieri am lăsat lucrurile neterminate. Nu am fost noi cu multe lucruri de acord până acum, e ok să nu fim în continuare”, a zis tânărul.

„Subiectul e închis”, a fost replica ei tăioasă.

Albert se vede în pădure cu Vali și tânărul îi spune că nu a găsit-o pe Chanela.

Maria îi spune mamei sale de cererea în căsătorie, iar Anda o sună pe Amalia să o anunțe: „Mamă, îl omor cu mâna mea”.

Nici tatăl tânărului nu reacționează bine atunci când află vestea. Între timp, Alma îi spune Ioanei să îl lase pe Rocky în pace. Floarea merge cu Romanița la Jana să îi ceară să facă niște farmece ca să îl oprească pe Filip să plece. Între timp, Ștefan îi propune lui Andrei să îi fie cavaler de onoare.

Maria merge să lămurească lucrurile cu Cristi, iar tânărul îi spune să uite, că „a fost o prostie”. Anda o roagă pe Amalia să îi fie nașă.

Albert o pune pe Chanela să ducă explozibil la nunta Andei.

Ce s-a întâmplat în episodul 47 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025. Albert detonează o bombă

Episodul 47 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 26 decembrie 2025 o arată pe Amalia discutând cu fiul său despre propunerea. Ștefan încearcă să afle detalii despre starea de sănătate a Andei.

Lăcri nu renunță la intimidările lui Puiu, ba chiar îi oferă un loc de muncă la primărie. Între timp, Chanela pregătește bomba într-un buchet de trandafiri.

Preotul se ceartă cu Romanița după ce el a aflat că ea a mers la Jana ca să facă o vrajă să nu mai plece la mănăstiri. Nu mică a fost surpriza femeii atunci când a aflat că fiul ei vrea să meargă la facultatea de Teologie.

Chanela crede că va pleca împreună cu Albert după explozia de la nuntă, însă Albert îl pune pe Vali să o ucidă.

Andrei încearcă să se apropie de Teo. Vine și ziua nunții și totul pare să meargă de minune. Lumea este emoționată, iar nașa Amalia are grijă la detalii. Andrei e fascinat de Teo, iar preotul este foarte mândru de fiica lui.

În ultimele secvențe, Chanela dă semnalul lui Albert, iar acesta se pregătește să detoneze bomba.

Ce s-a întâmplat în episodul 48 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 26 decembrie 2025. Anda și Ștefan s-au căsătorit. Ce s-a întâmplat după 7 luni

Episodul 48 din sezonul 3 al serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din 26 decembrie 2025 a debutat cu ceremonia de căsătorie dintre Anda și Ștefan. Cei doi spun „Da”, aplauzele curg și toată lumea e fericită.

Între timp, Vali merge să o omoare pe Chanela, dar ea îl ia prin surprindere și îl atacă, injectându-I ceva în piept.

„Ai venit să mă omori? Am alte planuri. Cât de fraieră mă credeați?!”, a fost replica femeii.

În imaginile prezentate ulterior, Chanela aude discuția dintre Albert și Vali despre planul de a o ucide și decide în ultim moment să lase bomba în adăpostul lui Albert. Ulterior, femeia a mers la poliție și a zis toate detaliile.

Nunta a decurs bine, fără pericole. Anda a aruncat buchetul și cea care a prins-o a fost chiar Teo, spre marea surpriză a tuturor. A dat buchetul mai departe și l-a refuzat, spunând că e o greșeală.

După explozie, Albert este rănit și încolțit de poliție, apoi arestat și luat de poliție. Ștefan află veștile de la poliție și îi dă marea veste Andei.

Teo s-a retras la cabinet să plângă după ce a prins buchetul, iar Andrei a mers după ea. Cei doi s-au ținut de mână și apoi s-au sărutat, după ce el a încurajat-o să se lase purtată de viață înainte, nu să stea pe loc. Teo fuge imediat după sărut.

Filip își face bagajele și pleacă, iar Ioana alege să rămână.

Teo merge la Andrei în camera cu lacrimi în ochi: „Nu vreau să să crezi că sunt nebună sau din piatră. Lasă-mă să termin până nu mă răzgândesc și plec. Să nu crezi că nu simt nimic sau că nu mi-au plăcut toate zilele în care m-ai curtat. M-am simțit și eu femeie în sfârșit și am așteptat sărutul ăsta de nu știu cât timp. Doar că e prea devreme și simt că l-am înșelat pe Dan și sunt conștientă că au trecut șapte ani, că nu am de ce să mă simt vinovată. Tu ești un om bun și nu vreau să te rănesc sau să te pierd. Doar că nu pot să îți promit nimic acum”, a zis Teo.

„Nu îți cer nimic, eu sunt aici și am toată răbdarea din lume”, a zis Andrei.

În timp ce sărbătoreau nunta Andei, Romanița găsește biletul lăsat de Filip prin care a anunțat că pleacă: „Ioana a plecat și ea cu el”.

Anda și Ștefan au plecat din Podișors pre noua lor viață. Peste șapte luni, Ștefan și Maria o reîntâlnesc pe Alma la casa de la Podișor. Anda mai are puțin și naște. Amalia a născut deja fetița. Andrei și Teo par să se înțeleagă mult mai bine și e clar că cei doi s-au apropiat.

Filip s-a întors acasă de sărbători șia spus că Ioana nu e cu el, că s-a dus să dea la facultate. Romanița i-a zis că după ce a picat examenul, a anunțat că se va duce la el în Bucovina.

Maria îi spune mamei sale că a fost să se vadă cu Albert, iar furia îi face rău Andei, care cere ajutorul Teodorei. Starea ei e gravă.

„Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 3 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.