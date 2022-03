Darisian Ștefan Luncanu este al cincilea finalist iUmor

Student la teatru şi în timpul liber magician, Darisian i-a cucerit pe cei prezenţi în platoul iUmor cu modul spectaculos în care şi-a prezentat trucurile de magie. Încă de la început i-a scos la joc pe cei patru juraţi, provocându-i la un truc de cărţi.

Darisian Ștefan Luncanu a impresionat jurații cu momentul său de la iUmor

În timpul jurizării Delia, Monica Bîrlădeanu, jurata-surpriză a ediţiei și Mihai Bendeac au fost de acord că momentul lui Darisian Ștefan Luncanu a fost demn de numărul maxim de Like-uri, iar pentru a se asigura că tânărul primește ceea ce merită au început o muncă de convigere cu juratul Cheloo, despre care se ştie faptul că nu este un fan al numerelor de magie.

I-au cântat „Fă-te om, alungă gândul necisntit”, iar Mihai Bendeac l-a rugat pe Cheloo să-și imagineze că Darisian este fiul lui. „Ai avut un număr emoționant. Am clipit și am gâfâit tot timpul", a spus amuzat Cheloo, care într-un final a dat cel de-al patrulea Like al jurizării.

Telespectatorii au fost cei care l-au trimis apoi pe Darisian direct în marea finală a sezonului 12 iUmor. Audițiile sezonului 12 iUmor continuă duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Cel de-al doisprezecelea sezon iUmor este unul complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1. Spre deosebire de sezoanele anterioare când doar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo aveau loc la masa juriului, cel de-al doisprezecelea sezon aduce în fiecare ediție un nou jurat surpriză la pupitru.