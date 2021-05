Anna Lesko a făcut furori într-o rochie transparentă, la iUmor. Detaliul pe care l-a lăsat la vedere la cei 42 de ani ai săi

Anna Lesko a realizat un roast la iUmor, purtând o rochie de-a dreptul spectaculoasă. Cu un decupaj în zona abdomenlui, rochia a lăsat la iveală un detaliu cu care vedeta are toate motivele să se mândrească și anume abdomenul cu pătrățele.

Vedeta în vârstă de 42 de ani a strălucit într-o ținută argintie, cu pantofi asortați. În partea de jos, rochia a fost transparentă și avea o crăpătură care îi evidenția picioarele superbe.

Cu o ținută răvășitoare și o atitudine pe măsură, Anna Lesko pur și simplu i-a „hipnotizat” pe jurații iUmor. Părul ondulat, scurt și formele de invidiat au creat tabloul perfect.

Anna Lesko a făcut roast la iUmor

Anna Lesko a urcat pe scenă, frământând un aluat și făcând un roast, spre încântarea publicului.

„Te hipnotizează. Mihai Bendeac o amintește în topul picioarelor perfecte, în topul celor mai frumoase corpuri. (…) El nu a cunoscut, nu a avut tiparul ăsta până acum. Băi, femeia asta știe ce înseamnă să fii femeie cu adevărat”, a spus Delia despre Anna Lesko.

Frumoasa artistă a cunoscut succesul și a impresionat pe toată lumea cu piesa sa “Ard în flăcări”, pe care a lansat-o de mai bine de nouă ani.

Anna Lesko este divorțată și are un copil

La cei 42 de ani, Anna Lesko este posesoarea unui trup de-a dreptul sepctaculos și nu îi este teamă să arate acest lucru pe rețelele sociale. Aceasta apelează la cele mai provocatoare ținute și să lasă fotografiată în ipostaze de-a dreptul incendiare.

În primăvara anului 2019, potrivit, Anna Lesko a divorțat de Adrian Neniță, cu care avusese o relație de 8 ani. La 2 ani de relație, a venit pe lume micuțul Adam, care acum are 7 ani.

Deși toată lumea o cunoaște pe Anna Lesko, foarte puțini știu că are un fiu și cum arată micuțul Adam.

Artista are cu ce să se mândrească. Adam este un băiețel foarte adorabil și de o frumusețe rară, se pare că a moștenit acest lucru de la mama lui. În anul 2014, Anna Lesko a născut un băiețel perfect sănătos, iar emoțiile au fost unele imense pentru ca a devenit mămică pentru prima oară.

”N-am crezut niciodată în mariaj. Mi se pare așa o instituție perimată. Înainte avea un scop, familiile își protejau averile. Câtă vreme nu există respect și partenerii nu mai privesc în aceeași direcție, nu mai are rost relația. Eu nu am fost niciodată acea persoană care visa prințul pe cal alb, rochie superbă de mireasă. Nici vorbă. Eu am crezut și cred în continuare în respect, oamenii să se iubească, să fie acel „foc. Rețeta este cum să întreții o relație. Așa, în teorie, aș putea să vorbesc până mâine, dar practic e mai greu. Eu nu mă ancorez în trecut niciodată. Nici în viața personală, nici în restul lucrurilor. Mergem înainte. Îmi asum ce s-a întâmplat în trecut și mergem mai departe.”, a mărturisit ea într-un interviu pentru viva.ro.