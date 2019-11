Ce s-a întâmplat la iUmor ediția nouă. Revenire spectaculoasă și un sărut cu Patrick Cottet, un număr de magie spectaculos și un Shakespeare Balcanic care și-a prezentat arta

Învitatul din această seară de la iUmor a fost nimeni altul decât Bobi Dumitraș. Acesta a făcut iar show cu un număr expcepțional! Bobi a venit pe scena de la iUmor în calitate de invitat de această dată, prezentând un număr de standup despre experiența lui ca interlop în Dorohoi. Ca de fiecare dată, a creat hohote de râs, iar Delia a fost fascinată de prezența lui.

Glumele despre cum a început cariera lui de interlop în locul natal și desigur, cum s-a sfârșit aceasta a stârnit reacții puternice în public, aceștia abia putând să-ți stăpânească râsul. Multe dintre glumele lui i-au adus un zâmbet pe față și lui Cheloo, semn că a apreciat numărul lui Bobi.

N-au lipsit nici glumele legate de moldovenii veritabili, și Bobi a ținut să asocieze o reclamă la protecția danturii, specificând că nu are nici o treabă cu parodontoza, ci cu stilul moldovenesc: „Apare o flegmuță cu puțin sânge. Scria acolo bla bla bla parodontoză! Bă, this is Moldova nu-mi spune tu mie că asta e parodontoză, asta e o nevastă din Vaslui care a vorbit în timpul meciului”.