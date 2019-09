Ce s-a întâmplat la „iUmor”, sezonul șapte, ediția doi. Dan Badea, moment savuros! Mongolul Tulga a adus „bâlciul” în platou, iar Mistress Kennya a încins atmosfera. Mihai Bendeac a provocat-o la un duel BDSM

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Cea de-a doua ediție a sezonului șapte „iUmor” a început cu un moment savuros de stand-up comedy pregătit de Dan Badea, care a povestit, în stilul caracteristic, ce a pățit la un restaurant de fițe din Franța, unde, de altfel, a ajuns îmbrăcat în trening. Prezentatorii și jurații s-au simțit ca un grup de copii la bâlci, după ce mongolul Strong Man Tulga s-a transformat într-un leagăn, doar pentru ca, mai târziu, atmosfera să fie încinsă de Mistress Kenya, cu un număr de BDSM.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Dan Badea a oferit un moment savuros de stand-up comedy în deschiderea celei de-a doua ediții a sezonului șapte „iUmor”. A renunțat pentru câteva momente la rolul de prezentator și a stârnit hohote de râs.

Dan Badea a povestit cum, abia ajuns în Franța, îmbrăcat în trening, a fost dus de cineva la un restaurant de fițe, cu două stele „Micelin”.

Mihai Bendeac a recunoscut că are o slăbiciune pentru stand-up-ul făcut de colegul său de platou, Dan Badea, și că de fiecare dată se bucură la maximum de umorul acestuia.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Strong Man Tulga a venit tocmai din Mongolia și a făcut senzație pe scena „iUmor”. I-a dat în leagăn pe jurați și prezentatori, câte doi într-o „cursă”. Mihai Bendeac s-a simțit în pericol de moarte.

Mai întâi, Tulga mongolul a venit în fața juraților cu un număr unic: s-a jucat cu focul, cu o bârnă de 45 de kilograme, pe care a învârtit-o inclusiv pe cap!

Apoi, Tulga i-a distrat pe prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț, după care și pe jurații Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. I-a dat în leagăn, pe rând, ca la bâlci. Mihai Bendeac s-a gândit că a fost în pericol de moarte.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Delia a părut că s-a îndrăgostit lulea, la „iUmor”, când pe scenă și-a făcut apariția un concurent pe care ea l-a crezut… sau l-a dorit italian și cascador.

El, însă, a avut alte planuri, reușind să îi lase mască pe toți, când a dezvăluit că este român. Silviu Rotariu a încercat mai întâi să-i ia la „roast” pe jurații Mihai Bendeac, Delia și Cheloo, dar n-a reușit să impresioneze. Nici planul B pe care l-a pus în aplicare nu l-a ajutat.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Dan Țuțu a revenit la „iUmor”, după apariția din sezonul cinci, și a povestit greutățile pe care le-a trăit ca elev în România, stârnind râsete.

La examenul de Bacalaureat, s-a prezentat ca un „manechin la ortopedie”, cu piciorul pus în ghips, după ce și l-a rupt la un meci de fotbal. Din cauza unor elevi din spatele lui, i-a crăpat ghipsul.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Mariana Calfa, o „prințesă” care are, fără glumă, un castel cu termopane pe Șoseaua Fundeni, a venit cu un cocoș la „iUmor”.

Îmbrăcată ca o „prințesă” din povești, Mariana Calfa și cocoșul, Costică, au urcat pe scena „iUmor” cu un număr muzica. Cheloo a determinat-o să își spună povestea, impresionându-și colegii.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Mihai Bendeac a dezvăluit că este „înspăimântător de păros” pe tot corpul, pentru că are „un exces de testosteron”.

„Eu am o problemă, de când eram puști. (…) Este blană. Eu am păr oriunde”, i-a spus Mihai Bendeac colegei lui, Delia, insistând că el are păr „peste tot”.

„iUmor”, sezonul 7, ediția 2. Mistress Kennya, care practică BDSM-ul de zece ani, a încins atmosfera la „iUmor”. I-a dansat lui Cheloo în poală, cu sânii la vedere, după care a intrat într-un duel cu Mihai Bendeac.

Cu numărul ei, Mistress Kennya a vrut să transmită un mesaj important pe scena „iUmor”: Femeia este puternică și a fost creată pentru a fi divinizată.

Cheloo s-a arătat „dezamăgit” de moment, precizând că și-ar fi dorit... Ceva mai mult. În schimb, Mihai Bendeac s-a hotărât să o provoace la un duel pe Mistress Kennya, ca să-i demonstreze că el este mai bun la BDSM.

