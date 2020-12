„Dacă mama nu mi-ar fi dat..." Ce a mărturisit Mihai Bendeac despre cea mai importantă femeie din viața lui

Mihai Bendeac, mulțumiri pentru mama: „Dacă mama nu mi-ar fi dat acel impuls la începutul anului, această carte nu ar fi existat”

„Dacă mama nu mi-ar fi dat acel impuls la începutul anului, această carte nu ar fi existat. Asta e cert. Per total, a fost muncă de câteva luni de zile și un efort care, la final, au meritat din plin. Mulțumesc editurii Book Zone pentru dedicare, pentru sprijin și pentru dovada de umanitate pe care au oferit-o donându-și, la rândul lor, toate veniturile. Împreună cu voi, cititorii, am atins, in primele două săptămâni, borna 100000. Da, fraților! O sută de mii de euro donați! Mulțumesc celor care continuă să cumpere cartea și, totodată, sunt fericit că vă place. Mulțumesc mama!”, a scris juratul iUmor pe contul său de Instagram.

Mihai Bendeac a lansat cartea cărții “Jurnalul unui Burlac: Conversații cu Mama”

Mihai Bendeac a lansat cartea în care povestește experiențe de viață într-un mod cât de poate de onest pe data de 10 decembrie. Actorul a făcut apel la urmăritorii lui să achiziționeze cartea, pentru a face parte din proiectul care are la bază un scop caritabil.

