iUmor, 28 aprilie 2021. Cosmin Tobă, pentru a 4-a oară la iUmor, face show total cu un roast. “A venit vikingul!”

Cosmin Tobă, dornic să urce din nou pe scenă, spune că nu s-a mai bucurat de public de vara trecută, din cauza pandemiei. El a venit pentru a 4-a oară la iUmor, dar acesta e al treilea sezon diferit în care participă.

Un look ca de vampir, așa cum intuiau Dan Badea și Șerban Copoț, Cosmin a zis că nu e deranjat de lumini, nu trăiește într-un sicriu de plumb și nici nu are un liliac pe post de animal de companie.

“Sezonul ăsta e doar așa pentru că îmi era dor de emisune, de ce se întâmplă aici”, spune Cosmin.

“Cosmin Tobă este leușorul nostru, acel slăbănog care a adus la prima apariție un aer mortuar, binevenit și util la această emisiune scârbavnică”, spune Cheloo atunci când l-a văzut intrând în scenă pe Cosmin.

“A venit vikingul!”, a exclamat Delia.

“Am înviat publicul sau mi se pare?”, spune Cosmin.

“Nu, ai înviat tu”, i-a transmis Cheloo.

Cosmin a făcut o asemănare între iUmor și X Factor și spune că Mihai Bendeac și Vlad Drăgulin au băgat emisiunea de talente muzicale în faliment.

“Apropo de Vlad Drăgulin. Am auzit că prin cluburile din București I se spune Macaulat Culkin pentru că mereu ajunge Singur Acasă”, a adăugat concurentul iUmor.

Vikingul cu alură de vampir

Cosmin a luat-o la roast pe Delia.

“Delia, pe tine vreau să te întreb ceva, pentru că tu ești în public și la X Factor și la iUmor…”, spune Cosmin.

“Asta a fost excepțională!”, l-a felicitat Mihai Bendeac.

“Știi ce-I culmea, Delia? Partea de sus a unui deal”, i-a zis Cosmin.

“Șerban și Dan, un fel de Răzvan și Dani după o lună în Vaslui”, spune Cosmin.

Concurentul iUmor a vrut să continue să vorbească despre Delia.

“Despre piesele tale vreau să zic că sunt precum sunetul de bormașină. Adică se aud peste tot și la orice oră”, a zis Cosmin.

Următorul luat la roast a fost Mihai Bendeac.

“Look-ul ăsta al tău de mascul alfa, chel cu barbă. Probabil că în mintea ta arăți ca Geani Chiriță. În realitate arăți ca și copilul lui Scărlătescu cu un șnițel de pui”, i-a spus concurentul iUmor.

Cosmin Tobă nu l-a putut uita nici pe Cheloo.

“Cheloo, acest Maradona al hip-hop-ului românesc. Aș putea spune chiar mai mult de atât pentru că Maradona a murit și nu mai face nimic. Am auizt că tu pasezi și mort. Când am văzut știrea că te-ai mutat la țară am intrat repede să văd dacă în comuna Afumați”, a completat Cosmin.

Reacția juraților iUmor după momentul lui Cosmin Tobă

“Îmi doresc din tot sufletul să ai trei răspunsuri de DA în această seară. El a venit, a livrat și așa cum se întâmplă de fiecare data atunci când cinenva vine și livrează, indiferent în ce context ne aflăm în momentul acela, se reacționează. Asta face cineva care merită să treacă mai departe”, i-a zis Mihai Bendeac.

“A fost bun. El e bun și pe stand-up, e bun și pe glume”, spune Delia.

“Știi că eu sunt o persoană îngrozitoare. Ai avut după părerea mea umilă 5 glume”, spune Cheloo.

Cosmin a primit 2 X LIKE din partea juraților iUmor.

Jurizarea în sezonul 10 iUmor

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac vor juriza momentele pregătite de concurenți din toate colțurile lumii. Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de joi.

