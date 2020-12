Roxana Condurache de la iUmor 2020. Cum arăta blonda care l-a cucerit pe Mihai Bendeac în 2012, la Oscarurile canadiene

Pentru semifinală, Roxy Foxy a trecut de la sfaturi pentru bărbați la a o lua la roast pe fosta ei soacră, stârnind hohote de râs în public.

“Pentru prima oară în viața mea am încercat să spun câteva glume în fața unui public. Eu sunt actriță, am fost pe scenă la teatru, dar acolo este altceva. (…) Am apreciat foarte mult cum a vorbit domnul Bendeac despre mine”, a mărturisit Roxana.

Știind că Mihai Bendeac nu poate rezista unei femei superbe, publicul iUmor 2020 a sugerat ca juratul să o sărute pe frumoasp actriță. Acesta a specificat însă că nu vrea ca ea să se simtă presată să facă ceva ce nu își dorește și a încheiat subiectul.

Finala iUmor 2020, pe 20 decembrie, de la ora 20:00

După un sezon plin de numere bune și apariții surprinzătoare, iUmor a ajuns în marea finală.

Dacă pe parcursul întregului sezon publicul a trimis direct în finală un concurent în fiecare ediție iUmor, în semifinale Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au fost cei care au decis ce concurenți trimit în marea finală iUmor, sezonul 9.

Astfel, Elena Voineag și Fachirul din Periș au primit voturile juraților și se vor întâlni în marea finală cu ceilalți preferați ai telespectatorilor votați în timpul audițiilor și trimiși direct în ultima etapă: Andrei Ungureanu (Omul cu Tourette), Giorgiana Lupu, Biba Struja, Ștefan Nistor, Mădălin Ghioc, Cristi Manolescu, Alin Georgescu, Gabriela Porumbacu, Mihai Tasici, Petre Dănuț Irinel și Jasmina Negrea Drăgan.

Duminică, 20 decembrie, ora 20:00, publicul va alege marele câștigător iUmor 2020 prin vot SMS, după ce juriul va oferi 3 LIKE-uri celor mai buni finaliști.