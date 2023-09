iUmor sezonul 15, 23 septembrie 2023. Roxana Yasmin și Otilia Zaicu - jurizare

Episodul 2 iUmor Sezonul 15, din data de 23 septembrie 2023. Plină de încredere, Roxana Yasmin Asar a pășit pe scena, unde a întâmpinat-o colega sa de show, Otilia Zaicu. Cu dorința de a-și face un tatuaj pentru un nou început, Roxana Yasmin a inițiat un dialog pe care jurații, cu siguranță, nu-l vor uita. „Eu când am văzut sceneta, am zis nu iar! Dar m-ați surprins plăcut!”, a jurizat Cosmin Natanticu, iar Cătălin Bordea a precizat: „E prima oară când am văzut o scenetă și am simțit că se joacă.”. Așadar, Roxana Yasmin Asar și Otilia Zaicu au primit toate cele patru like-uri.

Sambata, 23.09.2023, 20:30