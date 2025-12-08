Antena Căutare
Home News Inedit Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt

Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt

Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat după ce imaginile cu aceștia au devenit virale la nivel mondial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 14:21 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 14:25
Experții studiază câinii din Zona de Excludere Cernobîl de la dezastrul nuclear | Shutterstock

Recent, 3 câini au fost surprinși în apropiere de Cernobîl cu blană albastră. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase teorii ale conspirației legate de posibile explicații pentru aspectul lor neobișnuit.

Mulți au crezut că radiație nucleară rezultată în urma accidentului de acum câteva decenii a fost de vină, scrie Daily Mail.

Dar experții au dezvăluit că explicația e mult mai simplă de atât și nu ar avea legătură cu radiația.

Mai mult, câinii nu ar fi avut nicio mutație periculoasă care să le fi colorat blana.

Articolul continuă după reclamă

Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat

Din 2017, programul Dogs of Chernobyl a îngrijit aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere, care se întinde pe aproape 30 de kilometri pătrați. Organizația oferă anual câinilor hrană și îngrijiri medicale.

Acești câini sunt descendenții animalelor de companie abandonate atunci când locuitorii au fost evacuați în urma dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986, unul dintre cele mai catastrofale accidente nucleare din istorie.

În luna octombrie, echipa a publicat imagini cu 3 câini cu blana albastră, lucru care i-a nedumerit. Cu doar o săptămână înainte, animalele păreau complet normale.

Citește și: Specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare. Cum s-a schimbat

Aceste imagini au devenit rapid virale și au dat naștere la mai multe teorii ale conspirației legate de mutații nucleare. Dar se pare că motivul real pentru blana albastră a câinilor e mult mai simplu.

Acum, Timothy A. Mousseau de la programul Dogs of Chornobyl susține că această culoare a fost probabil cauzată de o toaletă ecologică răsturnată în zona de excludere.

„Colorația albastră a fost pur și simplu un semn al comportamentului insalubru al câinelui! Așa cum știe orice proprietar de câine, majoritatea câinilor vor mânca aproape orice, inclusiv fecale,” a scris Mousseau pe Facebook.

Deși mulți utilizatori de pe rețelele sociale au fost convinși că nuanța albastră s-a datorat radiațiilor, alții au sugerat că a fost cauzată de substanțe chimice inofensive.

„Acea blană cu tentă albastră e rezultatul unei contaminări externe cu substanțe chimice, care pot fi spălate,” a scris un utilizator pe TikTok.

„Sunt surprins că acești câini încă sunt suficient de fertili ca să se reproducă, având în vedere că au fost atât de mult timp în contact cu zona contaminată,” a scris alt utilizator.

Experții studiază animalele din zona de excludere de la Cernobîl

Deși acești câini păreau să fie în siguranță, experții animalele care trăiesc în jurul sitului încă de la dezastru.

Explozia unuia dintre reactoarele centralei în 1986 a dus la unul dintre cele mai mari dezastre nucleare din istorie.

După tragedie, oamenii au fost evacuați din Cernobîl și zonele înconjurătoare pentru a evita nivelurile extreme de radiații. De atunci, zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl (CEZ).

Citește și: Ce au descoperit oamenii de știință la lupii cenușii de la Cernobîl. Detaliul ce îi poate ajuta pe oameni în viitor

Absența oamenilor a permis faunei sălbatice să înflorească și să prospere în CEZ. Zona conține 11.28 milirem de radiație, de 6 ori mai mare decât nivelul permis pentru oameni.

Un studiu din 2024 a descoperit că acești câini au suferit mutații și au dezvoltat o „superputere”. Respectiv imunitate la radiații, metale grele și poluare.

Experții au luat probe de sânge de la 116 câini vagabonzi care trăiesc în Zona de Excludere Cernobîl. Astfel, au descoperit 2 populații diferite, genetic distincte de alți câini din zonele învecinate.

Acest lucru sugerează că animalele s-au adaptat să reziste expunerii pe termen lung la acest mediu toxic, ceea ce explică de ce au continuat să prospere în această zonă pustie.

Comoara egipteană care poate rescrie istoria. Ce au descoperit experții într-un mormânt antic...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Antena 3 Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras Cum au fost umilite „vedetele” alegerilor din București. Nețoiu și Burcea au obținut mai puține voturi decât un candidat retras
SpyNews Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum arată un palmier înflorit. Fenomenul are loc o dată la 60 de ani | FOTO
Cum arată un palmier înflorit. Fenomenul are loc o dată la 60 de ani | FOTO
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce a povestit
Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x