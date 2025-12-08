Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. De ce și-au schimbat patrupezii culoarea, de fapt

Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat după ce imaginile cu aceștia au devenit virale la nivel mondial.

Experții studiază câinii din Zona de Excludere Cernobîl de la dezastrul nuclear | Shutterstock

Recent, 3 câini au fost surprinși în apropiere de Cernobîl cu blană albastră. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase teorii ale conspirației legate de posibile explicații pentru aspectul lor neobișnuit.

Mulți au crezut că radiație nucleară rezultată în urma accidentului de acum câteva decenii a fost de vină, scrie Daily Mail.

Dar experții au dezvăluit că explicația e mult mai simplă de atât și nu ar avea legătură cu radiația.

Mai mult, câinii nu ar fi avut nicio mutație periculoasă care să le fi colorat blana.

Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat

Din 2017, programul Dogs of Chernobyl a îngrijit aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere, care se întinde pe aproape 30 de kilometri pătrați. Organizația oferă anual câinilor hrană și îngrijiri medicale.

Acești câini sunt descendenții animalelor de companie abandonate atunci când locuitorii au fost evacuați în urma dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986, unul dintre cele mai catastrofale accidente nucleare din istorie.

În luna octombrie, echipa a publicat imagini cu 3 câini cu blana albastră, lucru care i-a nedumerit. Cu doar o săptămână înainte, animalele păreau complet normale.

Aceste imagini au devenit rapid virale și au dat naștere la mai multe teorii ale conspirației legate de mutații nucleare. Dar se pare că motivul real pentru blana albastră a câinilor e mult mai simplu.

Acum, Timothy A. Mousseau de la programul Dogs of Chornobyl susține că această culoare a fost probabil cauzată de o toaletă ecologică răsturnată în zona de excludere.

„Colorația albastră a fost pur și simplu un semn al comportamentului insalubru al câinelui! Așa cum știe orice proprietar de câine, majoritatea câinilor vor mânca aproape orice, inclusiv fecale,” a scris Mousseau pe Facebook.

Deși mulți utilizatori de pe rețelele sociale au fost convinși că nuanța albastră s-a datorat radiațiilor, alții au sugerat că a fost cauzată de substanțe chimice inofensive.

„Acea blană cu tentă albastră e rezultatul unei contaminări externe cu substanțe chimice, care pot fi spălate,” a scris un utilizator pe TikTok.

„Sunt surprins că acești câini încă sunt suficient de fertili ca să se reproducă, având în vedere că au fost atât de mult timp în contact cu zona contaminată,” a scris alt utilizator.

Experții studiază animalele din zona de excludere de la Cernobîl

Deși acești câini păreau să fie în siguranță, experții animalele care trăiesc în jurul sitului încă de la dezastru.

Explozia unuia dintre reactoarele centralei în 1986 a dus la unul dintre cele mai mari dezastre nucleare din istorie.

După tragedie, oamenii au fost evacuați din Cernobîl și zonele înconjurătoare pentru a evita nivelurile extreme de radiații. De atunci, zona a devenit cunoscută drept Zona de Excludere Cernobîl (CEZ).

Absența oamenilor a permis faunei sălbatice să înflorească și să prospere în CEZ. Zona conține 11.28 milirem de radiație, de 6 ori mai mare decât nivelul permis pentru oameni.

Un studiu din 2024 a descoperit că acești câini au suferit mutații și au dezvoltat o „superputere”. Respectiv imunitate la radiații, metale grele și poluare.

Experții au luat probe de sânge de la 116 câini vagabonzi care trăiesc în Zona de Excludere Cernobîl. Astfel, au descoperit 2 populații diferite, genetic distincte de alți câini din zonele învecinate.

Acest lucru sugerează că animalele s-au adaptat să reziste expunerii pe termen lung la acest mediu toxic, ceea ce explică de ce au continuat să prospere în această zonă pustie.