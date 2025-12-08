Ramona Olaru a împodobit bradul și le-a arătat rezultatul internauților de pe TikTok. De ce a fost pusă la zid și cum i-a răspuns unei doamne care i-a atras atenția cu privire la un ornament.

Ramona Olaru a împărtășit cu internauții un moment special din viața ei, însă la scurt timp după ce a publicat imaginile în mediul online, oamenii au început o avalanșă de comentarii prin care au criticat-o sau au felicitat-o pentru alegerile făcute.

Ea a filmat tot procesul de împodobire a bradului și a publicat pe TikTok un videoclip scurt montat pe repede-înainte, iar cei care au văzut ce alegeri a făcut co-prezentatoarea de la Neatza în materie de ornamente, au lansat o mulțime de comentarii prin care fie au pus-o la zid, fie au felicitat-o din suflet.

Ramona Olaru a împărțit internetul în două tabere rivale cu bradul ei. Ce i-a scos din minți pe internauți

Ramona Olaru este întotdeauna în pas cu noile tendințe în materie de amenajări și desing interior, iar felul în care a împodobit bradul anul acesta a demonstrat acest lucru. Ea a optat pentru o fundă maro supradimensionată pe care a pus-o în brad, înlocuind clasica stea care se pune în vârf.

În timp ce unii au apreciat viziunea și simțul ei estetic, alții au judecat-o pentru că funda nu ar respecta neapărat vechea tradiție. Astfel, internauții s-au împărțit rapid în două tabere și s-au contrazis în secțiunea de comentarii, stârnind o mulțime de reacții și din partea altor internauți.

Iată doar câteva dintre comentariile celor care nu au fost prea încântați de ceea ce au văzut:

„Este important sa îți placă ție ,dar funda parcă "întristează" bradul”;

„Funda nu se potrivește, îi ia toată frumusețea bradului”;

„Funda îl urâțește, dar dacă ție îți place..”;

„Funda pe maro nu este adecvată sărbătorilor. Poate una roșie sau argintie ar fi fost mai potrivită...”.

Totuși, cei care au apreciat viziunea co-prezentatoarei de la Neatza au simțit să îi transmită acest lucru, contrazicându-i pe cei care au criticat-o atât de mult.

Iată doar câteva dintre părerile de bine ale acestora:

„Frumos și original!”, „Mie îmi place, a ieșit tare frumos, chiar și cu funda aia, parcă e din ciocolată, eu așa o văd, e frumos!”, „Superb! Simplu și frumos!”, „Este foarte frumos”, „Bradul-top! Ramona-top!”.

Iată și bradul care a împărțit internetul în două tabere:

Și Ramona a reacționat după ce o internaută i-a atras atenția cu privire la alegerea pe care a făcut-o.

În timp ce aceasta i-a transmis că este important să îi placă ei, dar că funda îi întristează bradul, co-prezentatoarea de la Neatza i-a răspuns cât se poate de clar: „Este important să îți vezi de treaba ta!”.

„Îmi pare rău, chiar nu a fost cu răutate” a replicat internauta ulterior.