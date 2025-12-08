Antena Căutare
Comoara egipteană care poate rescrie istoria. Ce au descoperit experții într-un mormânt antic

Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt antic.

Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 14:03 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 14:05
Un mormânt din Egipt a uimit experții | Shutterstock

Arheologi din Egipt au dezvăluit comoara care poate rescrie istoria locală. Experții au găsit numeroase artefacte funerare inedite.

Descoperirea e atât de rară încât poate rescrie istoria, susțin experții, scrie Daily Mail.

Comoara era ascunsă sub nisipurile din Tanis și include 225 de figurine funerare care erau aranjate într-un tipar ceremonial.

Mormântul, însă, nu avea un corp în interior, spre uimirea experților.

Comoara egipteană care poate rescrie istoria

Comoara egipteană care poate rescrie istoria a uimit arheologii, nu doar prin amploarea ei, ci și prin ceea ce semnifică.

Mai mult de jumătate dintre figurine sunt feminine, un lucru aproape nemaiauzit în mormintele regale. Ceea ce ridică noi semne de întrebare despre ritualurile funerare din timpul Perioadei Intermediare Târzii a Egiptului, considerată turbulentă.

Citește și: „Aria 51 din Egipt” a uimit experții. De ce ar fi fost ascunsă zona de armată

Figurinele au fost așezate într-o formațiune ca de stea și în rânduri orizontale perfecte. Ceea ce sugerează un tipar de ritual intenționat, ce a fost neatins de aproape 3.000 de ani.

E prima dată în aproape 80 de ani când figurine sunt descoperite neperturbate în interiorul unui mormânt regal de la Tanis. Ca urmare, aceasta e una dintre cele mai importante descoperiri de la sit de la sfârșitul anilor 1940.

Mai mult, simbolurile regale de pe servitorii miniaturali confirmă că mormântul gol i-a aparținut faraonului Shoshenq al III-lea. Acesta a fost un faraon al cărei mumii nu a fost găsită până acum. El a domnit între anii 830 și 791 î.Hr.

Această descoperire contrazice presupuneri vechi și reaprinde misterul legat de motivul pentru care faraonul nu a ajuns niciodată în propriul său mormânt.

Mumia faraonului Shoshenq al III-lea nu a ajuns în mormântul său

Experții au îndepărtat cu grijă figurinele pe parcursul a 10 zile. Au lucrat și pe timpul nopții pentru a le conserva starea fragilă.

După analiză, figurinele vor fi expuse într-un muzeu egiptean. Astfel, publicul va putea vedea practicile funerare rare ale unuia dintre cei mai enigmatici faraoni ai Egiptului.

Egiptologul francez Frederic Payraudeau a declarat că descoperirea a fost „uimitoare”, deoarece pereții unui alt mormânt de la fața locului, precum și cel mai mare sarcofag de acolo, poartă numele faraonului.

Citește și: Misterul Templului de la Karnak din Egipt a fost dezvăluit. De ce ar fi fost construit, de fapt

„De ce nu este îngropat în acest mormânt?” a întrebat Payraudeau. „Evident, pentru un faraon, construirea unui mormânt e un pariu, pentru că nu poți fi niciodată sigur că succesorul tău te va îngropa acolo.”

„E clar că avem noi dovezi că aceste pariuri nu au întotdeauna succes,” a adăugat Payraudeau.

Shoshenq al III-lea a domnit în timpul celei de-a Treia Perioade Intermediare a Egiptului, o epocă marcată de fragmentare politică și lupte frecvente pentru putere.

Domnia sa de 4 decenii a fost turbulentă, marcată de „un război civil foarte sângeros între Egiptul de Sus și Egiptul de Jos, cu mai mulți faraoni luptând pentru putere,” a declarat expertul.

Astfel, e posibil ca succesiunea regală să nu fi decurs conform planului, iar faraonul să nu fi fost înmormântat în locația aleasă de el. O altă posibilitate este ca rămășițele sale să fi fost mutate ulterior din cauza jafurilor.

