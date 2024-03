Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 11 din sezonul 3. Ioana Blaj: „M-am pregătit pentru actorie fără să știe nimeni!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 11. Ioana Blaj: „M-am pregătit pentru actorie fără să știe nimeni!”

Ioana Blaj, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Alice Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Ioana Blaj acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Ioana Blaj este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Care este primul cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai

„Nu știu care e primul, știu în schimb că în loc de musafir, spuneam mufasir”, dezălue actrița.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Nu știu exact dacă este primul (...), se întâmpla în copilărie, a fost un clovn”, mărturisește tânăra.

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Am fost hostess”, spune ea. „Mi-a zis mama că dacă vreau să am telefon, trebuie să-mi plătesc singură cartela.”

Cum a fost primul concert din viața ta

„Nici asta nu știu”, răspunde Ioana. „Dar știu când am fost prima dată în discotecă. (...) Era un concert Hi-Q.”

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

„Am zis mai devreme”, răspunde Ioana Blaj.

Care e prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

„Nu-mi știu exact, dar am o amintire legată de note”, spune sincer actrița. „Am luat un 8 la muzică în școala generală pe care l-am modificat în carnet. (...) Chiar am crezut că mama n-o să se prindă.”

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„Trebuia să iau Premiul I la școală”, relatează tânăra.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„La Radu Muntean, am făcut figurație specială”, dezvăluie ea. „Eram fascinată de câți oameni sunt în spatele camerelor, de cum se lucrează.”

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

„Când eram mică eram fan Animal X”, spune ea.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Cred că în momentul în care am schimbat să dau de la ASE la actorie”, mărturisește Ioana Blaj. „M-am preăgtit pentru actorie fără să știe ei. Asta a fost alegerea pe care am făcu-o eu, să dau la actorie fără să știe nimeni.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Ăsta despre care am vorbit mai devreme”, spune ea. „Când am intrat la actorie, pentru mine, a fost prima reușită profesională adevărată.”

Regrete discrete

La această categorie Ioana Baj a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum

„Regret că nu a învățat să cânt”, dezvăluie tânăra actriță.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Nu prea regret că am mâncat”, spune ea. „Îmi place să testez.”

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„La școala de șoferi”, relatează Ioana.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Telefonul mobil. Cumpărat din primii mei bani pe care i-am câștigat de la film”, se amuză ea.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Nu regret nimic”, spune ea simplu.

Ce regreți că ai pierdut

„Oameni”, răspunde Ioana.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

„Cumpăr foarte multe prostii și regret”, dezvăluie tânăra.

Ce regreți că ai încercat să repari singură și mai rău ai făcut

„Am încercat să repar multe lucruri, dar într-un final a fost bine”, spune ea.

Ce regreți că ai stricat/spart din greșeală

„Nu prea mă atașez de obiecte și atunci nu prea am regrete de genul ăsta”, clarifică Ioana.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Am purtat o pereche de pantofi care-mi erau foarte mici”, relatează actrița.

Ce regreți că n-ai învățat de mică

„Foarte multe lucruri”, dezvăluie Ioana.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Ioana Blaj le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult în meseria de actriță

„Îmi place foarte mult faptul că nu mă plictisesc niciodată și că, prin prisma meseriei, pot face lucruri diferite”, răspunde ea.

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

„Dacă simți că nu poți face nimic altceva, atunci dă la actorie, dar dacă simți că mai e o fărâmă acolo în care crezi că ai putea face altceva, renunță”, spune ea.

Ce visai să fii când erai mică

„Poliștistă, doctoriță, detectiv”, enumeră Ioana.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„The Kelly Family”, spune ea.

Ce hobbyuri ai

„Nu mai am”, glumește Ioana Blaj. „În ultimii doi ani de Lia mi-am pierdut toate hobbyurile. (...) Timpul liber intră la domeniul de hobbyuri.”

Ce fobii ai

„Nu-mi plac șerpii deloc”, mărturisește ea.

Ce colecționezi

„Amintiri și momente faine cu ai mei”, răspunde actrița.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Înainte să am copii, îmi plăceau sporturile extreme. Am sărit cu parașuta”, dezvăluie tânăra. „Între timp mi-am pierdut îndrăzneala și mă rezum la a face doar lucruri banale.”

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Nu se pot spune pe televizor”, se amuză ea.

Care este plăcerea ta vinovată

„Căpșunile cu ciocolată”, răspunde Ioana.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Să continui să-mi fac meseria”, spune ea.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.