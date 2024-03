Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 19 și 20, sezonul 3, din 14 martie 2024. Gianni dă curs planului pus la cale cu Alice

În episoadele 19 și 20 din Lia - Soția soțului meu, Gianni dă curs planului pus la cale cu Alice. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 19, „Ghici cine vine la cină”, Gianni pune la cale un plan pentru a o despărți pe Lia de Petru, iar Alice îl ajută.

„Uneori nu ai nevoie decât de lucruri simple ca să fii fericită, să zâmbești, să dansezi, să fii cu cei dragi...”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Alice și Petru nu reușesc să se înțeleagă

„Ce mai vrei să-mi reproșezi, ce s-a mai întâmplat?” o întreabă Petru pe Alice.

„M-ai mințit că ai fost certat cu Lia”, răspunde ea.

„Nu e treaba ta. (...) Și dacă n-ar fi Lia, eu tot nu mă întorc la tine”, îi spune el.

„Tu ești ăla care minte non-stop și eu sunt aia rea”, adaugă Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Lia vrea să stea o perioadă departe de Gianni

„Să știi că nu poți să-l eviți la nesfârșit”, îi spune Carla.

„Momentan am nevoie de o pauză”, răspunde Lia, care refuză să se întâlnească cu Gianni. „La un moment dat s-ar putea să avem o relație normală, dar n-o să am niciodată încredere în el.”

„Așa e mai bine, să știi. Nici eu nu am încredere totală în el. Nici nu-l mai judect, poate să facă orice. D-aia nici nu mai sunt așa dezamăgită ca tine”, recunoaște Carla.

„Așa a fost mereu?” întreabă Lia.

„Da, cel puțin de când m-am născut eu”, îi spune Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Sorin îi cere un sfat Danei în privința situației cu Ema și Sia

Sorin îi spune Danei că are probleme cu Sia, după incidentul cu Ema.

„Nu știu ce să cred”, spune el.

„Crezi că Sia e în stare de așa ceva?” întreabă Dana.

„Asta trebuia să fie acum la pușcărie”, intervine Maria.

„Sia nu este o infractoare. Cred”, susține Sorin.

„Nu vrei să crezi, pentru că ești îndrăgostit”, adaugă Maria, care crede că Sia a adus numai probleme.

„Dacă Ema i-a înscenat asta Siei ca să o facă de râs?” întreabă Sorin.

„Poate, nu?” zice Dana.

„Ema este o fată cuminte, cea mai bună din casa aia”, susține Maria.

Însă Dana crede că Londra a schimbat-o.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. El Capitan îi cere ajutorul Mirei

„Cum să scap de Tavi?” o întreabă El Capitan pe Mira. „Vrea să ne elimine.”

„Fugi”, îi spune Mira. „Nu știu cum să te ajut.”

„O să fug și-l iau și pe Mike cu mine”, spune El Capitan.

Mira îi promite că o să o ajute.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Lia discută cu Elena despre Gianni

„Mi s-a luat o piatră de pe inimă”, i se destăinuie Lia Elenei.

„Că nu te mai vezi cu Gianni?” întreabă femeia.

„Da. (...) Nu-mi făcea deloc bine să ne vedem. Cel puțin nu atât de des”, continuă Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. „Nu e o competiție”

Ema îi spune lui Petru că și-a găsit pandantivul în borseta Siei.

„Eu cred că tu minți”, spune Petru. „Ai uitat cum erai când erai mică. Aveai boală pe Alice, spuneai că ea te bate.”

„Eram un copil, nu e același lucru”, se apără Ema.

„Nu e o competiție între voi două. Nu trebuie să câștigi”, îi mai spune Petru.

„Cred că nu mă cunoști deloc”, susține Ema.

„E sora noastră și dacă e un lucru pe care-l știm de mici e că familia e întotdeauna acolo. Ai grijă să nu faci ceva să-ți pară rău”, îi spune Petru.

„Nu pot să fiu ca voi să o accept așa ușor”, spune Ema.

„Fă asta pentru mine”, o roagă Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Lia și Sia discută despre Ema

„E imposibilă. E încăpățânată”, îi spune Sia.

„Seamănă cu cineva cunoscut”, susține Lia.

„E foarte alintată”, continuă Sia.

Lia o roagă să-i dea o șansă: „S-ar putea să te surprindă.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Gabi încă speră că Pavel se va răzgândi

Gabi și Roxi vin acasă la Pavel.

„Copilul ăsta nu are nicio vină că tu nu mă mai iubești”, spune Gabi.

Pavel se interesează de divorț, însă Gabi nu are să-i dea încă un răspuns. Bărbatul ar dori să rămână prieteni, însă Gabi nu este de acord: „Eu vreau să fim iar o familie.”

„Am trăit o viață împreună. Tu crezi că mi-e așa ușor să renunț la tot?” întreabă Gabi.

„Atunci poate n-ar fi trebuit să mă minți. De atâtea ori”, răspunde Pavel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Carla este între ciocan și nicovală

„De ce mă pui la mijloc? Lia nu vrea să vorbească despre tine”, răspunde Carla, după ce este întrenată de Gianni despre sora sa.

„Și tu ești ok cu chestia asta? (...) Mă excludeți total?” întreabă el.

„Așa vrea Lia”, răspunde Carla.

Între timp, Elena îi spune Liei că a sunat-o Gianni să-i spună că s-a certat cu Carla din cauza ei.

„Eu cred că încearcă să te manipuleze”, susține Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. „Un proces lung”

„Încearcă să mă manipuleze cu copilul ăsta”, îi spune Pavel fratelui său.

„Și reușește?” întreabă Petru. „I-ai zis de divorț?”

„Am senzația că o să fie un proces lung”, spune Pavel.

Otilia îi întrerupe, întrebând de Alice.

„Încerci iar să mi-o bagi pe gât. (...) Nu mai insista”, îi spune Petru.

Între timp, El Capitan și Tică îi cer ajutorul lui Petru pentru a scăpa de Tavi.

„Trebuie să ajungă la pușcărie”, susține Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Ema are un plan pentru a-l recuceri pe Sorin

Ema i-a invitat pe Maria, Marcel și Sorin să se uite la premiera serialului în casa mare. Andi consideră că face asta doar ca să o supere pe Sia, însă Ema susține că face un gest drăguț pentru cel mai bun prieten al ei.

„Ce crezi că o să obții cu petrecerea asta?” întreabă și Otilia.

„Să vadă Sorin că m-am schimbat și că încă îmi pasă de el”, spune Ema.

„Dar să știi că el e cam orbit”, adaugă Otilia.

„Poate așa o fac pe Sia să plece din casa asta”, spune Ema.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. „Vrei s-o răpești?”

„Îmi trebuie un tir cu acte în regulă. (...) Vreau s-o duc pe Lia să viziteze vila noastră din Italia”, îi cere Gianni lui Tavi.

„Tu ești nebun? Vrei să o răpești?” întreabă Tavi.

„Cum să fac altfel fără să-l omor pe Petru?” întreabă Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Gianni vrea să discute cu Lia

Lia merge la Petru pentru a viziona premiera lui Sorin. Acolo se întâlnește cu Gianni, invitat de Alice.

„Face parte din familia extinsă”, susține Alice.

„N-am ce discuta cu tine”, îi spune Lia.

„Nu te-am văzut de ceva timp și vreau să vorbesc cu tine”, îi spune Gianni.

„Ți-am zis că am nevoie de timp”, răspunde Lia.

„Nu vrea să te vadă”, intervine Petru.

„Poate într-o zi o să purtăm o conversație fără să ne fie teamă că o să ne facă ceva”, îi spune Lia lui Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Mike îi cere ajutorul Carlei

Carla se întâlnește cu Mike și Mira. Aceștia o roagă să îi spună lui Tavi să îi lase liberi pe El Capitan și Tică.

„Mai ai sentimente pentru ea?” îl întreabă Mira pe Mike, însă acesta nu-i răspunde.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Gabi acceptă divorțul cu o condiție

„M-am hotărât să-ți dau divorțul, dar cu o condiție (...) Să stai o vreme aici”, îl anunță Gabi pe Pavel. „Trebuie să trecem inspecția. E foarte important.”

„Bine, dar nu dormim împreună”, spune Pavel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Lucrurile nu decurg cum trebuie la premiera serialului lui Sorin

Dana o îndeamnă pe Sia să o lase pe Ema să facă ce vrea și doar să aibă încredere în Sorin.

„Dar a iubit-o”, spune Sia.

„Da, la trecut”, adaugă Dana. „Un bărbat trece mai ușor peste o iubire.”

Maria și Marcel se întorc, iar Sia pleacă în casa mare.

„Nu vreau să pierd începutul”, îi spune Sorin Emei.

„Și mă lași singură?” întreabă Ema.

„Dacă vrei vino să te uiți cu noi, dar eu chiar nu mai pot să stau”, răspunde Sorin.

„Mereu am știut că o să strălucești în meseria asta”, îl oprește Ema.

„Pe bune, că mie nu mi-ai zis niciodată asta”, răspunde Sorin. „De fapt, mi-ai zis, dar fix pe dos.”

„Ia mâna de pe el”, intervine Sia.

„Nu făceam nimic”, se apără Sorin.

„Tu nu, dar ea da”, răspunde Sia.

„Potolește-te că tu ești hoața dintre noi două, nu eu”, spune Ema.

Petru intervine între cele două.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Otilia are nevoie de o pauză

„M-am săturat de tot și toate”, îi mărturisește Otilia lui Andi.

Femeia se gândește să plece câteva luni de acasă: „Pur și simplu să mă rup de voi toți. (...) Asta simt nevoia să fac. Mă simt în plus.”

„Și Alice?” întreabă Andi.

„Pe Alice am pierdut-o de mult”, răspunde Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Carla are o rugăminte pentru Tavi

Carla îl roagă pe Tavi să îi lase în pace pe Tică și pe El Capitan. Fabian îi întrerupe. Acesta are nevoie de Rusu pentru a o proteja pe Gabi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 19, din 14 martie 2024. Ema amenință că pleacă de acasă

Ema îl pune pe Petru să aleagă între ea și Sia. Aceasta și-a pregătit bagajele.

Între timp, Gianni îi cere ajutorul lui Alice pentru a o despărți pe Lia de Petru.

„O fac cu cea mai mare plăcere”, răspunde Alice.

În episodul 20, „Iubire până la moarte”, El Capitan, Nadia și Petru ajung într-o situație extrem de periculoasă.

„Iubirea e cel mai puternic sentiment. Când iubești poți învinge orice.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Lia află că Gianni și Alice au un plan pentru a o despărți de Petru

După ce au bătut palma pentru planul lor, Gianni își dă seama că cineva îi urmărește. Persoana respectivă este chiar Lia.

Aceasta îi povestește despre plan lui Petru.

„Oricum n-o să reușească!” susține tânărul.

„Încep să regret că l-am scos de la pușcărie”, spune Lia.

„E ok, tot acolo ajunge”, răspunde Petru.

„Și-ți promit că atunci n-o să-i mai dau nicio șansă”, spune Lia.

„Eu îți promit că niciodată nimeni n-o să mă despartă de tine. Nici mort”, îi spune Petru. „Adică o să fiu alături de tine mereu.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Sia îl ajută pe Sorin să treacă de primele recenzii negative

Sorin este supărat de comentariile de pe rețelele de socializare la serialul său.

Sia vrea să știe dacă tânărul e supărat pe ea, iar acesta îi reproșează că nu a fost alături de el la premiera serialului.

„Îmi pare rău că nu am putut să fiu acolo pentru tine”, spune Sia.

Sorin îi arată ce scriu oamenii despre el: „Am avut un vis idiot. (...) M-am făcut de râs la televizor.”

Sia îi spune că nu ar trebui să-i pese de ceea ce spune lumea. Cei doi ies în parc să uite de griji.

„Mulțumesc. (...) Că mă faci să mă simt așa”, îi spune Sorin.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. El Capitan și Tică scapă de Tavi

Tavi le dă vestea bună lui El Capitan și Tică. El Capitan este sceptică.

„Nu e treaba ta cum iau eu deciziile”, le spune Tică.

„Ați avut noroc că nu m-am ocupat eu de treabă că nu scăpați nici unul. Nici voi, nici Mike”, le spune Rusu.

„A zis Mike? Apelează Nadia”, îi spune El Capitan lui Tică. „Ăștia o să facă un transport.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. „Altfel îmi pierd mințile”

Otilia le anunță pe Ema și Alice că va pleca într-o croazieră: „Tot ce știu e că am nevoie de o pauză.”

„E incredibil cât ești de egoistă”, îi spune Alice.

„Trebuie să mă rup un pic de voi, altfel îmi pierd mințile”, le spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Lia este îngrijorată de planul lui Gianni

„Ce facem cu Alice și Gianni?” întreabă Lia.

„Ce-ar putea să facă să ne despartă?” spune Petru.

Cei doi sunt întrerupți de Nadia, care le spune că Tavi a fost arestat.

„Nu mă las până nu te văd iar în pușcărie”, îi spune Nadia lui Gianni.

„Important e să ai un scop”, răspunde el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Gabi află de planul lui Fabian

Gabi îi spune lui Fabian că este posibil să-l convingă pe Pavel să renunțe la divorț. Tânărul e surprins: „Deci nu mai e nevoie.”

„Fabiane, ce-ai făcut?” întreabă ea.

„L-am rugat pe Rusu s-o sperie un pic pe Dana”, îi mărturisește el.

„Cum să faci așa ceva?” spune Gabi.

„Am vrut să te ajut”, susține Fabian.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Tavi acceptă propunerea Nadiei

„O să faci cel puțin zece ani (...) Trafic de droguri”, îi spune Nadia lui Tavi.

Mira îi spune că nu poate să-l mai reprezinte: „O să stau departe de tine și de Gianni.”

„Eu te scot de aici și tu mă ajuți”, îi propune Nadia.

„Știi că n-am cum”, spune el.

„E singura ta șansă să fii liber”, îi spune ea.

Nadia este de acord să-l elibereze și pe el, și pe Rusu, în schimbul lui Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Otilia o îndeamnă pe Ema să ia exemplul lui Alice

„Sia asta mi-a furat tot”, i se plânge Ema Otiliei.

„Atunci trebuie să iei înapoi”, o sfătuiește femeia.

„Nu știu cum să fac asta”, răspunde Ema.

„N-ai învățat nimic de la Alice?” întreabă Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Elena îl ia la întrebări pe Gianni

Elena găsește niște somnifere în sertarul lui Gianni. Acesta îi spune că sunt ale lui.

„Vouă vă arde de fantezii din-astea și Tavi e în pușcărie”, spune Carla dezamăgită.

„Cu ce pot să-l ajut?” spune Gianni.

„Și-l lași acolo? După tot ce a făcut pentru tine”, răspunde Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. „O să-l prindă”

„Nici nu știu cum ar fi viața noastră fără el”, susține Lia, după ce nu a putut să doarmă toată noaptea.

„Liniștită”, răspunde Petru.

„Nu vreau să-mi fac speranțe”, spune ea.

„O să-l prindă”, o liniștește Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Ema îi cere sfatul lui Alice

Ema îi cere un sfat lui Alice pentru a scăpa de Sia: „Dacă ai vreo idee, dar mai soft.”

„Ar trebui s-o faci să plece, dar fără să se prindă că tu ai făcut”, începe Alice.

După discuția cu Alice, Ema îi cere lui Sorin să o ducă la spital, deoarece îi e rău.

„Dar trebuie să mă văd cu Sia”, spune Sorin.

Tânărul acceptă să o ajute.

Marcel consideră că Maria vrea să „i-o bage pe gât” pe Ema.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Tavi se întoarce acasă

„Vezi ce faci cu pastilele alea”, îi spune Elena lui Gianni înainte de a pleca.

Între timp ajunge Tavi: „Acum înțeleg ce te-a reținut să mă vizitezi.”

„Ți-a dat drumul”, îl întâmpină Gianni.

„Tavi, mă bucur că ai ieșit”, spune Elena.

„Mi-au dat drumul. N-aveau nicio dovadă”, spune Tavi.

„Nimeni nu-ți dă drumul cu un tir plin de droguri. Tavi, ce le-ai spus?” îl amenință Gianni cu pistolul pe vărul său. „M-ai vândut?”

„Nadia vrea să te bage la pușcărie. Vrea să se răzbune pentru moartea lui taică-su”, îi spune Tavi.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Sorin o minte pe Sia

Sia îl sună pe Sorin, dar acesta nu-i răspunde, fiind la spital cu Ema. Acesta o minte.

„Vreau să cuceresc un băiat”, îi spune Ema doctoriței.

„De ce n-ați accesat o aplicație?” întreabă aceasta.

„Am înțeles că ați putea să mă ajutați cu ceva”, continuă Ema. „O știți pe Alice...”

„Ieșiți imediat. Ce fel de doctor credeți că sunt!” îi spune medicul. „Eu am depus un jurământ. Eu nu mint.”

Între timp, Maria îi spune Siei că Sorin a plecat cu Ema.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Pavel află de planul lui Fabian

„Gabi, ce vrei de la mine?” o întreabă Pavel, după ce aceasta este mult prea apropiată de el. „Nu-i nevoie de tot teatrul.”

„Mă purtam și eu frumos”, îi spune ea. „Și e posibil să se fi produs o mică încurcătură.”

Gabi îi spune ce a pus la cale Fabian: „Din prea multă dragoste de soră. (...) L-a pus pe Rusu să o sperie puțin pe Dana. (...) Ca să te împaci cu mine.”

„Eu nu trebuia să mă încurc nici cu tine, nici cu familia ta de nebuni”, spune Pavel.

Acesta se duce la Dana pentru a o pune în gardă.

Petru îi aude.

„Dacă trimite pe altcineva, ce fac?” întreabă Dana.

„Tot nu înțeleg de ce fratele lui Gabi i-ar face ceva Danei”, spune Lia.

„Ai uitat ce i-a făcut Carlei?” o întreabă Petru.

Nadia îi liniștește. Aceasta îl întreabă pe Petru dacă atunci când lucra pentru Gianni știa unde are toate depozitele.

„Are unul aici?” îl întreabă ea. „Am făcut un târg cu Tavi.”

„Eu zic să nu te duci singură”, îi spune el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. El Capitan este răpită

Tavi a răpit-o pe El Capitan: „M-ai trădat.”

„Nu ți-am făcut nimic, Tavi. Ți-am salvat viața”, îi spune ea, rugându-l să-l lase în pace pe Mike.

Între timp, Nadia ajunge la locul indicat de Tavi, dar rămână blocată înăuntru. El Capitan îi arată cutia în care este ascuns explozibil.

„Nu e o coincidență”, spune Petru, când află că nici Nadia, nici Rusu și nici El Capitan nu pot fi găsiți.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. Ema îl sărută pe Sorin

„Sorin, să știi că eu încă țin la tine”, îi mărturisește Ema. „Mi-am dat seama că n-aș știut să te apreciez.”

„Nu-mi face asta”, îi spune el.

Sia îi surprinde când Ema îl sărută pe Sorin.

„Știai c-o mai iubește?” o întreabă Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 20, din 14 martie 2024. „Să dea foc la artificii”

Lia și Petru ajung la locul în care s-ar putea afla El Capitan și Nadia. Petru află că este pus explozibil în casă.

Între timp, Gianni îi dă somniferele lui Alice: „Pentru Lia.”

Sunt întrerupți de un apel de la Tavi, iar Gianni dă curs planului: „Spune-i lui Rusu să dea foc la artificii.”

„Iubirea e cel mai puternic sentiment. Nimeni nu te poate face să renunți la ea, nici măcar moartea.”

Episodul 20 se termină în timp ce casa în care se aflau Nadia și El Capitan ia foc. Lia își face griji pentru Petru.

