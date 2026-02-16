Testele pre-sezonului Formula 1 de la Bahrain vor fi difuzate în exclusivitate pe AntenaPLAY

Antena Căutare
Micul regat Bahrain devine, din nou, punctul de întâlnire al pasionaților de viteză, odată cu a doua sesiune a testelor oficiale pre-sezon din Formula 1.

Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 12:50 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 12:59
Totul se desfășoară pe spectaculosul Circuitul Sakhir, acolo unde echipele și piloții își testeaza limitele înaintea unui nou an plin de provocări.

Fanii motorsportului se pot aștepta la adrenalină pură si momente imprevizibile. Ca și până acum, cele mai rapide mașini din lume vor putea fi urmărite în exclusivitate pe AntenaPLAY, platforma care aduce spectacolul Formulei 1 mai aproape de publicul din România.

Sezonul 2026 se anunță unul plin de surprize, cu ierarhii care se pot rescrie de la o cursă la alta și cu o luptă intensă pentru mult râvnitul titlu mondial.

Între 18 și 20 februarie, timp de opt ore pe zi, pasionații vor putea urmări sesiunile de teste pre-sezon, momente esențiale în care se pun bazele performanțelor din lunile următoare. Motoarele turate la maximum și primele indicii despre forma echipelor promit un adevărat spectacol sportiv.

Pentru o experiență completă, comentatorii Antal Putinică și Cătălin Ghigea se vor afla la fața locului, oferind informații exclusive și povești din culisele paddock-ului. Sebastian Andrei și Cosmin Antohe vor comenta fiecare moment important pentru publicul din România.

Circuitul din Sakhir a găzduit primele curse încă din 2004, an în care legendarul Michael Schumacher a obținut victoria. Piloții revin acum pe pistă după un sezon 2025 intens, încheiat cu titlul mondial câștigat de Lando Norris la Marele Premiu din Abu Dhabi.

Sezonul începe în forță, cu Marele Premiu al Australiei, intre 6 si 8 martie, iar fanii sunt invitați să fie parte din poveste, urmărind fiecare tur de circuit și fiecare moment decisiv, în direct pe AntenaPLAY.

