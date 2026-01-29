The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY

Serialul britanic The Gold, nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din fapte reale, poate fi urmărit în AntenaPLAY, unde este disponibil integral sezonul 1.

Sezonul 2 al producției va avea premiera în luna martie în AntenaPLAY.

Inspirat de jaful Brink’s-Mat din 1983, considerat la acea vreme cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii, serialul spune o poveste incredibilă despre lăcomie, putere, bani și consecințe, care se întinde pe parcursul mai multor ani.

Serialul britanic „The Gold”, nominalizat la Premiile BAFTA, este disponibil în AntenaPLAY

Serialul impresionează printr-o distribuție remarcabilă din care fac parte actori precum Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolul lui Robert Crawley din Downton Abbey, Jack Lowden din War & Peace, Dominic Cooper, cu apariții memorabile în Mamma Mia!, Captain America: The First Avenger și Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Charlotte Spencer, cunoscută pentru rolul din serialul The Living and the Dead și Tom Cullen, care a interpretat rolul Vicontele Gillingham în Downton Abbey și pe Sir Landry în drama istorică Knightfall. De asemenea, serialul se remarcă prin autenticitatea reconstituirii epocii. Decorurile, costumele și atmosfera reflectă o lume aflată la granița dintre putere, lăcomie și lege.

Mai mult decât o poveste despre un jaf care a rămas în istorie, The Gold este o explorare a consecințelor: cât de departe pot merge oamenii pentru bani, cum corupția se infiltrează în toate straturile societății și de ce adevărul complet nu ajunge niciodată la suprafață.

Care este povestea din The Gold

Pe 26 noiembrie 1983, șase bărbați înarmați pătrund într-un depozit de securitate din apropierea aeroportului Heathrow, având ca țintă o sumă de bani. În mod neașteptat, aceștia dau peste lingouri de aur în valoare de 26 de milioane de lire sterline.

Ceea ce urmează nu este doar un jaf, ci începutul unei vaste operațiuni internaționale de spălare de bani, care va schimba definitiv viețile celor implicați și va lăsa în urmă un lanț de controverse.

The Gold urmărește, în paralel, traseul infractorilor care încearcă să valorifice aurul furat și eforturile poliției de a destrăma rețeaua complexă de spălare de bani construită în jurul acestuia. Acțiunea se desfășoară în anii ‘80, o perioadă dominată de bani care se obțin ușor, ambiții nemăsurate și limite morale fragile.

Sezonul 2 al serialului The Gold va fi disponibil în AntenaPLAY în luna martie, continuând povestea și impactul pe termen lung al jafului Brink’s-Mat.

Până atunci, sezonul 1 poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, oferind abonaților un serial intens, captivant și apreciat de critici, inspirat dintr-o poveste reală cunoscută la nivel mondial.

