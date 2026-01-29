Antena Căutare
Home Lifestyle AntenaPLAY The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY

The Gold, serialul cu Hugh Bonneville, nominalizat la Premiile BAFTA, disponibil acum în AntenaPLAY

Serialul britanic The Gold, nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din fapte reale, poate fi urmărit în AntenaPLAY, unde este disponibil integral sezonul 1.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 11:49 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 13:54
Descoperă ce producții nu ai voie să ratezi pe AntenaPLAY | antenaplay

Sezonul 2 al producției va avea premiera în luna martie în AntenaPLAY.

Inspirat de jaful Brink’s-Mat din 1983, considerat la acea vreme cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii, serialul spune o poveste incredibilă despre lăcomie, putere, bani și consecințe, care se întinde pe parcursul mai multor ani.

Serialul britanic „The Gold”, nominalizat la Premiile BAFTA, este disponibil în AntenaPLAY

Serialul impresionează printr-o distribuție remarcabilă din care fac parte actori precum Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolul lui Robert Crawley din Downton Abbey, Jack Lowden din War & Peace, Dominic Cooper, cu apariții memorabile în Mamma Mia!, Captain America: The First Avenger și Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Charlotte Spencer, cunoscută pentru rolul din serialul The Living and the Dead și Tom Cullen, care a interpretat rolul Vicontele Gillingham în Downton Abbey și pe Sir Landry în drama istorică Knightfall. De asemenea, serialul se remarcă prin autenticitatea reconstituirii epocii. Decorurile, costumele și atmosfera reflectă o lume aflată la granița dintre putere, lăcomie și lege.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult decât o poveste despre un jaf care a rămas în istorie, The Gold este o explorare a consecințelor: cât de departe pot merge oamenii pentru bani, cum corupția se infiltrează în toate straturile societății și de ce adevărul complet nu ajunge niciodată la suprafață.

Care este povestea din The Gold

Pe 26 noiembrie 1983, șase bărbați înarmați pătrund într-un depozit de securitate din apropierea aeroportului Heathrow, având ca țintă o sumă de bani. În mod neașteptat, aceștia dau peste lingouri de aur în valoare de 26 de milioane de lire sterline.

Ceea ce urmează nu este doar un jaf, ci începutul unei vaste operațiuni internaționale de spălare de bani, care va schimba definitiv viețile celor implicați și va lăsa în urmă un lanț de controverse.

The Gold urmărește, în paralel, traseul infractorilor care încearcă să valorifice aurul furat și eforturile poliției de a destrăma rețeaua complexă de spălare de bani construită în jurul acestuia. Acțiunea se desfășoară în anii ‘80, o perioadă dominată de bani care se obțin ușor, ambiții nemăsurate și limite morale fragile.

Sezonul 2 al serialului The Gold va fi disponibil în AntenaPLAY în luna martie, continuând povestea și impactul pe termen lung al jafului Brink’s-Mat.

Până atunci, sezonul 1 poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, oferind abonaților un serial intens, captivant și apreciat de critici, inspirat dintr-o poveste reală cunoscută la nivel mondial.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate, conținut exclusiv, pe care nu îl vezi la TV, și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Antena 3 Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $ Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
SpyNews Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă atenția
Dakota Johnson a surprins cu o ținută de podium la Săptămâna Modei de la Paris. Ce detaliu a reușit să atragă... Catine.ro
Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY
Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent
Fiica faimoasei Adamari López a debutat ca prezentatoare. Alaïa are 10 ani în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă
Gnocchi cu ciuperci sotate și baby spanac. Rețetă de salată caldă HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“
Carmen Brumă a făcut anunțul despre Mircea Badea! „E stilul său de viață!“ BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1
Misterul continuă în jurul lui Michael Schumacher. Noi informații despre starea legendarului campion de Formula 1 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Toţi caută aur și argint, dar o
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant
Sandvișuri cu unt de arahide. 5 idei pentru un mic dejun energizant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x