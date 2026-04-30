Formula 1 revine în forță! Marele Premiu de la Miami se vede duminică, de la ora 22:50, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Spectacolul Formulei 1 revine în acest weekend cu una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului: Marele Premiu de la Miami. Luminile se aprind pe Autodromul Internațional din Miami, iar piloții se pregătesc pentru o cursă în care viteza, strategia și fiecare secundă vor conta decisiv.

Atmosfera se anunță incendiară, iar cursa de duminică, de la ora 22:50, va putea fi urmărită pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Competiția revine după pauza provocată de situația tensionată din Orientul Mijlociu, care a dus la anularea etapelor programate în Bahrain şi Arabia Saudită. Interesul pentru Marele Premiu din Miami este cu atât mai mare cu cât noile reguli introduse în acest sezon continuă să influențeze lupta dintre echipe, iar fanii așteaptă să vadă cum vor răspunde marile nume ale grilei pe circuitul amenajat în jurul Hard Rock Stadium.

Etapa din Florida promite provocări suplimentare și din cauza condițiilor meteo anunțate, care pot schimba complet strategiile de cursă. Ploaia și schimbările rapide de ritm pot transforma fiecare tur într-un test de concentrare și adaptare, iar fiecare decizie luată la boxe poate face diferența dintre podium și abandon. Circuitul din Miami, care a găzduit prima ediție de Formula 1 în 2022, este deja cunoscut pentru duelurile intense și finalurile imprevizibile.

La fel ca în sezonul trecut, Marele Premiu de la Miami include și o cursă de sprint, ceea ce adaugă și mai multă tensiune weekendului de competiție. Piloții vor avea la dispoziție o singură sesiune de antrenamente, vineri, înainte de calificările pentru sprint. Sezonul 2026 a început deja cu rezultate surprinzătoare, iar lupta pentru podium devine tot mai spectaculoasă de la o etapă la alta.

Programul Marelui Premiu de la Miami 2026

Vineri

* 19:00 – Antrenamentul 1 (AntenaPLAY)

* 23:15 – Calificările sprintului (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Sâmbătă

* 18:45 – Cursa de sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

* 22:45 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

* 22:50 – Cursa (Antena 1 și AntenaPLAY)