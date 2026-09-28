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Sărbătoarea importantă de la începutul lunii octombrie. Ce este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului

Prima zi a lunii octombrie aduce o sărbătoare importantă pentru credincioșii ortodocși. Pe 1 octombrie este prăznuit Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată ocrotirii pe care Fecioara Maria o oferă credincioșilor care îi cer ajutorul.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 07:30 | Actualizat Duminica, 27 Septembrie 2026, 22:23
Sărbătoarea importantă de la începutul lunii octombrie. Ce este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului | Shutterstock
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Acoperământul Maicii Domnului este marcat cu cruce roșie în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Sărbătoarea amintește de o minune petrecută la Constantinopol și are o puternică semnificație legată de rugăciune, protecție și ajutor în momentele dificile.

Când este Acoperământul Maicii Domnului în 2026

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătorit în fiecare an pe 1 octombrie, astfel că în 2026 praznicul este celebrat joi.
Potrivit www.doxologia.ro, sărbătoarea de la 1 octombrie cinstește în mod deosebit arătarea Maicii Domnului care ar fi avut loc în secolul al X-lea, în Biserica din Vlaherne, la Constantinopol. Tradiția bisericească amintește că, în timpul unei privegheri de noapte, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se și întinzându-și omoforul deasupra credincioșilor aflați în biserică, ca semn al ocrotirii sale. Evenimentul este plasat la 1 octombrie 911, într-o perioadă în care Constantinopolul se confrunta cu amenințarea unei invazii.

Ce semnifică Acoperământul Maicii Domnului

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Denumirea sărbătorii este strâns legată de ideea de protecție. În tradiția populară românească, praznicul este cunoscut și sub numele de Pocroave. Termenul provine din slavonul „pocrov”, care înseamnă „văl” sau „acoperământ”, potrivit www.doxologia.ro.
În tradiția ortodoxă, acoperământul Maicii Domnului simbolizează ocrotirea, apărarea și purtarea de grijă față de credincioși.
Potrivit www.basilica.ro, Acoperământul Maicii Domnului amintește de Maica Domnului ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor. Sărbătoarea a devenit de-a lungul timpului una dintre zilele importante dedicate Fecioarei Maria. Începând cu anul 2017, Acoperământul Maicii Domnului a fost trecut în calendarul Bisericii Ortodoxe Române ca sărbătoare cu cruce roșie, potrivit www.doxologia.ro.

Ce este bine să faci de Acoperământul Maicii Domnului

Pentru credincioși, ziua de 1 octombrie este înainte de toate o zi dedicată rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului. Cei care au posibilitatea pot participa la Sfânta Liturghie și se pot ruga pentru ei și pentru cei apropiați. În mod deosebit, semnificația praznicului este legată de cererea ocrotirii Maicii Domnului în perioade de încercare, necaz sau neliniște. Potrivit www.doxologia.ro, în rânduiala personală de rugăciune, mulți duhovnici recomandă, mai ales în momentele de încercare, citirea Acatistului Acoperământului Maicii Domnului. Pe site-ul Doxologia sunt menționate pentru această zi și mai multe rugăciuni închinate Fecioarei Maria, inclusiv rugăciuni pentru momente de necaz și întristare și o rugăciune a mamei pentru primirea ocrotirii Maicii Domnului.

Rugăciunea, în centrul sărbătorii de pe 1 octombrie

Povestea care stă la originea praznicului este ea însăși legată de rugăciune. Potrivit relatării prezentate de www.basilica.ro, în timpul privegherii din Biserica Vlaherne, Sfântul Andrei și Epifanie au văzut-o pe Maica Domnului „stând în văzduh şi rugându-se pentru lume”. Imaginea Fecioarei Maria care își întinde omoforul deasupra oamenilor a devenit astfel simbolul acestei sărbători. Din acest motiv, pentru credincioși, 1 octombrie este o zi în care rugăciunile pentru familie, sănătate, pace sufletească și ajutor în perioade dificile capătă o semnificație aparte.

Ce tradiții există de Acoperământul Maicii Domnului

În tradiția populară românească, sărbătoarea este asociată și cu venirea sezonului rece. Denumirea populară „Pocroave” a fost pusă în legătură cu perioada din an în care pământul începe să fie acoperit de brumă sau, în anumite zone, de primele ninsori, potrivit www.doxologia.ro. De-a lungul timpului, în jurul zilei de 1 octombrie au apărut și numeroase obiceiuri și credințe populare. Acestea nu trebuie însă confundate cu rânduielile Bisericii. Afirmațiile potrivit cărora în această zi ar fi „interzis” să speli, să coși sau să desfășori anumite activități casnice apar frecvent în tradiția populară și în relatările despre sărbători, însă nu reprezintă esența religioasă a praznicului. Pentru credincioși, semnificația zilei rămâne cinstirea Maicii Domnului, participarea la slujbă atunci când este posibil, rugăciunea și faptele bune.

De ce este importantă sărbătoarea de pe 1 octombrie

Acoperământul Maicii Domnului deschide calendarul religios al lunii octombrie cu o sărbătoare dedicată protecției și mijlocirii Fecioarei Maria. Imaginea Maicii Domnului care îi acoperă pe credincioși cu omoforul său a rămas de-a lungul secolelor simbolul ocrotirii oferite celor care îi cer ajutorul.
Astfel, pentru credincioșii ortodocși, joi, 1 octombrie 2026, este înainte de toate o zi de rugăciune și de cinstire a Maicii Domnului.

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