Ramen cu carne de vită și legume. Rețetă reinterpretată pentru a fi gătită într-un singur vas

Ramen cu carne de vită și legume este un preparat inspirat din bucătăria asiatică, care combină tăițeii ramen cu carne de vită, legume crocante și un sos bogat în arome. Rețeta este este concepută ca o mâncare consistentă și ușor de adaptat pentru mesele de zi cu zi.

Ramenul este una dintre cele mai cunoscute specialități asociate cu bucătăria japoneză, însă povestea sa culinară este mai complexă. Preparatul japonez modern s-a dezvoltat sub influența tradițiilor culinare chinezești, iar de-a lungul timpului ramenul a devenit o parte importantă a gastronomiei japoneze.

În Japonia există numeroase stiluri regionale de ramen, care diferă prin tipul de supă, tăiței și garnituri folosite. De la supe clare și ușoare până la variante bogate și cremoase, ramenul poate avea profiluri de gust foarte diferite.

Cum este reinterprepată rețeta de ramen

Varianta cu carne de vită și legume se îndepărtează de ramenul tradițional servit în restaurantele japoneze și propune o interpretare simplificată, potrivită pentru bucătăria de acasă. Carnea de vită tocată oferă preparatului un gust intens și o consistență sățioasă, în timp ce varza, ardeiul gras și morcovul aduc prospețime, culoare și o textură ușor crocantă. Tăițeii ramen completează preparatul și absorb aromele sosului, devenind partea principală a acestui fel de mâncare.

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Un rol important îl are combinația dintre sosul de soia și sosul hoisin. Sosul de soia aduce gustul sărat și umami, în timp ce sosul hoisin are un profil mai dulce și condimentat. Împreună, aceste ingrediente dau preparatului o aromă specifică bucătăriei asiatice și se potrivesc foarte bine cu carnea de vită și legumele. Usturoiul contribuie la baza aromatică, iar ceapa verde și semințele de susan folosite la final aduc prospețime și textură.

Un alt aspect interesant al acestei rețete este faptul că transformă tăițeii ramen instant într-un preparat complet, mult mai bogat decât varianta simplă asociată de obicei cu aceste produse. Plicurile de condimente incluse în pachetele de ramen nu sunt folosite. Gustul este construit separat cu supă de pui, sos de soia, sos hoisin, usturoi, carne și legume. Astfel, tăițeii devin parte dintr-o mâncare consistentă, nu doar baza unei supe rapide.

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Preparatul are un profil de gust predominant sărat și umami, cu o ușoară dulceață provenită din sosul hoisin. Legumele păstrează un contrast plăcut față de carnea fragedă și tăițeii moi, iar ceapa verde și semințele de susan completează fiecare porție. Este o rețetă potrivită pentru o cină de familie, pentru zilele în care se dorește o mâncare consistentă sau pentru cei care vor să descopere o variantă accesibilă de ramen pregătit acasă.

Ramen cu carne de vită și legume - Ingrediente

1 kg carne de vită tocată

3 căni varză albă tăiată foarte subțire

1 ½ căni ardei gras roșu tăiat fâșii subțiri

3 căței de usturoi tocați mărunt

2 căni supă de pui

3 linguri sos de soia

3 linguri sos hoisin

2 pachete de tăiței instant ramen, aproximativ 85 g fiecare, fără plicurile de condimente

1 cană morcov tăiat bastonașe subțiri

ceapă verde, tăiată fin, pentru servire

semințe de susan prăjite, pentru servire.

Ramen cu carne de vită și legume - Mod de preparare

Încălzește o oală încăpătoare sau un vas de tip Dutch oven la foc mediu-mare. Adaugă carnea de vită tocată și gătește-o aproximativ 5 minute, amestecând din când în când și desfăcând bucățile de carne cu lingura. Continuă până când carnea este bine rumenită și nu mai are porțiuni roz.

Adaugă varza tăiată subțire, ardeiul gras și usturoiul. Amestecă bine toate ingredientele și continuă să gătești aproximativ 5 minute. Amestecă frecvent, astfel încât legumele să se gătească uniform. Varza trebuie să înceapă să se înmoaie și să devină ușor translucidă, iar ardeiul să rămână plăcut de fraged.

Toarnă supa de pui peste carne și legume, apoi adaugă sosul de soia și sosul hoisin. Amestecă pentru a distribui uniform sosurile și lasă lichidul să ajungă la punctul de fierbere.

Când lichidul începe să fiarbă, adaugă blocurile de tăiței ramen direct în oală. Așază amestecul de carne și legume peste tăiței, astfel încât aceștia să fie cât mai bine acoperiți de lichid. Dacă este necesar, apasă ușor tăițeii cu o lingură pentru a-i ajuta să intre în lichid.

Redu focul la mediu, acoperă oala cu un capac și gătește tăițeii timp de aproximativ 5–7 minute, fără să amesteci în această perioadă. Verifică după câteva minute pentru a te asigura că tăițeii s-au înmuiat și au absorbit o parte din lichid.

Adaugă morcovul tăiat bastonașe. Amestecă ușor pentru a-l distribui printre tăiței, carne și celelalte legume. Acoperă din nou oala, oprește focul și lasă preparatul să stea aproximativ 1–2 minute. Morcovul se va înmuia ușor, păstrând în același timp o textură plăcută.

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Presară deasupra ceapă verde tăiată fin și semințe de susan prăjite. Servește ramenul imediat, în boluri, cât este fierbinte.

Sfaturi pentru un ramen cu carne de vită și legume reușit

Alege carne de vită tocată cu un procent moderat de grăsime. Aceasta va contribui la gustul preparatului, iar carnea nu va deveni uscată în timpul gătirii.

Taie varza și ardeiul în fâșii subțiri pentru ca legumele să se gătească în același timp cu restul ingredientelor. Morcovul poate fi tăiat în bastonașe foarte fine pentru a se înmuia în cele 1–2 minute de repaus de la final.

Folosește tăiței ramen simpli și renunță la plicurile de condimente incluse în ambalaj. Gustul preparatului este construit din supă, sos de soia, sos hoisin, carne și legume, astfel încât condimentele din pachet nu sunt necesare.

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Dacă preferi un preparat mai picant, poți adăuga la servire câteva rondele de ardei iute, fulgi de chili sau puțin ulei chili. Pentru un plus de prospețime, presară ceapă verde chiar înainte de servire și adaugă semințele de susan prăjite la final.