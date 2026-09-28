Unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale toamnei are loc pe 3 octombrie 2026. Venus intră în mișcare retrogradă în Scorpion, deschizând o perioadă asociată în astrologie cu reevaluarea relațiilor, a sentimentelor, a banilor și a lucrurilor cărora le acordăm valoare.

Venus intră în retrograd pe 3 octombrie 2026. Zodiile care pot resimți cel mai puternic schimbările în dragoste și bani | Shutterstock

Venus va rămâne retrogradă până la jumătatea lunii noiembrie, iar traseul său va cuprinde două semne zodiacale: Scorpion și Balanță. Din acest motiv, anumite zodii pot resimți mai puternic această perioadă, în special în plan sentimental și financiar. Potrivit www.astro.com, Venus începe mișcarea retrogradă pe 3 octombrie 2026, la aproximativ 8 grade în Scorpion. Fenomenul se încheie în jurul datei de 13-14 noiembrie, când planeta revine la mers direct în Balanță.

Venus intră în retrograd pe 3 octombrie 2026

În astrologie, Venus este planeta asociată cu iubirea, relațiile, atracția, plăcerea, valorile personale și banii. Mișcarea retrogradă este una aparentă, observată de pe Pământ. Planeta nu începe în realitate să se deplaseze în sens invers pe orbita sa.

Venus retrogradează mai rar decât Mercur. Potrivit www.astro.com, fenomenul are loc aproximativ o dată la un an și jumătate și durează în jur de 40-44 de zile. În 2026, Venus începe retrogradarea pe 3 octombrie în Scorpion. Potrivit www.cafeastrology.com, pe 25 octombrie planeta revine, în mers retrograd, în Balanță și își continuă retrogradarea până pe 13 noiembrie. Perioada de umbră a acestui ciclu a început încă din 31 august și se va încheia pe 15 decembrie 2026.

Ce înseamnă Venus retrogradă în astrologie

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În interpretarea astrologică, perioadele de retrogradare a lui Venus sunt asociate mai degrabă cu reevaluarea decât cu începuturile. Pot reveni în atenție relații, sentimente sau situații financiare din trecut. Oamenii pot începe să se întrebe dacă o relație le mai oferă ceea ce au nevoie, dacă primesc și oferă în mod echilibrat sau dacă prioritățile lor s-au schimbat. Potrivit www.cafeastrology.com, retrogradarea lui Venus este asociată cu o perioadă în care ne reevaluăm valorile, relațiile personale și modul în care gestionăm banii. În interpretarea astrologică tradițională, perioada este considerată mai potrivită pentru analizarea unei relații sau a unui buget decât pentru luarea în grabă a unor decizii definitive.

De ce este important faptul că Venus retrogradează în Scorpion

Prima parte a retrogradării are loc în Scorpion, un semn asociat în astrologie cu intensitatea emoțională, intimitatea, încrederea, posesivitatea, secretele și resursele împărțite cu alte persoane. Din acest motiv, perioada 3-25 octombrie poate readuce în atenție întrebări legate de încrederea într-un partener, gelozie, apropiere emoțională sau bani administrați în comun. Pot ieși la suprafață lucruri care au fost evitate sau probleme despre care partenerii nu au vorbit suficient. Pe 25 octombrie, Venus revine în Balanță. Accentul se mută astfel spre echilibrul din relații, compromis, reciprocitate și modul în care două persoane își împart responsabilitățile.

Zodiile care pot resimți cel mai puternic Venus retrogradă

Efectele unui tranzit astrologic depind de întreaga hartă natală, nu doar de semnul solar. Totuși, deoarece Venus își începe retrogradarea în Scorpion și revine apoi în Balanță, anumite semne pot avea mai multe teme de reevaluat.

Scorpion

Scorpionii se află în centrul primei părți a acestui tranzit. Venus retrogradează chiar în semnul lor, ceea ce poate pune sub lupă relațiile, imaginea personală și ceea ce își doresc cu adevărat de la un partener. Pot reveni persoane sau situații sentimentale din trecut, însă acest lucru nu înseamnă automat o împăcare. Uneori, revenirea unei teme vechi poate avea rolul de a clarifica ceea ce nu a fost rezolvat. Și raportarea la bani sau la propria valoare poate trece printr-o perioadă de reevaluare.

Balanță

Balanța este guvernată de Venus, iar planeta va reveni în acest semn pe 25 octombrie. Pentru Balanțe, întregul ciclu poate avea o semnificație mai puternică în privința relațiilor, a valorilor personale și a modului în care își negociază nevoile în raport cu ceilalți. În a doua parte a retrogradării pot reapărea întrebări despre echilibrul dintre ceea ce oferă și ceea ce primesc într-o relație.

Taur

Și Taurul este guvernat de Venus. În plus, Scorpionul este semnul opus Taurului. Din această perspectivă astrologică, relațiile și parteneriatele pot deveni una dintre temele importante ale perioadei. Taurii pot fi puși în situația de a reevalua o relație, anumite limite sau modul în care gestionează banii și siguranța materială împreună cu altcineva.

Leu

Pentru Lei, Venus retrogradă în Scorpion poate aduce în atenție chestiuni legate de casă, familie și siguranță emoțională. Pot reveni discuții mai vechi sau decizii amânate, iar nevoia de stabilitate poate intra în conflict cu dorința de schimbare. Este o perioadă care, în interpretarea astrologică, favorizează revizuirea unor situații înainte de luarea unei hotărâri definitive.

Vărsător

Vărsătorii pot resimți prima parte a tranzitului mai ales în zona obiectivelor profesionale, a imaginii și a raportului dintre carieră și viața personală. Pot apărea întrebări legate de satisfacția oferită de actualul drum profesional sau de valoarea pe care o atribuie propriei munci.

Pot reveni foștii parteneri când Venus este retrogradă?

Este una dintre cele mai cunoscute interpretări asociate cu Venus retrogradă. Astrologia leagă acest tranzit de revenirea unor teme sentimentale din trecut, ceea ce poate însemna pentru unele persoane inclusiv reluarea contactului cu un fost partener. Potrivit www.cafeastrology.com, în această perioadă pot reveni în atenție relații și probleme sentimentale vechi. Asta nu înseamnă însă că Venus retrogradă garantează întoarcerea unei persoane sau împăcarea unui cuplu. În astrologie, tranzitul este interpretat mai degrabă ca o perioadă de reevaluare a trecutului și a propriilor alegeri.

Ce se poate întâmpla cu banii în timpul lui Venus retrograd

Venus nu este asociată în astrologie doar cu iubirea, ci și cu valorile și finanțele. Din acest motiv, perioada de retrogradare este privită drept un moment potrivit pentru revizuirea cheltuielilor, a bugetului sau a unor decizii financiare mai vechi. www.cafeastrology.com recomandă, din perspectivă astrologică, mai degrabă refacerea bugetelor și reconsiderarea planurilor financiare decât asumarea impulsivă a unor angajamente financiare majore în timpul acestui tranzit.



Ce date sunt importante în timpul retrogradării lui Venus

Retrogradarea începe pe 3 octombrie, în Scorpion. Pe 6 octombrie, Mercur și Venus retrogradă formează o conjuncție în Scorpion, aspect asociat astrologic cu revenirea unor conversații sau subiecte relaționale. Pe 23 octombrie, Venus retrogradă formează conjuncția inferioară cu Soarele, moment interpretat drept începutul unui nou ciclu venusian. Pe 25 octombrie, Venus revine în Balanță, iar pe 13-14 noiembrie își încheie mișcarea retrogradă. Perioada de umbră post-retrogradare continuă până pe 15 decembrie 2026, când Venus ajunge din nou la gradul din Scorpion de la care a început retrogradarea.

Venus retrogradă din 2026 repetă un ciclu de acum opt ani

Un detaliu interesant este că ciclurile retrograde ale lui Venus tind să revină în regiuni similare ale zodiacului aproximativ o dată la opt ani. Potrivit www.cafeastrology.com, un ciclu asemănător a avut loc între 5 octombrie și 16 noiembrie 2018, tot în Scorpion și Balanță. Din perspectiva astrologică, persoanele interesate de astfel de cicluri pot privi înapoi la toamna anului 2018 pentru a observa dacă anumite teme legate de relații, bani sau valori personale seamănă cu cele care reapar în toamna lui 2026.

Venus retrogradă din perioada 3 octombrie – 13/14 noiembrie 2026 este, așadar, unul dintre tranzitele astrologice importante ale acestei toamne. Pentru Scorpion, Balanță, Taur, Leu și Vărsător, anumite teme relaționale sau financiare pot deveni mai vizibile, însă interpretarea exactă a tranzitului depinde de întreaga hartă natală.