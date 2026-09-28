Se schimbă energia astrală de pe 28 septembrie. Marte intră în Leu și rămâne aici până pe 26 noiembrie

Finalul lunii septembrie vine cu o schimbare importantă din punct de vedere astrologic. Pe 28 septembrie 2026, Marte părăsește semnul Racului și intră în Leu, unde va rămâne până pe 26 noiembrie.

Tranzitul este asociat în astrologie cu mai mult curaj, dorință de afirmare, ambiție și nevoia de a acționa.

Marte este considerată în astrologie planeta acțiunii, a inițiativei și a determinării. Odată cu intrarea sa într-un semn de foc precum Leul, energia sa este interpretată ca devenind mai directă, vizibilă și orientată spre afirmare. Potrivit www.astro.com, Marte intră în Leu pe 28 septembrie 2026, la ora 04:49, și va traversa acest semn până pe 26 noiembrie.

Marte intră în Leu pe 28 septembrie 2026

Trecerea lui Marte din Rac în Leu marchează o schimbare de registru în interpretarea astrologică. În timp ce Racul este un semn asociat cu emoțiile, familia, protecția și siguranța, Leul este un semn de foc asociat cu exprimarea personală, creativitatea, curajul, vizibilitatea și dorința de afirmare.

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Marte simbolizează, în astrologie, energia pe care o folosim pentru a acționa, felul în care luptăm pentru ceea ce ne dorim, inițiativa și capacitatea de a ne impune limitele. În Leu, această energie este asociată cu o nevoie mai mare de a ieși în față, de a avea inițiativă și de a obține recunoaștere pentru eforturile depuse.

Potrivit www.cafeastrology.com, Marte în Leu este asociat cu încrederea în sine, obiective ambițioase, pasiune și o tendință mai mare de asumare a riscurilor. Totodată, tranzitul poate accentua spiritul competitiv și dorința de a conduce.

Ce aduce Marte în Leu până pe 26 noiembrie

În interpretarea astrologică, perioada poate favoriza inițiativele care presupun curaj, creativitate și expunere. Oamenii pot simți o nevoie mai mare de a-și susține ideile, de a porni proiecte personale sau de a face lucruri pe care le-au amânat din lipsă de încredere. Leul este un semn fix, ceea ce adaugă perseverență energiei lui Marte. Odată stabilit un obiectiv, poate exista mai multă determinare pentru a-l urmări. Există însă și o latură mai dificilă a acestui tranzit. Dorința de afirmare poate deveni orgoliu, iar nevoia de a avea ultimul cuvânt poate genera conflicte.

Astrologic, Marte în Leu poate amplifica reacțiile atunci când o persoană simte că nu este apreciată, ascultată sau respectată. De aceea, perioada 28 septembrie – 26 noiembrie poate fi potrivită pentru inițiativă și asumarea unor obiective importante, dar poate necesita mai multă atenție la impulsivitate și la luptele de orgoliu.

Zodiile care pot resimți mai puternic intrarea lui Marte în Leu

Tranzitul poate avea o semnificație diferită pentru fiecare persoană, în funcție de întreaga hartă natală. Totuși, în astrologia generală, semnele fixe – Leu, Taur, Scorpion și Vărsător – pot resimți mai intens trecerea lui Marte prin Leu.

Leu

Pentru nativii Leu, Marte traversează propriul semn zodiacal. Astrologic, acest lucru este asociat cu un plus de energie, inițiativă și dorință de afirmare. Leii pot deveni mai hotărâți să pornească proiecte, să ia decizii și să își susțină punctul de vedere. În același timp, este indicat să fie atenți la impulsivitate și la tendința de a transforma orice dezacord într-o confruntare.

Taur

Pentru Taur, energia lui Marte în Leu poate aduce mai multă agitație în chestiuni legate de casă, familie și siguranță personală. Pot apărea dorința de schimbare și nevoia de a rezolva situații amânate. Răbdarea poate deveni importantă atunci când ceilalți nu se mișcă în ritmul dorit.

Scorpion

Scorpionii pot resimți tranzitul în special în zona ambițiilor și a obiectivelor profesionale. Marte poate accentua dorința de a demonstra ce pot și de a obține rezultate vizibile. Competiția poate deveni însă mai puternică, motiv pentru care confruntările de orgoliu ar trebui gestionate cu atenție.

Vărsător

Pentru Vărsător, tranzitul lui Marte prin semnul opus, Leul, poate pune accentul pe relații și parteneriate. Pot apărea discuții care au fost amânate sau o nevoie mai puternică de clarificare. Relațiile în care există tensiuni nerezolvate pot necesita mai multă răbdare și disponibilitate pentru compromis.

Berbecii și Săgetătorii pot primi un impuls de energie

Fiind, la rândul lor, semne de foc, Berbecul și Săgetătorul formează în astrologie o relație armonioasă cu Leul. Pentru Berbec, Marte este planeta guvernatoare, astfel că tranzitul poate fi asociat cu o perioadă mai dinamică, în care inițiativa, creativitatea și dorința de acțiune ies în prim-plan.

Pentru Săgetător, Marte în Leu poate alimenta dorința de explorare, schimbare, învățare și experiențe noi. Pot reveni în atenție planuri care presupun ieșirea din rutină.

De ce este important tranzitul lui Marte prin Leu din 2026

Marte petrece, de regulă, câteva săptămâni într-un semn zodiacal. Prima sa trecere prin Leu din acest ciclu durează aproape două luni, între finalul lunii septembrie și finalul lunii noiembrie. Există însă o particularitate importantă. Povestea astrologică a lui Marte în Leu nu se încheie definitiv în noiembrie.

După ce intră în Fecioară, Marte va începe un ciclu retrograd în ianuarie 2027 și se va întoarce în Leu pe 21 februarie 2027. Potrivit www.cafeastrology.com, planeta va traversa din nou Leul până pe 14 mai 2027. Din perspectivă astrologică, acest lucru poate readuce în atenție, în prima parte a anului viitor, unele dintre temele sau obiectivele care apar pentru prima dată în perioada septembrie-noiembrie 2026.

La ce să fim atenți cât timp Marte se află în Leu

Marte în Leu este asociat cu acțiunea vizibilă. Este o combinație astrologică legată de curaj, pasiune, creativitate, competiție și dorința de a conduce. Partea constructivă a tranzitului poate însemna mai multă încredere pentru a face un pas important, pentru a începe un proiect sau pentru a apăra o idee în care credem. În același timp, aceeași energie poate accentua orgoliul, dramatizarea conflictelor și reacțiile impulsive atunci când apare sentimentul că nu primim suficientă apreciere.

Perioada care începe pe 28 septembrie 2026 poate fi, astfel, una intensă din punct de vedere astrologic, iar felul în care fiecare persoană resimte tranzitul depinde de poziția Leului și a lui Marte în propria hartă natală.

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