Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop 28 septembrie 2026. Berbecii au un nou început în plan personal. Vărsătorii iau o decizie importantă

Horoscop 28 septembrie 2026. Berbecii au un nou început în plan personal. Vărsătorii iau o decizie importantă

Horoscopul zilnic pentru luni, 28 septembrie 2026, evidențiază o atmosferă astrală echilibrată și stabilă, influențată de Luna în Taur și de Soarele în Balanță, aflat în trigon cu Uranus, planeta schimbărilor și a ideilor inovatoare

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 09:13 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 09:14
Horoscop 28 septembrie 2026. Berbecii au un nou început în plan personal. Vărsătorii iau o decizie importantă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Această configurație astrală îi încurajează pe nativii tuturor zodiilor să încetinească ritmul, să își stabilească limite personale clare și ferme și să găsească soluții noi și ingenioase pentru probleme mai vechi.

Previziunile detaliate pentru fiecare zodie 28 septembrie 2026

Berbec

Stabilește limite ferme și evită obligațiile sociale fără rost sau timpul pierdut derulând fără scop pe rețelele sociale. Protejează-ți energia și concentrează-te asupra lucrurilor care îți aduc bucurie și îți păstrează liniștea sufletească.

Articolul continuă după reclamă

Taur

Găsește-ți echilibrul și reîmprospătează-ți perspectiva în această perioadă de tranziție. Privește această etapă ca pe o pregătire pentru a construi viața pe care îți dorești cu adevărat să o creezi.

Gemeni

Redu tensiunile eliminând un mic obstacol din rutina ta zilnică. Mergi înainte într-un ritm confortabil și constant, în loc să te grăbești.

Rac

Nu mai lăsa frica să te convingă că nu îți poți atinge obiectivele. Deschide-ți inima și primește cu bucurie noile oportunități care apar în calea ta.

Leu

Lasă în urmă nesiguranțele trecutului și privește din nou lumea cu o curiozitate sinceră, asemenea unui copil. Fă alegeri conștiente și în acord cu ceea ce îți dorești pentru viitor, arată Yourtango.com.

Fecioară

Fă un pas înapoi pentru a te retrage și a-ți reîncărca energia mentală. Nu mai încerca să îi mulțumești pe toți și întoarce-te la acel punct de echilibru interior în care te simți tu însuți.

Balanță

Oprește-te pentru o clipă și bucură-te de progresul pe care l-ai făcut deja. Deschiderea blândă și armonia îți vor ghida relațiile și obiectivele pe termen lung.

Scorpion

Renunță la teama de necunoscut și nu mai încerca să controlezi tot ceea ce nu poți prevedea. Bazează-te pe gândirea rațională, în loc să rămâi prins în cicluri emoționale prelungite, pentru a putea merge mai departe.

Săgetător

Nu mai aștepta la nesfârșit și ia o decizie clară. Folosește-ți creativitatea pentru a găsi soluții și pentru a depăși orice tensiune sau conflict interior.

Capricorn

Găsește fericirea în călătoria însăși, nu doar în așteptarea destinației finale. Adaugă mici momente de bucurie în fiecare zi, fie că este vorba despre flori proaspete, fie despre timp petrecut alături de oamenii dragi.

Citește și: Se schimbă energia astrală de pe 28 septembrie. Marte intră în Leu și rămâne aici până pe 26 noiembrie

Vărsător

Transformă provocările cu care te confrunți acum în oportunități valoroase de progres. Alege calea cea mai liniștită și echilibrată pentru a merge înainte și a construi o evoluție stabilă.

Pești

Găsește-ți ancora și împlinirea emoțională în interiorul tău. Privește viața cu calm, răbdare și iubire.

Se schimbă energia astrală de pe 28 septembrie. Marte intră în Leu și rămâne aici până pe 26 noiembrie...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a spus cine e românul care „a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite”: „Mi-a fost coleg de şcoală” Ion Ţiriac a spus cine e românul care &#8222;a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite&#8221;: &#8222;Mi-a fost coleg de şcoală&#8221;
Observatornews.ro Orașul în care mai trăiește o singură persoană. Femeia de 92 de ani este primar, barman şi bucătar Orașul în care mai trăiește o singură persoană. Femeia de 92 de ani este primar, barman şi bucătar
Antena 3 Lidl lansează carnea hibrid. Noul sortiment are cu până la 50% mai multe proteine Lidl lansează carnea hibrid. Noul sortiment are cu până la 50% mai multe proteine
SpyNews Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Se schimbă energia astrală de pe 28 septembrie. Marte intră în Leu și rămâne aici până pe 26 noiembrie
Se schimbă energia astrală de pe 28 septembrie. Marte intră în Leu și rămâne aici până pe 26 noiembrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Venus intră în retrograd pe 3 octombrie 2026. Zodiile care pot resimți cel mai puternic schimbările în dragoste și bani
Venus intră în retrograd pe 3 octombrie 2026. Zodiile care pot resimți cel mai puternic schimbările în dragoste...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x