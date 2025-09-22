Înainte de sărbătorile de iarnă, credincioșii îi cinstesc pe cei plecați dintre vii. Moșii de toamnă sau Sâmbăta morților este o sărbătoare de importanță majoră pentru creștini.

Când sunt Moșii de toamnă 2025. Ce se dă de pomană și care sunt tradițiile respectate cu sfințenie de creștini | Shutterstock

Moșii de toamnă reprezintă o sărbătoare a pomenirii morților, un moment în care credincioșii se roagă pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice, dar și un prilej de milostenie și de solidaritate între oameni.

Citește și: Echinocțiul de toamnă 2025, pe 22 septembrie. Ce înseamnă acest fenomen și cum ne afectează

Când pică Moșii de toamnă în 2025

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este ziua dedicată pomenirii celor adormiți, deoarece Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt în această zi, înainte de Învierea Sa. Astfel, Biserica a rânduit anumite sâmbete din an în care se face pomenire colectivă tuturor celor trecuți la veșnicie.

Articolul continuă după reclamă

Cuvântul „moși” vine de la „strămoși” și se referă la persoanele care nu mai sunt printre noi. Cu acest apelativ nu sunt numiți doar cei decedați, ci și pomenile făcute pentru ei.

La Moșii de toamnă, credincioșii se roagă pentru sufletele părinților, bunicilor și strămoșilor lor, dar și pentru toți cei care au murit „din neam în neam” și nu mai are cine să îi pomenească.

De obicei, Moșii de toamnă sunt cinstiți în prima sâmbătă din noiembrie, astfel că, în 2025, pică pe 1 noiembrie. Biserica săvârșește în această zi Sfânta Liturghie urmată de parastas, care este slujba pentru cei adormiți. Preotul pomenește numele celor adormiți aduse de credincioși pe pomelnice, iar la sfârșit se binecuvântează coliva, colacul, vinul și alte daruri aduse pentru sufletele răposaților.

Ce se împarte de Moșii de toamnă 2025

De Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă 2025, credincioșii aduc la biserică și împart mâncăruri și băuturi pentru pomenirea celor adormiți. Cel mai important element este coliva, preparată din grâu fiert, îndulcit și amestecat cu nucă sau arome, simbol al învierii și al vieții veșnice.

Coliva este însoțită de colac sau pâine, care reprezintă unitatea dintre cei vii și cei morți și se frânge de obicei pentru a fi împărțită după parastas. Un alt element care nu lipsește este vinul, care se toarnă peste colivă în timpul slujbei și care amintește de sângele lui Hristos. Pe lângă acestea, tradiția populară cere ca oamenii să dea de pomană mâncăruri gătite, precum sarmale, plăcinte, supe sau tocănițe, puse în vase noi, care rămân apoi la cei care le primesc.

De asemenea, se mai împart fructe de toamnă precum mere, pere, nuci sau struguri, pentru că acestea sunt roadele anotimpului. De asemeneea, se dau și lumânări aprinse, semn al luminii lui Iisus Hristos care călăuzește sufletele celor adormiți.

Împărțirea acestor daruri este un act de milostenie pentru cei vii, întrucât cei nevoiași se bucură de hrană, dar și o pomenire pentru cei adormiți.

Tradiții de Moșii de toamnă 2025

Se consideră că, odată cu sfârșitul toamnei și apropierea iernii, sufletele celor adormiți „cer” rugăciuni și daruri, pentru ca și cei vii să aibă parte de ocrotirea lor. Din acest motiv, oamenii duc la biserică și împart celor săraci colivă, colaci, vin, fructe de toamnă, dar și mâncăruri gătite. De Sâmbăta Morților sau Moșii de Toamnă 2025 se aprind lumânări la mormintele celor decedați. Tradiția spune că este bine să se aprindă cel puțin două lumânări, pentru a încălzi sufletele celor decedați.

În această zi este bine să fii împăcat cu toată lumea și să îți ceri iertare de la cei pe care i-ai supărat. De Sâmbăta Morților, femeile nu dau cu mătura să nu ridice praful în ochii răposaților, nu spală și nu aruncă gunoiul.

De asemenea, se spune că în Sâmbăta Morților, gospodinele nu trebuie să facă vreo activitate care ar putea „să murdărească”, cum este spălatul rufelor, pentru că apa murdară de la rufe va ajunge în mâncarea oferită de pomană pentru sufletul celor adormiți.

Citește și: Fericirea se întoarce în viețile a 3 zodii din luna octombrie 2025. Cine sunt nativii protejați de univers