Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Fericirea se întoarce în viețile a 3 zodii din luna octombrie 2025. Cine sunt nativii protejați de univers

Fericirea se întoarce în viețile a 3 zodii din luna octombrie 2025. Cine sunt nativii protejați de univers

Octombrie 2025 pare să fie o lună de cotitură pentru mai mulți nativi ai zodiacului, însă trei zodii în special se pregătesc să redescopere fericirea – fie în dragoste, fie în carieră, fie în liniște sufletească.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 17:05 | Actualizat Duminica, 21 Septembrie 2025, 10:54
Galerie
Fericirea se întoarce în viețile a 3 zodii din luna octombrie 2025. Cine sunt nativii protejați de univers | Shutterstock

Influențele astrale sugerează că universul își reia susținerea pentru cei care au trecut prin impasuri recente. Iată cine sunt zodiile care beneficiază de acest val de lumină:

1. Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii sunt pregătiți pentru vindecare și armonie pe toate planurile. Octombrie aduce pentru ei oportunități de stabilire și securitate. Planetele indică finaluri benefice – relații tensionate care se încheie, proiecte care au stagnat ce găsesc o nouă direcție, iar resursele financiare încep să se contureze spre bine. Fericirea pentru Taur nu va fi doar o stare emoțională, ci și o realitate palpabilă: stabilitate, sănătate, și reconectare cu cei dragi.

Citește și: Care sunt cele 3 zodii pentru care viața devine mai ușoară începând cu data de 15 septembrie 2025. Ce anunță horoscopul

Articolul continuă după reclamă

2. Leu (23 iulie – 22 august)

Pentru Lei, octombrie aduce recunoaștere și șanse de afirmare. După perioade în care energia lor creativă a fost blocată sau neobservată, lumea începe să le acorde atenție. În dragoste, pot apărea conexiuni profunde sau relații care se consolidează. Profesional, este posibil să obțină roluri de responsabilitate sau să primească recunoaștere – fie prin proiecte deosebite, fie prin apreciere publică. În sfârșit, Leii se vor simți susținuți și văzuți; fericirea lor vine din valorizare și expresie autentică.

3. Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Nativii Balanță au un avantaj astral în această lună: soarele intră în semnul lor într-un moment cheie, aducând un nou nivel de claritate, revitalizare și echilibru. Reînnoirea relațiilor – fie romantice, fie de prietenie – va fi posibilă, odată ce vechi tensiuni sau neînțelegeri sunt lămurite. Creativitatea și relațiile interpersonale vor cunoaște o perioadă fertilă. Libra va simți că universul le oferă șansa să își armonizeze viața, să revendice echilibrul și să simtă din nou bucuria de a fi în relație cu ceilalți și cu sine.

Citește și: Cele 3 zodii care încep o perioadă de prosperitate și bucurie. Cum va arăta luna octombrie 2025 pentru acești nativi

Ce face luna octombrie atât de specială

Mai multe tranzite astrologice activează energia transformării, introspecției și reechilibrării:

  • Soarele în Balanță, care influențează relațiile și modul în care ne raportăm la cei din jur, aduce lumină pe zone unde a lipsit armonia.
  • Venus devine influentă în regiuni ale hartelor natale care guvernează tandrețea, dorința de conexiune și bucuria senzorială, favorizând legături sincere și gesturi semnificative.
  • Retrogradările și fazele lunare provoacă reevaluări – dar tocmai aceste momente de pauză permit nativilor să se corecteze, să renunțe la ce nu le mai servește și să primească cu mai multă deschidere ceea ce e sănătos și benefic.

Recomandări pentru a profita de acest moment

Reflectare și iertare – fie față de alții, fie față de tine însuți. Trecutul are lecții; nu rămâne blocat în resentimente.

Deschidere la comunicare – vorbește sincer, exprimă ce simți, cere ce ai nevoie. Adesea fericirea vine prin dialog și clarificare.

Atenție la relații – petrece timp cu oamenii care îți oferă sprijin, care te inspiră și te echilibrează.

+9
Mai multe fotografii

Grija de sine – odihnă, echilibru interior, activități care îți aduc pace (meditație, natură, artă etc.).

Cele 3 zodii care încep o perioadă de prosperitate și bucurie. Cum va arăta luna octombrie 2025 pentru acești nativi... Horoscop zilnic 21 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani,...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!” Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Observatornews.ro Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea Motivul crimei şocante de la Ţăndărei. Cei doi fraţi se băteau pentru o casă care nu le aparţinea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 21 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 21 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Cele 3 zodii care încep o perioadă de prosperitate și bucurie. Cum va arăta luna octombrie 2025 pentru acești nativi
Cele 3 zodii care încep o perioadă de prosperitate și bucurie. Cum va arăta luna octombrie 2025 pentru acești...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x