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Ce plante de interior sunt potrivite pentru fiecare cameră din casă. Unde să le așezi pentru a se dezvolta armonios

Experții au dezvăluit ce plante de interior sunt potrivite pentru fiecare cameră din casă, pentru a te bucura de verdeață.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 10:30 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 14:25
Plantele de interior pot avea numeroase beneficii, dar și condiții specifice în care pot crește și supraviețui | Shutterstock
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Dacă vrei să introduci mai multe plante în spațiul tău, există câteva reguli de care trebuie să ții cont, în funcție de preferințele fiecărei specii.

Unele plante de interior preferă umiditate mai mare, așa că ar fi potrivite pentru baie sau balcon, de exemplu, scrie Martha Stewart.

Altele sunt potrivite pentru spații în care ții mai multe cărți, de exemplu, pentru că nu trebuie să fie udate la fel de des și, astfel, nu creezi un spațiu care poate să afecteze negativ paginile.

Dincolo de aceste detalii, fiecare specie preferă anumite tipuri de lumină, pentru a supraviețui cât mai mult timp.

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Cum alegi plante de interior potrivite pentru locuința ta

Plantele de interior pot reduce stresul, pot îmbunătăți starea de spirit și pot spori productivitatea, potrivit celor mai recente date.

Înainte de a alege o plantă de interior, trebuie să-ți studiezi camera în timpul zilei. Lumina e, de obicei, cel mai important factor care determină dacă o plantă va supraviețui sau nu, scrie Gardenia.

Dacă ai lumină directă și puternică, atunci camera e potrivită pentru multe tipuri de cactus, plante suculente și ierburi aromatice.

Lumină indirectă și puternică, fără soare intens și prelungit e excelentă pentru Monstera, care s-a bucurat de atenție pe rețelele de socializare în ultima perioadă, Ficus Rubber Plant și multe specii tropicale.

Dacă ai lumină indirectă medie în cameră, fără soare direct puternic, poți opta pentru Palmierul pitic (Parlor Palm), Filodendronul cu frunze în formă de inimă și multe specii de Aglaonema.

Într-o cameră cu lumină naturală limitată, însă, ai mai puține opțiuni. Printre plantele care pot tolera astfel de condiții se numără Aspidistra, Zamioculcas și Limba soacrei (sau Snake Plant) tolerează aceste condiții, deși creșterea lor încetinește considerabil.

În Emisfera Nordică, ferestrele orientate spre sud primesc în general cel mai puternic soare, cele orientate spre est oferă o lumină de dimineață mai blândă, iar cele orientate spre vest pot avea soare intens de după-amiază.

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Ferestrele orientate spre nord oferă de obicei o lumină mai difuză. Clădirile, copacii, perdelele și anotimpurile pot schimba aceste tipare, așa că trebuie să le iei în considerare când alegi plante de interior.

De asemenea, ia în considerare dimensiunea la maturitate, cerințele de udare și animalele de companie. Un Ficus tânăr se poate transforma într-un copac de interior. Peperomiile compacte rămân potrivite pentru rafturi.

Ce plante de interior sunt potrivite pentru fiecare cameră din casă

Când vine vorba de alegerea plantelor de interior, după ce ai verificat condițiile pe care le ai în casă, trebuie să iei în considerare și cât de potrivite sunt pentru fiecare cameră. Unele specii chiar te pot ajuta dacă sunt poziționate cum trebuie

Plante de interior pentru bucătărie

„O mică grădină de ierburi aromatice în bucătărie e ca și cum ai avea o piață de produse proaspete chiar la îndemână,” susține Ben McInerney, arborist, scrie Martha Stewart. „În plus, nimic nu se compară cu mirosul de busuioc proaspăt.”

Dincolo de ierburi aromatice, în bucătărie poți avea și Planta păianjen ( numită și Voalul miresei/Chlorophytum). Gătitul poate genera mulți aburi și fum, iar Planta Păianjen ajută la eliminarea monoxidului de carbon și a dioxidului de azot.

Dacă ai spațiu limitat, poți opta pentru Iederă englezească (Hedera helix), care poate fi suspendată deasupra chiuvetei sau lângă o fereastră, scrie Lone Fox.

Plante de interior pentru sufragerie

Pothos (Epipremnum aureum) are lăstari curgători care oferă o atmosferă veselă. În plus, e o plantă care se îngrijește foarte ușor.

Poți opta și pentru Urechea de elefant (Colocasia) și Ficus, dacă ai spațiul necesar. Aceste plante au un impact vizual impresionant, dar pot crește destul de mult.

Dacă nu vrei să depui foarte mult efort, poți opta pentru cactus sau plante suculente, pentru că se întrețin ușor.

Limba soacrei poate supraviețui cu mai puțină lumină decât alte plante, așa că o poți poziționa într-un colț cu lumină solară indirectă. În plus, nici nu trebuie udată prea mult.

Plante de interior pentru birou/bibliotecă

Dacă ai un birou, o bibliotecă sau o cameră în care ai mai multe documente sau cărți, experții sugerează să optezi pentru cactus sau plante suculente. Acestea nu trebuie să fie udate la fel de des, așa că nu vei avea un nivel ridicat de umezeală în cameră.

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Printre opțiuni se numără și Echeveria, Sedum, Aloe și Arborele de bani.

Plante de interior pentru dormitor

Dacă vrei un miros puternic, dar plăcut în dormitor, experții sugerează să optezi pentru lavandă. Parfumul de lavandă stimulează calmul și liniștea, așa că te poate ajuta să și adormi mai repede.

În dormitor, poți opta și pentru Aloe Vera, care are un gel hidratant în interior, potrivit pentru tratarea arsurilor, sau Ficus lyrata, care prosperă în lumină indirectă.

Plante de interior pentru baie

Dacă vrei să introduci plante inclusiv în baie, ai mai multe opțiuni. Printre acestea se numără Planta păianjen (Chlorophytum comosum) și ferigile. Astfel de plante au nevoie de un nivel mai mare de umiditate, așa că sunt potrivite pentru baie, dacă pot să și primească îndeajuns de multă lumină solară.

Perete albastru, cu plante, pentru a ilustra Ce plante de interior sunt potrivite pentru fiecare cameră din casă. Unde să le așezi pentru a se dezvolta armonios
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Pentru baie, poți opta și pentru Begonia maculata sau Aglaonema, ambele iubitoare de umiditate.

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