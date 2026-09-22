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Plantele pe care trebuie să le aduci în casă înainte să scadă temperaturile. Ce faci cu ele toamna

Odată cu sezonul rece, anumite plante trebuie aduse în casă, deoarece frigul le poate distruge peste noapte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 17:29 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 17:44
Plantele pe care trebuie să le aduci în casă înainte să scadă temperaturile. Ce faci cu ele toamna | Shutterstok
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Toamna se instalează treptat, iar perioada vine cu diferențe de temperatură între zi și noapte. Plantele ținute pe balcon, pe terasă sau în curte pot avea de suferit dacă nu avem grijă. Cu toate că pe timpul zilei temperaturile sunt încă plăcute, nopțile din ce în ce mai reci pot afecta plantele mai sensibile, mai ales pe cele crescute în ghiveci.

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Ce plante trebuie mutate în casă toamna

Nu trebuie să aștepți primul îngheț pentru a muta plantele în casă. În cazul unora, temperaturile mai scăzute pot provoca deteriorarea frunzelor și chiar încetinirea creșterii.

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Plantele tropicale și subtropicale se numără printre cele mai sensibile la frig, potrivit ele.ro.

Hibiscusul tropical, ficusul, unele ferigi, plantele păianjen sau alte plante de interior, aflate pe balcon din timpul verii, trebuie aduse în casă atunci când temperaturile din timpul nopții scad constant, potrivit sursei citate mai sus.

Plantele aromatice, precum busuiocul, sunt și ele sensibile la frig. Mușcatele din ghiveci pot rămâne afară mai mult, însă nici ele nu trebuie lăsate să prindă primul îngheț dacă vrei să reziste și anul viitor.

Ce faci cu plantele toamna

Nu le muta fără să le verifici. Înainte de a aduce plantele în casă, verifică atent tulpinile, frunzele și chiar pământul din ghiveci. Plantele care au stat luni întregi afară pot avea acarieni sau alte insecte pe care, cu siguranță, nu vrei să le aduci în locuința ta.

Îndepărtează frunzele uscate și resturile de la suprafața pământului. Dacă observi semne de dăunători, izolează pentru o perioadă plantele, potrivit ele.ro.

Ține cont că trecerea de la lumina puternică de afară la o cameră mai întunecată reprezintă o schimbare importantă pentru plante. Unele pot pierde din frunze după ce sunt mutate, fără ca acest lucru să însemne că nu le priește în noul loc, potrivit sursei citate mai sus.

Ce poți face este să alegi un loc luminos din casă și să eviți să așezi plantele lângă calorifer sau în curent rece.

Odată ajunse în interior și fiind expuse la lumină mai puțină, multe plante vor crește mai lent și vor consuma mai puțină apă. Prin urmare, o greșeală frecventă în îngrijirea plantelor este continuarea aceluiași program de udare ca vara, mai relatează sursa citată.

Așadar, câteva măsuri luate din timp fac diferența între o plantă care rezistă încă unui sezon rece și una afectată iremediabil de frig.

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