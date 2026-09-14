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Ce plante nu trebuie tăiate toamna. Greșeala făcută în septembrie care poate lăsa grădina fără flori anul viitor

În luna septembrie, tentația este să tunzi arbuștii și plantele care par crescute dezordonat după vară. În cazul anumitor specii, însă, aceasta poate fi exact perioada greșită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:04 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 18:05
Ce plante nu trebuie tăiate toamna. Greșeala făcută în septembrie care poate lăsa grădina fără flori anul viitor | Shutterstok
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Toamna este momentul în care grădina începe să își schimbe aspectul, iar foarfeca de tăiat iarba sau chiar mașina de tuns gazonul pot părea, pentru mulți gospodari, instrumentele perfecte pentru a face ordine printre arbuști și plante.

Însă, specialiștii în grădinărit avertizează că dacă tai plantele la momentul nepotrivit poate însemna mai puține flori primăvara următoare. Hortensiile, liliacul, forsythia, azaleea și rododendronii se numără printre plantele la care trebuie să fim atenți.

Citește și: Ce legume se plantează în septembrie. Ce poți pune în grădină la început de toamnă

De ce poți rămâne fără flori anul viitor dacă le tai în septembrie

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În horticultură, se face o distincție clară între lemn vechi și lemn nou. Cel vechi se referă la faptul că ramurile au crescut în sezonul anterior.

Unele plante care înfloresc primăvara își formează florile tocmai pe ramurile care au crescut în anul precedent. Așadar, mugurii pentru primăvara următoare se pot forma încă din vară sau la începutul toamnei. Cu alte cuvinte, dacă tai ramurile în septembrie, poți îndepărta odată cu ele și viitoarele flori, potrivit University of Maryland Extension.

De asemenea, o tundere făcută toamna poate stimula creșteri noi și fragede care nu mai au suficient timp să se maturizeze înainte de frig și pot fi afectate de îngheț. University of Maryland recomandă evitarea tunderii toamna, în general din august până spre sfârșitul lui octombrie, tocmai din acest motiv.

Citește și: Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig

Atenție la hortensii. Nu toate soiurile se tund în aceeași perioadă

Hortensiile sunt de mai multe tipuri, iar momentul potrivit pentru a le tunde diferă în funcție de specie.

Hortensia cu frunze mari (Hydrangea macrophylla), Hortensia de munte (Hydrangea serrata) și Hortensia cu frunze de stejar (Hydrangea quercifolia), înfloresc, în principal, pe lemn vechi. Așadar, în cazul lor, mugurii cu flori pentru sezonul următor se dezvoltă pe creșterile mai vechi, în perioada de vară și început de toamnă.

University of Maryland Extension arată că aceste tipuri trebuie tunse imediat după ce au înflorit, tocmai pentru a proteja mugurii care vor produce florile următoare.

Cum se procedează în cazul hortensiilor care înfloresc pe lemn nou

Unele soiuri moderne de Hydrangea macrophylla sunt remontante, adică pot înflori atât pe lemn vechi, cât și pe creșterile noi. În cazul lor, riscul de a pierde complet înflorirea este mai mic, însă identificarea soiului rămâne la fel de importantă.

Hydrangea paniculata și Hydrangea arborescens, în schimb, formează florile pe creșterile noi ale sezonului. Din acest motiv, tunderea lor se face, de regulă, la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii, potrivit sursei citate mai sus.

Prin urmare, dacă nu știi ce tip de hortensie ai, este mai sigur să nu o tunzi decât să o tunzi greșit.

Liliacul nu se tunde în septembrie dacă vrei flori multe anul următor

Și în cazul liliacului trebuie să fim foarte atenți. Acesta nu se tunde toamna dacă vrem o înflorire bogată primăvara următoare, deoarece mugurii florali sunt formați pe creșterea din sezonul anterior. Momentul potrivit pentru tunderea liliacului este după ce florile s-au trecut.

Forsythia urmează și ea același principiu. Înflorește pe lemn vechi și se recomandă tunderea după înflorirea de primăvară, nu toamna. Dacă o tunzi acum, pentru că pare prea mare sau dezordonată, poți sacrifica o parte din florile anului viitor.

Azaleele și rododendronii intră și ele pe listă. Azaleele tunse toamna pot pierde o parte importantă din înflorirea primăverii următoare, deoarece mugurii sunt deja formați pe creșterea veche.

Iasomia falsă (Philadelphus), cunoscută și sub denumirea de „mock orange”, intră în aceeași categorie. Este un arbust apreciat pentru florile sale albe și parfumate, care apar primăvara sau la începutul verii. Florile se formează pe lemn vechi, motiv pentru care tunderea se face după înflorire, nu în septembrie, potrivit University of Maryland Extension.

Ce poți tăia, totuși, în septembrie

Faptul că trebuie evitat tunsul anumitor plante toamna nu înseamnă că nu mai ai voie să te atingi deloc de grădina ta.

Ramurile moarte, rupte sau bolnave pot fi îndepărtate când este necesar. Aceste mici intervenții sunt diferite de o tundere puternică făcută pentru a reduce dimensiunea sau pentru a schimba forma arbustului.

Pentru restul ramurilor, însă, este bine să știi mai întâi ce specie este și pe ce tip de lemn înflorește.

Ce greșeala să eviți dacă tunzi grădina toamna

Cea mai comună greșeală este să tratezi toți arbuștii după aceeași regulă. Momentul în care îi tunzi depinde de când a înflorit și de locul în care plannta își formează mugurii.

În cazul liliacului, forsythiei, azaleei și rododendronului, dar și a anumitor hortensii, tunderea făcută după ce se formează mugurii poate însemna mai puține flori în sezonul următor. În schimb, plantele care înfloresc pe lemn nou urmează alte reguli și pot fi tunse, în general, la sfârșitul iernii sau la începutul primăverii, potrivit University of Maryland Extension.

Așadar, momentul tunderii depinde de specie și de locul în care aceasta își formează mugurii florali.

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