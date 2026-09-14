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Singura țară în care guma de mestecat e ilegală. Motivul surprinzător pentru care localnicii nu au voie să o consume

Singura țară în guma de mestecat e ilegală a decis să interzică vânzarea și importul acestui produs acum zeci de ani.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:31 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 15:41
Locuitorii acestei țări nu mai au voie să vândă sau să cumpere gumă de mestecat obișnuită încă din 1992 | Shutterstock
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În 1992, Lee Kuan Yew, fostul conducător al Singapore, a decis să prevină comercializarea gumei de mestecat.

Deși regula pare neobișnuită, a pornit de la un fenomen răspândit, scrie BBC News.

Kuan Yew, care a transformat Singapore dintr-un mic port într-un centru comercial global și una dintre cele mai bogate țări din Asia, a devenit și simbolul acestei interdicții.

De aproape 40 de ani, singaporezii nu mai pot cumpăra sau vinde gumă de mestecat.

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Singura țară în care guma de mestecat e ilegală

Singapore a devenit singura țară în care guma de mestecat e ilegală după ce Kuan Yew a insistat și asupra ordinii și bunei conduite în statul său. Fostul prim-ministru a decedat în 2015, la vârsta de 91 de ani.

După introducerea interdicției, Lee Kuan Yew s-a plâns că jurnaliștii străini îl întrebau cel mai des despre guma de mestecat și altă regulă controversată din Singapore, respectiv pedeapsa prin lovituri de baston.

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Singapore are mai multe reguli care sunt monitorizate cu strictețe. Printre acestea se numără amenzi aspre pentru aruncarea deșeurilor pe jos, graffiti, traversării neregulamentare a străzii, scuipatul pe stradă sau urinarea publică. În plus, în toaletele publice, singaporezii sunt obligați prin lege să tragă apa.

Singapore și-a declarat independența în 1965, atunci când era o țară minusculă, cu puține resurse. Lee Kuan Yew, primul prim-ministru al țării, a pus la punct un plan complex, ce a transformat țara. El a vrut de la început să transforme micul stat într-o „oază”.

La scurt timp după ce Lee Kuan Yew a preluat conducerea, Singapore a început să depășească alte țări dezvoltate în ceea ce privește curățenia, peluzele perfect îngrijite și sistemul de transport eficient. Se zvonea că Lee, educat la Cambridge, urmărea perfecțiunea.

De ce a interzis Lee Kuan Yew guma de mestecat în Singapore

Din acest plan a făcut parte și interzicea gumei de mestecat. Potrivit Times of India, problema era că oamenii lipeau guma mestecată oriunde, inclusiv pe ușile trenurilor de metrou.

Până la momentul în care a fost implementată interdicția asupra gumei, Lee își încheiase deja cei 31 de ani ca prim-ministru și devenise „ministru senior”, o figură extrem de influentă în culisele puterii.

„Să pui gumă de mestecat pe ușile trenurilor de metrou pentru ca acestea să nu se mai deschidă, asta nu numesc eu creativitate. Eu o numesc pur și simplu vandalism,” a declarat Lee în acea perioadă. „Dacă nu poți gândi pentru că nu poți mesteca, încearcă o banană.”

În Singapore e interzisă comercializarea gumei de mestecat, dar turiștii pot avea la ei o cantitate mică din acest produs, pentru consum propriu. Însă dacă o aruncă oriunde altundeva în afară de coșul de gunoi, riscă amenzi usturătoare.

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Din 2004, ca urmare a Acordului de Liber Schimb dintre SUA și Singapore, farmaciștilor și medicilor stomatologi li s-a permis, de asemenea, să vândă gumă „terapeutică” clienților care au o prescripție medicală. Aceasta include și guma obișnuită fără zahăr, scrie NLB.

„Glumim pe seama acestor politici. Noi, singaporezii, descriem Singapore drept un „oraș cu amenzi”. O referire ironică la numeroasele amenzi care pot fi aplicate pentru diferite tipuri de comportament antisocial,” spune Eugene Tan, profesor asociat de drept la Singapore Management University, scrie BBC News.

Și, în ciuda modificării legislației din 2004, „ar fi greu să găsești oameni care mestecă gumă în Singapore”, susține Tan.

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