Află cum poți curăța tăvile de cuptor de grăsimea arsă și petele dificile, fără produse scumpe sau efort prea mare.

Câteva trucuri simple, cu ingrediente pe care le ai deja în casă, te pot ajuta să îndepărtezi murdăria și să redai strălucirea tăvilor. Descoperă metodele care merită încercate și greșelile pe care să le eviți!

Cum cureți tăvile de cuptor de grăsimea arsă și petele încăpățânate. Trucurile simple care le pot face să arate ca noi

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că tăvile de cuptor se pătează ușor, iar grăsimea arsă poate fi greu de îndepărtat chiar și după ce sunt lăsate mai mult timp în apă cu detergent. Înainte să le înlocuiești, încearcă câteva trucuri simple de curățare.

1. Bicarbonat de sodiu și oțet alb

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Bicarbonatul de sodiu și oțetul alb pot ajuta la desprinderea murdăriei de pe tăvile de cuptor. Pune tava în chiuvetă, adaugă apă fierbinte, o jumătate de cană de bicarbonat și o jumătate de cană de oțet. Las-o la înmuiat timp de 30-60 de minute, apoi curăț-o cu un burete neabraziv și detergent de vase. La final, clătește bine și șterge tava. Evită bureții aspri, mai ales dacă tava are un strat antiaderent.

2. Detergent de vase și apă caldă

Pentru grăsimea întărită, poți încerca și o metodă simplă. Pune tava la înmuiat în apă caldă, cu detergent de vase, timp de două-trei ore sau peste noapte. După aceea, îndepărtează resturile cu un burete moale și spală tava bine. Dacă murdăria persistă, repetă procesul.

3. Bicarbonat de sodiu și apă oxigenată

Pentru petele dificile de pe tăvile compatibile, poți prepara o pastă din bicarbonat de sodiu și apă oxigenată. Întinde amestecul pe zonele murdare și lasă-l să acționeze timp de două-trei ore. Apoi, îndepărtează pasta cu un burete moale și clătește foarte bine.

Atenție: această metodă nu este potrivită pentru toate suprafețele. Verifică instrucțiunile producătorului înainte de utilizare și nu folosi amestecul pe tăvi cu strat antiaderent dacă materialul nu permite acest lucru.

Cum păstrezi tăvile de cuptor curate mai mult timp

Ca să nu te mai lupți cu grăsimea arsă după fiecare utilizare, folosește hârtie de copt atunci când preparatul permite acest lucru. Spală tava după ce s-a răcit și nu lăsa resturile de mâncare să se întărească pe suprafață. Evită ustensilele metalice și bureții abrazivi, care pot zgâria stratul protector.

Nu uita că petele și urmele de folosire nu înseamnă neapărat că tava trebuie înlocuită. Important este să fie curată, sigură pentru gătit și să nu aibă stratul protector deteriorat, notează allrecipes.com.

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