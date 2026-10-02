Octombrie a sosit oficial! Este perioada în care temperaturile scad, ceasurile se dau înapoi, iar nopțile devin mai lungi. Pentru unii, această lună marchează începutul sezonului confortabil, în timp ce pentru alții înseamnă și un nou moment de curățare a spațiului de locuit.

Lucrurile din casă pe care ar trebui să le cureți în octombrie. Multe persoane uită complet de ele | Shutterstok

Odată cu schimbarea anotimpului, se schimbă și lista lucrurilor pe care trebuie să le curățăm în casă. Vremea mai rece are un impact asupra locuinței și nivelului de curățenie. Problemele precum condensul, umezeala și mucegaiul pot fi printre cele mai frecvente în această perioadă, așa că este important să te asiguri că totul este curat și funcționează corespunzător înainte ca iarna să își intre oficial în drepturi.

Ca să îți facă munca mai ușoară, cei de la Good Housekeeping au dezvăluit care sunt cele opt lucruri pe care este cel mai important să le cureți în luna octombrie și care ar trebui să se afle în capul listei tale de priorități pentru a-ți păstra casa proaspătă și confortabilă în această lună.

Citește și: Locul din casă pe care este bine să-l pui la punct la început de octombrie. Ce spune Feng Shui despre această zonă

Lucrurile din casă pe care multe persoane uită să le curețe

Articolul continuă după reclamă

Primul și cel mai important dintre ele este caloriferul. El acumulează praf în lunile mai calde, iar acest lucru poate deveni mai evident atunci când îl pornești din nou, pe măsură ce temperaturile scad, potrivit goodhousekeeping.com.

Dacă lași praful acolo, acesta poate produce un miros neplăcut, care se răspândește în toată casa. Înainte de a porni încălzirea, folosește o perie specială pentru calorifere sau accesoriul îngust al aspiratorului pentru a ajunge între panouri.

Apoi, șterge exteriorul cu o lavetă umedă și lasă-l la uscat. Un calorifer curat nu va elimina orice miros neplăcut din casă, dar poate împiedica primul val de căldură să răspândească în cameră praful acumulat de-a lungul timpului.

Covorașul de la intrare

Covorașul de la intrare poate reține noroi, frunze și tot felul de murdărie pe care o aducem în casă odată cu încălțămintea.

Scoate-l afară și scutură-l bine, apoi aspiră ambele fețe pentru a îndepărta resturile.

Modul de curățare depinde de materialul din care este confecționat. Pentru covorașele din bumbac se poate folosi și mașina de spălat, setată la program delicat, potrivit sursei citate mai sus.

În cazul covoarelor sintetice, acestea pot fi curățate tot la mașina de spălat, dacă instrucțiunile de întreținere permit acest lucru.

Folosește un detergent delicat și evită temperaturile ridicate, care pot deteriora partea din cauciuc sau pot face covorașul să își piardă forma.

Covorașele din fibre naturale nu trebuie introduse în mașina de spălat, pentru că apa le poate deteriora. Îndepărtează murdăria uscată cu o perie și curăță punctual petele, folosind o lavetă umedă. Apoi lasă covorașul într-un loc bine aerisit pentru a se usca complet.

Tot în această perioadă este un moment bun pentru a curăța podeaua de sub covoraș.

Garnitura mașinii de spălat

Garnitura de cauciuc din jurul hubloului mașinii de spălat poate reține apă, resturi de detergent, fire de păr și chiar mici scame sau fibre provenite din haine, potrivit goodhousekeeping.com.

Umezeala poate duce la apariția unui miros de mucegai. Deschide ușa mașinii și trage ușor garnitura, curățând-o pe toată circumferința. Șterge interiorul pliurilor cu o lavetă moale înmuiată în apă caldă și puțin detergent de vase, având grijă să îndepărtezi murdăria și obiectele mici care s-au putut bloca acolo.

Pentru murdăria persistentă poți folosi o periuță de dinți moale, dar evită obiectele abrazive care ar putea deteriora cauciucul.

Șterge orice urmă de detergent cu o lavetă curată și umedă, apoi usucă foarte bine garnitura cu un prosop. Evită să folosești înălbitor sau alte produse puternice dacă producătorul nu precizează că acestea sunt potrivite.

Între spălări, lasă ușa mașinii de spălat și sertarul pentru detergent ușor deschise, astfel încât aerul să poată circula și să ajute la uscarea lor.

Dezumidificatorul

Dezumidificatoarele sunt extrem de utile în sezonul ploios și umed. Dacă a funcționat intens, filtrul acestuia poate fi încărcat cu praf, care, în timp, reduce performanța aparatului și îl face să miroasă urât.

Oprește aparatul, scoate-l din priză și îndepărtează filtrul. Apoi, verifică manualul de utilizare. Unele filtre pot fi aspirate, altele pot fi spălate, în timp ce altele trebuie înlocuite, potrivit sursei citate mai sus.

În cazul unui filtru reutilizabil din plasă, aspiră ușor praful acumulat sau clătește-l cu apă călduță, dacă instrucțiunile permit acest lucru.

Evită să freci filtrul sau să folosești produse de curățare dacă producătorul nu recomandă acest lucru.

Un filtru curat ajută aparatul să mențină o circulație bună a aerului, mai ales în lunile mai ploioase.

Hotele și ventilatoarele din bucătărie și baie

Ventilatoarele din bucătărie și baie acumulează diferite tipuri de murdărie.

În bucătărie, filtrul hotei se poate acoperi cu un strat de grăsime și praf. În baie, grilajul ventilatorului poate aduna de scame și praf, ceea ce poate reduce circulația aerului și poate face încăperea mai predispusă la umezeală și mucegai.

Înainte de a curăța oricare dintre ventilatoare, oprește-l de la întrerupător sau de la dispozitivul de izolare electrică.

În cazul hotei din bucătărie, verifică manualul. Filtrele metalice pot fi spălate manual în apă fierbinte cu detergent sau pot fi puse în mașina de spălat vase. Filtrele cu carbon, în schimb, trebuie înlocuite.

Șterge hota și zona din jurul filtrului, unde se poate acumula grăsime.

În cazul ventilatorului din baie, aspiră praful de pe grilă folosind peria aspiratorului. Dacă partea exterioară poate fi îndepărtată în siguranță, spal-o conform instrucțiunilor și las-o să se usuce complet înainte de a o monta la loc, potrivit goodhousekeeping.com.

Umbrela

O umbrelă pusă la loc cât timp este încă udă poate lăsa un miros de umezeală în casă și, cu siguranță, va fi neplăcut să o folosești data viitoare.

Înainte de a o depozita, asigură-te că este complet curată și uscată. Scutură excesul de apă, apoi las-o deschisă într-un loc bine ventilat până când se usucă.

Dacă are nevoie de o curățare mai profundă, respectă instrucțiunile de întreținere, în loc să o lași pur și simplu la înmuiat sau să pulverizezi pe ea diverse substanțe chimice.

Gurile de scurgere

Frunzele de toamnă se pot acumula în jgheaburi și peste capacele gurilor de scurgere exterioare, reținând resturi umede care încep să miroasă pe măsură ce se descompun.

Dacă apa nu se poate scurge corespunzător, aceasta poate da pe dinafară peste marginile jgheabului sau se poate acumula în jurul gurii de scurgere, crescând riscul de umezeală și inundații.

Îndepărtează frunzele de pe capacele gurilor de scurgere aflate la nivelul solului. Poartă mănuși și ridică resturile în loc să le împingi în canalizare. După aceea, verifică dacă apa se poate scurge liber.

Pentru zonele aflate la înălțime sau greu accesibile, apelează la o persoană care dispune de echipamentul necesar.

Aruncă frunzele în recipientul pentru deșeuri vegetale sau folosește-le pentru compost, în loc să le lași într-o grămadă lângă gura de scurgere, potrivit goodhousekeeping.com.

Culcușul animalului de companie

Culcușul animalului de companie poate reține fire de păr și mirosurile de zi cu zi, așa că asigură-te că îl verifici o dată pe săptămână.

Scutură firele de păr, aspiră culcușul și spală husele detașabile și păturile conform instrucțiunilor de pe etichete.

Asigură-te că toate acestea sunt complet uscate înainte de a le pune la loc, mai relatează sursa citată mai sus.

Citește și: Ce trebuie să scoți din casă la începutul toamnei, potrivit regulilor Feng Shui. Obiectele care ar favoriza energia stagnantă