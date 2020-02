De ce acoperișurile din țiglă metalică sunt cele mai rentabile tipuri de acoperișuri.

Acoperisul din tabla contribuie, de asemenea, la sustenabilitate. Ecologistii pledeaza pentru reutilizarea, reciclarea, utilizarea materialelor reciclabile si reducerea la minim a deseurilor, ceea ce include reducerea deseurilor asociate in mod obisnuit cu inlocuirile acoperisurilor conventionale.

Tabla folosita in sistemele de acoperisuri moderne este adesea fabricata si din otel reciclat. Ba chiar mai mult, poate intra iarasi in ciclul de reciclare la sfarsitul duratei de performanta. Instalarea sa creeaza, de asemenea, mai putine deseuri provenite din constructii, iar durata de viata mai lunga a acoperisurilor din tabla inseamna mai putine deseuri rezultate in urma inlocuirii mai dese a sistemelor de acoperire.

Sistemele de tabla pentru acoperisuri cu suprafete extrem de reflectante si proiectate cu izolatie si ventilatie corespunzatoare pot asigura, de asemenea, economii considerabile de costuri pentru incalzire si racire. Suprafata acoperisului ar trebui sa aiba si un grad ridicat de emisivitate pentru a permite energiei solare si caldurii sa se disipeze rapid.

Acoperisurile din tigla metalica se gasesc in diverse variante: de la suprafete cu aspect usor lucios pana la suprafete extrem de lucioase, au o gama variata de culori si cresc emisivitatea termosistemului, ceea ce permite racirea rapida a sistemului o data cu apusul soarelui. (sistemele ceramice raman calde pe tot timpul noptii, urmand sa adune si mai multa caldura o data ce soarele rasare din nou).

Acoperisurile din metal sunt disponibile intr-o varietate de profile, dimensiuni si grosimi, acestea putandu-se adapta pentru orice tip de cladire, indiferent de forma si dimensiunile sale. Panourile din metal cu profil inalt si grosime mare (peste 0.5 mm) sunt potrivite pentru aplicatii industriale.