Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Asia Express
Ana, mi-ai fost scrisa in ADN
Iubire cu parfum de lavanda
The Ticket
Mireasa
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
MediCOOL
Video
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre acnee
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre acnee
Episodul 64 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 8 decembrie 2025. Medicul Mihail Pautov și boardul medical își spune tot ce trebuie să știi despre acnee.
Luni, 08.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Experiment Medicool: Cine a ajunge primul la destinație...
Luni, 08.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine
Luni, 08.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Uter didelf, două miracole! Povestea unei mame curajoase
Joi, 04.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Relații sănătoase cu copiii deveniți adulți! Cum...
Joi, 04.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ce este perimenopauza
Joi, 04.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ilona Brezoianu, emoții și revelații în prima ei sarcină
Joi, 04.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Beneficiile cafelei și experiențele inedite ale vieții
Miercuri, 03.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Edemul limfatic: cauze, manifestări și opțiuni de tratament
Miercuri, 03.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Rezerva de ovocite - tot ce trebuie să știm despre...
Miercuri, 03.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 3 decembrie 2025. Thai Yoga Massage - stimulează punctele energetice și...
Miercuri, 03.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 2 decembrie 2025. Ce facem cu cei mici la restaurant? Laura Cosoi a găsit...
Marti, 02.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 2 decembrie 2025. Ce se ascunde în așternuturile noastre?
Marti, 02.12.2025, 19:00
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Trei preparate, o singură formă! Ce presupune cel de-al doilea battle. Orlando Zaharia: „Acum e acum!”
Luni, 08.12.2025, 20:49
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Dueluri pe echipe! Provocarea „Nu sparge oul!”
Luni, 08.12.2025, 20:40
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine
Luni, 08.12.2025, 19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Experiment Medicool: Cine a ajunge primul la destinație în traficul din București
Luni, 08.12.2025, 19:00
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Liviu și Emily, declarații de iubire și promisiuni de viitor
Luni, 08.12.2025, 17:01
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Concurenții vorbesc despre petrecerea burlacilor
Luni, 08.12.2025, 16:53
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Lavinia și Adin, după noaptea logodnei: S-ar putea să facem gemeni!
Luni, 08.12.2025, 16:45
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina și Alex au petrecut o noapte împreună la hotel
Luni, 08.12.2025, 16:26
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina i-a dat emoții mari lui Alex. De ce a ezitat concurenta în timpul cererii în căsătorie!
Luni, 08.12.2025, 15:55
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Iolanda, cuvinte urâte și țipete: Falsitate maximă!
Luni, 08.12.2025, 15:28
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Ionuț și Simona, de la gelozie, la dans în ploaie!
Luni, 08.12.2025, 15:13
Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Diana și Sorin au ajuns la sentimente mai bune. Ce au făcut în noaptea petrecută împreună
Luni, 08.12.2025, 15:03
Ultimele știri
Trending
20:49
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Trei preparate, o singură formă! Ce presupune cel de-al doilea battle. Orlando Zaharia: „Acum e acum!”
20:40
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Dueluri pe echipe! Provocarea „Nu sparge oul!”
19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine
19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre acnee
19:00
Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Experiment Medicool: Cine a ajunge primul la destinație în traficul din București
17:29
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Vezi ultimele stiri
1
Horoscop zilnic 7 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
2
Horoscop zilnic 8 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
3
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
4
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță
5
Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său
6
Care este în prezent starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Motivul pentru care familia lui a venit de urgență în țară
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x