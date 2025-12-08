Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine
Episodul 64 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 8 decembrie 2025. Deși adesea asociată cu adolescența, acneea afectează tot mai multe femei adulte, devenind o problemă dificilă atât fizic, cât și emoțional. Dezechilibre hormonale, stresul, alimentația haotică sau stilul de viață solicitant pot declanșa apariția acestei afecțiuni, care lasă urme nu doar pe piele, ci și asupra încrederii în sine.
