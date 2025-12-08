Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine
Logo show

Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Acneea femeii adulte, afecțiunea care lovește stima de sine

Episodul 64 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 8 decembrie 2025. Deși adesea asociată cu adolescența, acneea afectează tot mai multe femei adulte, devenind o problemă dificilă atât fizic, cât și emoțional. Dezechilibre hormonale, stresul, alimentația haotică sau stilul de viață solicitant pot declanșa apariția acestei afecțiuni, care lasă urme nu doar pe piele, ci și asupra încrederii în sine.
Luni, 08.12.2025, 19:00
x
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Trei preparate, o singură formă! Ce presupune cel de-al doilea battle. Orlando Zaharia: „Acum e acum!”

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Trei preparate, o singură formă! Ce presupune cel de-al doilea battle. Orlando Zaharia: „Acum e acum!”

Logo show Luni, 08.12.2025, 20:49 Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Dueluri pe echipe! Provocarea „Nu sparge oul!”

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 8 decembrie 2025. Dueluri pe echipe! Provocarea „Nu sparge oul!”

Logo show Luni, 08.12.2025, 20:40 Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre acnee

Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Tot ce trebuie să știi despre acnee

Logo show Luni, 08.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Experiment Medicool: Cine a ajunge primul la destinație în traficul din București

Medicool sezonul 9, 8 decembrie 2025. Experiment Medicool: Cine a ajunge primul la destinație în traficul din București

Logo show Luni, 08.12.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Liviu și Emily, declarații de iubire și promisiuni de viitor

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Liviu și Emily, declarații de iubire și promisiuni de viitor

Logo show Luni, 08.12.2025, 17:01 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Concurenții vorbesc despre petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Concurenții vorbesc despre petrecerea burlacilor

Logo show Luni, 08.12.2025, 16:53 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Lavinia și Adin, după noaptea logodnei: S-ar putea să facem gemeni!

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Lavinia și Adin, după noaptea logodnei: S-ar putea să facem gemeni!

Logo show Luni, 08.12.2025, 16:45 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina și Alex au petrecut o noapte împreună la hotel

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina și Alex au petrecut o noapte împreună la hotel

Logo show Luni, 08.12.2025, 16:26 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina i-a dat emoții mari lui Alex. De ce a ezitat concurenta în timpul cererii în căsătorie!

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Florina i-a dat emoții mari lui Alex. De ce a ezitat concurenta în timpul cererii în căsătorie!

Logo show Luni, 08.12.2025, 15:55 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Iolanda, cuvinte urâte și țipete: Falsitate maximă!

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Iolanda, cuvinte urâte și țipete: Falsitate maximă!

Logo show Luni, 08.12.2025, 15:28 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Ionuț și Simona, de la gelozie, la dans în ploaie!

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Ionuț și Simona, de la gelozie, la dans în ploaie!

Logo show Luni, 08.12.2025, 15:13 Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Diana și Sorin au ajuns la sentimente mai bune. Ce au făcut în noaptea petrecută împreună

Mireasa sezonul 12, 8 decembrie 2025. Diana și Sorin au ajuns la sentimente mai bune. Ce au făcut în noaptea petrecută împreună

Logo show Luni, 08.12.2025, 15:03
x