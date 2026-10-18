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De ce să pui oțet în mașina de spălat rufe. Trucul care elimină mirosurile neplăcute și greșeala care îți poate deteriora hainele

De ce se pune oțet în mașina de spălat rufe. Cum te ajută să elimini mirosurile neplăcute și ce greșeală trebuie să eviți pentru a nu deteriora hainele.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 18:54 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 18:54
De ce să pui oțet în mașina de spălat rufe | Profimediaimages.ro
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Oțetul alb este folosit de multe persoane pentru a scăpa de mirosurile neplăcute din haine și pentru a împrospăta rufele. Totuși, există câteva lucruri importante de care trebuie să ții cont înainte să îl folosești în mașina de spălat. Află din rândurile de mai jos cum se utilizează corect și ce greșeală să nu faci dacă nu vrei să te alegi cu haine deteriorate.

De ce să pui oțet în mașina de spălat rufe

Atunci când vrei să ai haine curate și fără mirosuri neplăcute, oțetul alb poate fi un ajutor de nădejde. Dacă îl folosești corect, acesta poate contribui la îndepărtarea mirosului de transpirație, la reducerea depunerilor de detergent și poate chiar să facă țesăturile mai moi.

Totuși, există câteva reguli importante pe care trebuie să le respecți, deoarece oțetul nu este potrivit pentru toate materialele și poate deteriora unele țesături dacă este folosit prea des, scrie marthastewart.com.

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Ce beneficii are oțetul alb pentru haine

În cazul în care observi că hainele nu mai miros proaspăt după spălare, sau că prosoapele au devenit aspre, oțetul alb poate fi o soluție de luat în calcul. Aciditatea sa ajută la descompunerea unor reziduuri de detergent și poate contribui la neutralizarea anumitor mirosuri.

Oțetul alb poate împrospăta rufele care au prins miros de transpirație. De asemenea, poate chiar să ajute și la îndepărtarea unor pete, dar și la reducerea mirosului de mucegai de pe țesăturile care au stat umede.

Cum poți scăpa de petele dificile cu ajutorul oțetului alb

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că petele de cafea, de iarbă sau de rugină pot fi greu de îndepărtat, mai ales dacă au fost lăsate mult timp pe material. Oțetul alb poate fi util în anumite situații, în special ca parte a unui tratament aplicat înainte de spălare.

Înainte să îl folosești, verifică eticheta hainei și testează produsul pe o zonă puțin vizibilă. Nu toate țesăturile reacționează la fel, iar unele materiale pot fi afectate de substanțele acide.

Pentru petele persistente, este mai bine să folosești un produs special conceput pentru tipul respectiv de murdărie. Oțetul poate ajuta în anumite cazuri, dar nu este o soluție universală.

Oțetul alb poate elimina mirosul de transpirație

Hainele sport și tricourile purtate în zilele călduroase pot păstra mirosul de transpirație chiar și după spălare. Acest lucru se poate întâmpla atunci când reziduurile se acumulează în fibre sau când rufele rămân prea mult timp umede.

În astfel de situații, oțetul alb poate contribui la reducerea mirosurilor. Totuși, dacă hainele continuă să miroasă neplăcut, este important să verifici și mașina de spălat. Garnitura, sertarul pentru detergent și tamburul pot acumula reziduuri care favorizează apariția mirosurilor, scrie marthastewart.com.

Cum poți folosi oțetul pentru haine mai moi

Unele haine și prosoape devin aspre după mai multe spălări. Acest lucru poate fi cauzat de depunerile de detergent, de apa dură sau de folosirea unei cantități prea mari de produse pentru rufe.

Oțetul alb poate ajuta la îndepărtarea unor reziduuri, ceea ce poate face țesăturile să se simtă mai moi. Cu toate acestea, nu este recomandat să îl folosești la fiecare spălare.

Înainte de a-l adăuga în mașină, verifică instrucțiunile producătorului aparatului. Aciditatea oțetului poate afecta, în timp, anumite componente din cauciuc sau alte materiale.

Greșeala pe care trebuie să o eviți când folosești oțet în mașina de spălat

Deși este un produs obișnuit în multe gospodării, oțetul trebuie folosit cu atenție. Una dintre cele mai importante reguli este să nu îl amesteci niciodată cu înălbitor pe bază de clor. Combinația poate elibera gaze toxice, periculoase pentru sănătate.

De asemenea, evită folosirea frecventă a oțetului pe haine cu elastan sau pe materiale elastice, deoarece aciditatea poate afecta fibrele în timp. În cazul țesăturilor delicate, este indicat să urmezi instrucțiunile de pe etichetă și să alegi produse potrivite pentru material.

Nu pune cantități mari de oțet în mașina de spălat și nu presupune că dacă adaugi mai mult oțet înseamnă, implicit, și că ajută mai mult. Dacă producătorul aparatului nu recomandă folosirea acestuia, alege o alternativă destinată întreținerii mașinii, mai notează marthastewart.com.

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