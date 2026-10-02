Oțetul este ieftin, natural și, probabil, îl ai deja la îndemână, dar funcționează cu adevărat? Iată ce spun experții!

Poți curăța vasul de toaletă cu oțet? Experții spun ce funcționează, de fapt, și greșeala pe care să nu o faci | Shutterstok

Oțetul alb este, poate, unul dintre cele mai versatile produse din casa ta. Deși s-a dovedit eficient pentru albirea rufelor, îndepărtarea depunerilor de calcar sau împotriva mirosurilor din baie, ne întrebăm, totuși, dacă nu cumva funcționează și în cazul curățării vasului de toaletă. Iată ce răspuns au oferit specialiștii în curățenie!

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Adevărul despre curățarea vasului de toaletă cu oțet

O rază de aproximativ un metru în jurul toaletei este la fel de predispusă la acumularea bacteriilor, murdăriei și mirosurilor ca vasul de toaletă în sine. De asemenea, în timp, baia ta poate acumula, pe lângă mirosurile neplăcute, și depuneri întărite.

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Așadar, este oțetul o soluție eficientă? Depinde de ce vrei să obții. Deși poate ajuta la dizolvarea depunerilor sau la reducerea mirosurilor, nu poate dezinfecta în mod corespunzător această zonă, care este deosebit de expusă microbilor, potrivit marthastewart.com.

„Oamenii tind să creadă că au un singur lucru de curățat, dar în jurul unei toalete este, mai degrabă, vorba despre trei sarcini diferite”, a afirmat Marquez. „Iar oțetul rezolvă doar două dintre ele”, a punctat aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

La ce ajută oțetul, de fapt

„Oțetul folosit în jurul toaletei este un bun dezodorizant și este eficient în dizolvarea calcarului”, a afirmat specialistul.

Deși mirosurile puternice și persistente pot necesita măsuri mai intensive, oțetul poate, totuși, împrospăta zona.

„Oțetul poate ajuta la îndepărtarea petelor provocate de apa dură și a depunerilor ușoare din vasul de toaletă”, a afirmat Sokolowski, „Dar nu le poate îndepărta complet fără frecare”, a mai zis ea, potrivit marthastewart.com.

Unde nu este suficient oțetul

Oțetul nu reușește să distrugă microbii.

„Este un dezinfectant destul de slab. Oțetul poate distruge anumite bacterii, dar nu face acest lucru în mod constant și nu este un dezinfectant înregistrat”, spun specialiștii, potrivit sursei citate.

Oțetul nu este potrivit nici pentru curățarea tuturor suprafețelor, cum ar fi marmura. Expunerea repetată la oțet poate, de fapt, să erodeze materialele.

Așadar, deși nu putem nega versatilitatea oțetului, trebuie să ținem cont că puterea sa de curățare are limite. Pentru a dezinfecta zonele și suprafețele, este recomandată folosirea unui dezinfectant aprobat.

„Oamenii cred că face mai multe lucruri decât face în realitate”, a mai spus Marquez, citată de marthastewart.com.

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Cum să păstrezi curată zona din jurul toaletei

Următoarele sfaturi te vor ajuta să previi acumularea de depuneri și apariția mirosurilor.

Închide întotdeauna capacul toaletei înainte să tragi apa.

Șterge frecvent zona din jurul toaletei. „Ștergerea regulată a zonei din jurul și din spatele toaletei ajută la prevenirea depunerilor și a apariției unor probleme mai mari ulterior”, a afirmat unul dintre experți, potrivit marthastewart.com.

Ține cont de numărul de persoane care folosește baia. Mai multe persoane înseamnă mai multă mizerie. Atunci când baia este folosită de mai mulți membri, asigură-te că intensifici rutina de curățenie, inclusiv în jurul toaletei, nu doar în interiorul vasului.

Nu te grăbi: Nu pulveriza produsul și nu șterge imediat, avertizează specialiștii. Chiar dacă dezinfectantul este unul foarte bun, trebuie să îi acorzi timpul necesar pentru a acționa.

Profită de avantajele oțetului acolo unde este cu adevărat eficient. De exemplu, pentru dizolvarea depunerilor de calcar, mai relatează sursa citată mai sus.