De ce se vopsesc copacii cu var primăvara. Adevărul despre un obicei surprinzător de recent

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Joi, 02 Aprilie 2026, 19:24
Sigur ai observat și tu, în parcuri sau în gospodării, copaci vopsiți cu var. Odată cu venirea primăverii și creșterea temperaturilor, gospodarii încep lucrările specifice acestui sezon, iar una dintre cele mai importante activități este văruirea pomilor fructiferi.

Pe lângă curățenia generală din curte și grădină, este esențial să ne îngrijim și de copaci. Indiferent că este vorba despre zarzări, cireși, piersici, meri sau peri, sănătatea lor influențează direct calitatea și cantitatea recoltei. Pentru a ne bucura de roade bogate, trebuie să ne asigurăm că pomii sunt protejați și îngrijiți corespunzător.

Văruirea pomilor fructiferi se face primăvara din mai multe motive practice, nu doar estetice. Varul are rolul de a ține la distanță dăunătorii. Soluția aplicată pe trunchi ajută la distrugerea larvelor, ouălor de insecte și a paraziților care se ascund în crăpăturile scoarței. Astfel, se reduce riscul apariției bolilor și al infestărilor.

Un alt rol important al varului este protejarea scoarței împotriva variațiilor de temperatură. La începutul primăverii, diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții pot afecta trunchiul copacilor. De asemenea, expunerea prelungită la razele puternice ale soarelui poate provoca așa-numitele „arsuri solare”. Stratul de var reflectă lumina și ajută la menținerea unei temperaturi mai constante la nivelul scoarței.

Trunchiul pomilor ar trebui văruit indiferent de vârsta sau specia acestora, însă există câteva excepții. Pomii tineri, plantați recent, fie toamna, fie primăvara, nu trebuie văruiți imediat, deoarece scoarța lor nu este încă suficient de bine formată.

Înainte de aplicarea varului, este important ca pomii să fie curățați corespunzător. Scoarța trebuie periată cu o perie aspră, de preferat din sârmă, pentru a îndepărta resturile, mușchii sau porțiunile exfoliate. Această etapă ajută varul să adere mai bine și să fie mai eficient.

Varul se aplică de la baza trunchiului până la primele ramuri care formează coroana. Este recomandat ca această operațiune să fie făcută într-o zi senină, fără ploaie, pentru ca soluția să aibă timp să se usuce complet.

Alte sfaturi utile pentru îngrijirea pomilor primăvara

Pe lângă văruire, există și alte lucrări esențiale care contribuie la sănătatea și dezvoltarea armonioasă a pomilor fructiferi.

Tăierile de întreținere sunt foarte importante în această perioadă. Acestea ajută la formarea corectă a coroanei și permit o mai bună circulație a aerului și a luminii printre ramuri. În același timp, prin tăiere se elimină ramurile uscate, bolnave sau afectate de ger, prevenind astfel răspândirea eventualelor boli.

Stropirile fitosanitare reprezintă o altă etapă esențială. Acestea au rolul de a proteja pomii împotriva dăunătorilor și a bolilor specifice sezonului. Tratamentele aplicate la timp pot face diferența dintre o recoltă bogată și una compromisă.

Fertilizarea solului asigură aportul necesar de nutrienți pentru dezvoltarea pomilor. Un sol bine hrănit contribuie la creșterea sănătoasă a acestora și la obținerea unor fructe de calitate. Se pot folosi atât îngrășăminte naturale, cât și produse special concepute pentru pomi fructiferi.

Udarea moderată este, de asemenea, importantă, mai ales în perioadele în care precipitațiile sunt reduse. Pomii au nevoie de apă pentru a se dezvolta corespunzător, însă excesul trebuie evitat, deoarece poate duce la apariția unor probleme la nivelul rădăcinilor.

Curățarea zonei din jurul trunchiului nu trebuie neglijată. Îndepărtarea buruienilor și a resturilor vegetale ajută la prevenirea apariției dăunătorilor și permite solului să respire mai bine. În plus, această practică contribuie la menținerea unui aspect îngrijit al grădinii.

Prin respectarea acestor pași simpli, pomii fructiferi vor avea o dezvoltare sănătoasă și echilibrată, iar recolta va fi una bogată și de calitate.

