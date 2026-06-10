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Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, s-au despărțit. Vestea a venit la un an și jumătate de când au devenit părinți

Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, au luat o decizie neașteptată în privința relației lor. Aceștia au hotărât să meargă pe drumuri separate, la doar un an și jumătate de când au devenit părinți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 11:01 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 11:58
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Anca Dinicu și iubitul ei, Georgian Păun, au luat o decizie neașteptată în privința relației lor | Antena 1 & Instagram
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Anca Dinicu și-a luat prin surprindere fanii cu o vestea neașteptată. De curând, actrița a anunțat în mediul online că nu mai formează un cuplu cu tatăl copilului ei. Se pare că aceștia au ajuns la despărțire, însă au rămas în relații foarte bune pentru a-și crește împreună micuțul.

Imaginile publicate pe rețelele sociale dădeau de înțeles că cei doi formează o familie fericită, motiv pentru care nimeni nu a bănuit că vor ajunge la separare după doar un an și jumătate de când au devenit părinți.

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Actrița și iubitul ei, Georgian Păun, sunt foarte discreți când vine vorba de viața personală, însă acest eveniment important nu l-au putut ține ascuns de ochii curioșilor. Deși s-au despărțit, Anca Dinicu și fostul partener au rămas cei mai buni prieteni.

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Cum a anunțat Anca Dinicu despărțirea de iubitul ei, Georgian Păun

Anunțul separării a fost făcut de actriță pe contul oficial de Instagram, unde a publicat o imagine cu ei și un mesaj direct. Anca Dinicu a povestit despre schimbarea prin care trec în această perioadă.

„O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul.

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Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris aceasta pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, cuvintele Ancăi Dinicu au luat prin surprindere pe toată lumea. Actrița și iubitul ei nu au dat de înțeles că relația lor nu mai funcționa. Așadar, vestea a stârnit o mulțime de reacții pe internet.

Anca Dinicu este mândră de băiețelul ei. Cât de mult a crescut Radu

Anca Dinicu a devenit mămică pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care îi face viața mai frumoasă în fiecare zi.

La un an și jumătate de când s-a născut, Radu face furori în mediul online. Vedeta distribuie, ori de câte ori are ocazia, imagini adorabile cu micuțul ei. Băiețelul reușește să impresioneze de fiecare dată cu frumusețea lui.

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„Iubitul! Cel mai frumos băiețel care îți fură inimioara”, „Uite o minune!”, „Ce frumos este! A crescut! Ce repede trece timpul” sau „Are ochii tăi, este un copil senin și fericit!”, sunt doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online la pozele cu Radu.

De asemenea, Anca Dinicu are o legătură foarte specială cu băiețelul ei. Atunci când nu se află pe scenă sau în fața camerelor de filmat, actrița intră în rolul de mămică.

Colaj cu Anca Dinicu și iubitul ei
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