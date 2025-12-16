Antena Căutare
Iluzie optică virală! Privește poza și descoperă unde se află fluturele din imagine. Unde este insecta, de fapt

O femeie se plimba undeva prin natură atunci când a văzut un fluture de noapte camuflat perfect pe trunchiul unui copac. A pozat totul, iar imaginea publicată s-a transformat într-o adevărată iluzie optică.

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 16:31 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 23:53
Privește atent poza de mai jos și descoperă unde se află molia de stejar, de fapt | sursa foto: Profimedia

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine.

Privește cu multă băgare de seamă imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află fluturele de noapte, de fapt. Cei care reușesc să vadă molia în cel mult 10 secunde se pot considera mândrii posesori ai unor ochi de vultur.

Iluzie optică virală! Privește poza și descoperă unde se află fluturele din imagine. Unde este molia, de fapt

Mai jos ai ocazia să descoperi fotografia realizată de o femeie care, mergând la o plimbare, a avut parte de o descoperire interesantă. A văzut că ceva se mișcă pe scoarța unui copac și, curioasă din fire, a decis să se apropie, ca să vadă despre ce este vorba.

Nu mică i-a fost surpriza atunci când a realizat că are în față o iluzie optică extrem de interesantă: fluturele s-a camuflat perfect pe trunchiul copacului și a fost extrem de greu de observat, exact ca un maestru al deghizării. Modelul de pe aripile insectei se confundă foarte ușor cu striațiile de pe scoarța arborelui, motiv pentru care molia poate fi greu de reperat de predători sau de simplii trecători.

Citește și: Iluzie optică virală! Găsește umerașul de pe covor în cel mult 15 secunde. Unde se află obiectul. Nu e deloc ascuns

Impresionată de cât de surprinzătoare este natura, doamna a pus imediat mâna pe telefonul mobil, a fotografiat cadrul perfect și a publicat imaginea pe Reddit. În scurt timp, imaginea a devenit virală. Nu puțini au fost cei care și-au încercat norocul și simțul de observație, însă nu toată lumea a reușit să vadă molia în cel mult 10 secunde, pe Reddit.

Privește extrem de atent această imagine de mai sus și încearcă să descoperi unde se află fluturele. Molia nu este deloc ascunsă, însă doar cei cu privire ageră vor observa molia. Dacă tu ai reușit, atunci ai toate motivele de mândrie.

Citește și: Iluzie optică! Mama și-a „pierdut” fiica printre frunze! Găsește fetița ascunsă în cel mult 15 secunde. Unde se află

imagine cu o molie pe un copac

Dacă nu, atunci continuă să cauți până reușești. Uită-te cu foarte multă băgare de seamă și încearcă să descoperi răspunsul corect. Dacă ai renunțat, atunci privește atent în mijlocul pozei. Cu siguranță acolo vei găsi molia.

Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație. Secretul ascuns în zona ochilor...
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Facturile la energie cresc iar, din ianuarie. Cât va costa un consum de 100 kWh Facturile la energie cresc iar, din ianuarie. Cât va costa un consum de 100 kWh
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație. Secretul ascuns în zona ochilor
Cum îți dai seama dacă cineva chiar te ascultă în conversație. Secretul ascuns în zona ochilor
