El este cel mai în vârstă jucător de la Campionatul Mondial 2026. Despre cine este vorba și când va renunța la fotbal.

Cel mai în vârstă jucător de la Campionatul Mondial 2026. Are 43 de ani, iar povestea sa este una extrem de emoționantă | Profimedia Images

Campionatul Mondial din 2026 va aduce la start cel mai experimentat fotbalist al turneului: portarul scoțian Craig Gordon.

Cel mai în vârstă jucător de la Campionatul Mondial 2026

La 43 de ani, veteranul naționalei Scoției continuă să sfideze timpul și să scrie o poveste impresionantă de perseverență, după o carieră marcată de accidentări și momente în care părea că va fi nevoit să renunțe definitiv la fotbal.

Gordon, legitimat la Hearts, a bifat în sezonul recent încheiat doar șase partide oficiale, însumând 540 de minute pe teren. Cu toate acestea, experiența și statutul său în vestiar au fost suficiente pentru a-l menține în lotul Scoției pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

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Cariera sa a început în 1997 și s-a întins pe aproape trei decenii, perioadă în care a trecut prin numeroase încercări. Una dintre cele mai dificile a venit în 2012, când a fost diagnosticat cu tendinită patelară, o afecțiune gravă care i-a pus serios în pericol viitorul în fotbal. A lipsit aproape doi ani de pe teren, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și a apelat inclusiv la sprijin psihologic pentru a depăși perioada extrem de complicată.

Dacă atunci a reușit să revină spectaculos, ultimii ani i-au adus o nouă provocare majoră. O accidentare severă la nivelul gâtului l-a obligat să ia în calcul inclusiv retragerea. Situația a fost atât de delicată încât medicii i-au explicat că tratamentul implică riscuri uriașe, inclusiv posibilitatea unei paralizii permanente.

În documentarul realizat de BBC Scotland despre viața sa, Gordon a recunoscut că a fost unul dintre cele mai grele momente pe care le-a traversat. Portarul a mărturisit că, înainte de orice decizie, s-a gândit la familia sa și la faptul că își dorește să fie un tată prezent pentru copiii lui, indiferent de ceea ce urma să se întâmple cu cariera sa sportivă.

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„Dacă nu ar fi existat Cupa Mondială, probabil că m-aș fi retras la finalul sezonului trecut”, a recunoscut veteranul scoțian.

Detalii despre cel mai în vârstă jucător de la Campionatul Mondial 2026

În ciuda problemelor medicale, Gordon a rămas o figură importantă pentru naționala Scoției, pentru care a adunat 84 de selecții. Debutul său sub tricolor a avut loc în urmă cu peste 22 de ani, într-o perioadă în care o parte dintre actualii săi colegi nici măcar nu se născuseră.

Scoția revine la un Campionat Mondial după o absență îndelungată, iar prezența lui Craig Gordon în lot reprezintă una dintre cele mai emoționante povești ale turneului. După sute de meciuri, accidentări care i-au amenințat cariera și momente în care a fost la un pas să renunțe, portarul de 43 de ani este pregătit să își trăiască visul pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial.

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Selecționerul Steve Clarke a glumit recent pe tema situației portarilor din lot, afirmând că alegerea titularului s-ar putea decide „aruncând o monedă”, însă a subliniat că Gordon merită pe deplin această convocare, datorită caracterului și determinării pe care le-a demonstrat de-a lungul întregii cariere.

Pentru Craig Gordon, Mondialul din 2026 nu este doar o competiție. Este recompensa pentru o viață întreagă dedicată fotbalului și dovada că uneori cele mai frumoase povești se scriu după cele mai dificile încercări.