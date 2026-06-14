Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de președintele Nicușor Dan în locul lui Eugen Tomac. Ce funcții a ocupat liberalul

Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul președintelui României a fost făcut duminică, 14 iunie 2026.

Adrian Veștea are 52 de ani, face parte din PNL de peste 30 de ani, a fost primar, președinte de consiliu județean și ministru. Duminică, 14 iunie, Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul și în aceste condiții îl desemnează ca prim-ministru pe Adrian Veştea.

Nicuşor Dan: „Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Îl desemnez pentru postul de premier pe Adrian Veştea”

Preşedintele Nicușor Dan a declarat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative: „a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes. A atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare, de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Braşov, care este un succes”.

„Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog şi, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete şi are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină", a subliniat Nicuşor Dan.

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Adrian Veştea a mulţumit preşedintelui pentru încrederea acordată.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Naţional Liberal. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate ulterior de primar, al treilea mandat de preşedinte de consiliu judeţean şi am avut şi timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului României şi am fost ministru la dezvoltare", a spus Adrian Veştea.

„Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorităţi ce ţin de urgenţele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE şi operacionalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea", a anunţat Veştea.

„Siguranţa românilor şi bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toţi primarii din această ţară cu care am lucrat, cu gândul la toţi românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate şi responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formaţiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României", a mai afirmat el.

Cine este Adrian Veștea, desemnat premier de Nicușor Dan

Adrian Ioan Veștea s-a născut pe 14 decembrie 1973 în orașul Râșnov. Economist de profesie, el este licențiat al Universității „George Barițiu” din Brașov și are un master în managementul administrației publice. S-a înscris în PNL în anul 1994, la vârsta de 21 de ani.

Adrian Veștea a ocupat funcția de primar al orașului Râșnov între 2004 și 2016, fiind reales de trei ori consecutiv. În anul 2016 a fost ales președinte al Consiliul Județean Brașov, funcție pe care a deținut-o până în 2023.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, funcție pe care a exercitat-o până în noiembrie 2024, când a revenit la conducerea Consiliului Județean Brașov după câștigarea unui nou mandat.

Adrian Veștea a fost secretar general al PNL, a doua cea mai mare funcție din partid, în perioada 25 noiembrie 2024 până pe 13 iulie 2025.

Tensiuni în PNL după desemnarea lui Veştea pentru funcția de premier

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială.”, a spus Ilie Bolojan.

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