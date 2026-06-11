Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Insecticid peștișorul de argint - cum elimini eficient infestarea din locuință

(P) Insecticid peștișorul de argint - cum elimini eficient infestarea din locuință

Peștișorii de argint sunt printre acele insecte discrete, dar extrem de persistente, care apar în liniște și rămân ascunși până când infestarea devine vizibilă. Deși nu sunt periculoși pentru sănătate, pot provoca pagube materiale și pot deveni o prezență neplăcută în baie, bucătărie sau spațiile de depozitare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 11:16 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 11:19
Insecticid peștișorul de argint - cum elimini eficient infestarea din locuință | canva.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Când vine vorba de combaterea lor, alegerea corectă a unui insecticid și aplicarea unui plan coerent de intervenție fac diferența dintre o problemă temporar controlată și una eliminată complet.

Ce sunt peștișorii de argint și de ce apar în locuințe

Peștișorii de argint (Lepisma saccharina) sunt insecte mici, fără aripi, cu un corp alungit, acoperit cu solzi argintii care le dau aspectul caracteristic. Sunt activi în special noaptea și preferă zonele întunecate, umede și liniștite.

Se întâlnesc frecvent în:

Articolul continuă după reclamă
  • băi
  • bucătării
  • subsoluri
  • spații de depozitare
  • fisuri din pereți sau podele

Aceste insecte sunt extrem de adaptabile și se pot ascunde în cele mai mici spații, ceea ce le face greu de detectat la început.

De ce pot deveni o problemă

Deși nu mușcă și nu transmit boli, peștișorii de argint pot produce daune semnificative în timp. Se hrănesc cu materiale bogate în carbohidrați și amidon, ceea ce include:

  • hârtie și cărți
  • carton
  • adezivi (inclusiv cei din tapet)
  • textile
  • resturi alimentare
  • firimituri sau zahăr
  • fire de păr sau insecte moarte

În plus, excrementele lor pot păta suprafețele, afectând estetica spațiului. Problema principală nu este un individ izolat, ci faptul că se pot reproduce relativ rapid și pot rămâne ascunși perioade lungi.

Cum se dezvoltă infestarea

Un aspect important în controlul lor este ciclul de viață. Peștișorii de argint se dezvoltă progresiv, trecând prin mai multe stadii, iar acest proces nu este ușor de întrerupt fără o intervenție corectă.

Dacă există condiții favorabile - umiditate, căldură și hrană - populația poate crește constant, fără semne evidente la început. Din acest motiv, utilizarea unui insecticid trebuie făcută imediat ce apar primele indicii.

Monitorizarea infestării - primul pas esențial

Înainte de aplicarea tratamentului, este esențial să fie evaluat gradul infestării. Monitorizarea se realizează de obicei cu ajutorul capcanelor adezive amplasate în zonele cu risc ridicat, acolo unde peștișorii de argint își desfășoară activitatea. De regulă, aceste capcane sunt plasate în băi și bucătării, sub chiuvete, în apropierea electrocasnicelor precum frigiderul sau aragazul, dar și în dulapuri, colțuri întunecate sau alte spații de depozitare.

Capcanele au rolul de a confirma prezența insectelor și de a indica nivelul de activitate, însă nu sunt suficiente pentru eliminarea infestării. Ele funcționează strict ca un instrument de monitorizare, nu ca o metodă de combatere în sine.

Atunci când sunt observate capturi, următorul pas este realizarea unei curățări temeinice a spațiului și aplicarea unui tratament insecticid complet, adaptat situației identificate.

Importanța igienizării înainte de tratament

Un pas adesea ignorat este curățenia profundă. Fără eliminarea surselor de hrană, orice insecticid împotriva pestisorului de argint va avea eficiență limitată.

Este recomandat să:

  • aspiri temeinic zonele ascunse
  • elimini firimiturile și resturile alimentare
  • cureți zonele umede
  • reduci aglomerarea obiectelor din spațiile afectate

Această etapă reduce semnificativ populația și face ca insecticidele să acționeze mai eficient.

Tipuri de insecticide pentru peștișorii de argint

Combaterea eficientă se bazează pe mai multe tipuri de produse, fiecare având un rol specific.

1. Insecticide gata de utilizare

Acestea sunt soluții lichide gata de utilizare, concepute pentru aplicare directă, fără a necesita diluare. Sunt ușor de manevrat și potrivite pentru uz casnic, ceea ce le face o opțiune accesibilă în tratarea infestărilor cu peștișori de argint.

Printre avantajele acestui tip de insecticid se numără aplicarea rapidă, lipsa necesității unor echipamente speciale și un risc mai redus asociat manipulării substanțelor concentrate, comparativ cu formulele care necesită preparare.

De regulă, aceste soluții se aplică pe suprafețele unde insectele circulă sau își găsesc ascunzători, însă trebuie evitată utilizarea lor pe instalații electrice sau în zone sensibile la umiditate, unde pot apărea probleme de compatibilitate cu materialele.

2. Insecticide concentrate cu efect rezidual

Aceste produse sunt utilizate pentru tratamente mai complexe. Oferă un efect de tip „knock-down”, ceea ce înseamnă că insectele sunt afectate rapid după contact.

Se aplică prin pulverizare, folosind echipamente dedicate, și sunt eficiente pe suprafețe extinse. Echipamentul trebuie reglat corect pentru a asigura distribuția uniformă.

3. Insecticide sub formă de pulbere

Pulberile sunt extrem de utile în zonele greu accesibile, acolo unde soluțiile lichide nu pot fi aplicate eficient sau nu ar avea același nivel de penetrare. În aceste situații, un insecticid sub formă de pulbere devine o opțiune foarte eficientă, deoarece se poate introduce în spații înguste și greu de atins.

Acest tip de produs este potrivit în special pentru crăpături și fisuri din pereți sau podele, spații tehnice, zone din jurul instalațiilor electrice, dar și alte locuri uscate și ascunse unde peștișorii de argint se pot adăposti.

Pulberile nu se dizolvă în apă și își păstrează eficiența în timp, oferind un efect de durată în zonele tratate, ceea ce le face utile mai ales în completarea tratamentelor aplicate prin pulverizare.

Importanța tratamentului complet

Peștișorii de argint au o capacitate ridicată de deplasare prin spațiile ascunse ale clădirilor, putând migra cu ușurință prin pereți, conducte sau zone comune de instalații. Din acest motiv, intervențiile strict locale nu sunt întotdeauna suficiente, mai ales în cazurile în care infestarea este mai avansată sau bine răspândită.

În situațiile extinse, se recomandă tratarea întregului spațiu și, atunci când este cazul, chiar a mai multor unități din aceeași structură de clădire. Această abordare reduce riscul ca insectele să se deplaseze dintr-o zonă netratată înapoi în spațiul deja dezinfectat, prevenind astfel reinfestarea.

Rolul umidității în infestare

Un factor esențial în apariția și dezvoltarea peștișorilor de argint este nivelul ridicat de umiditate din interiorul locuinței. Aceștia preferă mediile umede, întunecate și stabile, ceea ce explică prezența lor frecventă în băi, bucătării sau subsoluri.

Reducerea umidității reprezintă o măsură fundamentală în orice plan de combatere, indiferent de tipul de insecticid utilizat. Fără controlul acestui factor, chiar și un tratament corect aplicat poate avea rezultate temporare, deoarece mediul rămâne favorabil dezvoltării insectelor.

Măsuri de prevenție

După finalizarea tratamentului, prevenția devine elementul esențial pentru a evita reapariția infestării cu peștișori de argint. Chiar dacă un insecticid pestisorul de argint aplicat corect poate reduce semnificativ populația existentă, fără măsuri preventive mediul poate rămâne favorabil pentru o nouă dezvoltare a insectelor.

În primul rând, este importantă sigilarea crăpăturilor și fisurilor din pereți, pardoseli sau zonele de îmbinare, deoarece acestea reprezintă principalele ascunzători și căi de acces. Reducerea umidității din locuință este la fel de importantă, peștișorii de argint preferând mediile umede și întunecate pentru dezvoltare.

De asemenea, se recomandă verificarea atentă a obiectelor aduse în casă, fie că vorbim despre mobilier, cutii sau materiale de depozitare, deoarece acestea pot transporta accidental ouă sau insecte ascunse. Menținerea curățeniei în spațiile de depozitare și evitarea acumulării de carton sau lemn vechi contribuie suplimentar la reducerea riscului de reinfestare.

Eliminarea peștișorilor de argint nu se rezumă la aplicarea unui singur produs, ci presupune un ansamblu de acțiuni bine coordonate: monitorizare, igienizare, tratament și prevenție. Alegerea corectă a unui insecticid pestisorul de argint, adaptat tipului de spațiu și gradului de infestare, este esențială pentru succesul intervenției.

Atunci când este combinat cu măsuri preventive și aplicat corect, tratamentul poate reduce semnificativ populația acestor insecte și poate preveni reapariția lor pe termen lung.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului Cristi Chivu și Adelina, nași de cununie în “Raiul milionarilor”. Afaceristul care i-a devenit fin antrenorului
Observatornews.ro Coşmarul unor români care au plătit 68.000 de lei pe vacanţa din Turcia. La hotel nu aveau nicio rezervare Coşmarul unor români care au plătit 68.000 de lei pe vacanţa din Turcia. La hotel nu aveau nicio rezervare
Antena 3 Un bărbat a fost fericit că a cumpărat un apartament la etajul 34. Dar când blocul a fost finalizat a aflat că avea doar 32 de etaje Un bărbat a fost fericit că a cumpărat un apartament la etajul 34. Dar când blocul a fost finalizat a aflat că avea doar 32 de etaje
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Economii reale de ce închirierea cofrajelor Hunnebeck poate fi varianta cost-eficientă pentru proiecte industriale
(P) Economii reale de ce închirierea cofrajelor Hunnebeck poate fi varianta cost-eficientă pentru proiecte...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) FERRO derulează o nouă campanie națională cu premii garantate și echipamente pentru locuințe (P)
(P) FERRO derulează o nouă campanie națională cu premii garantate și echipamente pentru locuințe (P)
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x