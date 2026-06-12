Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi

Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi

Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis trebuie să respecte o reglă strictă în locuința familiei din Adelaide Cottage. Iată despre ce este vorba!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 20:15 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 12:27
Galerie
Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

​Deși sunt printre cei mai fotografiați copii din lume în timpul aparițiilor oficiale, în viața de zi cu zi Prințul William și soția sa, prințesa Kate Middleton, au grijă să le ofere copiilor lor un stil de creștere mult mai apropiat de cel al familiilor obișnuite, bazat pe joacă în aer liber și timp limitat petrecut în fața ecranelor.

Citește și: Prințul William, mărturisire cu lacrimi în ochi despre boala lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit despre soția sa

Ce sunt obligați să facă în fiecare zi copiii prințului William și ai prințesei Kate Middleton, indiferent de vreme

Potrivit unor surse apropiate familiei regale, cei trei copii ai prințului William și ai prințesei Kate Middleton trebuie să petreacă timp afară în fiecare zi, sub supravegherea bonei lor, Maria Borrallo, chiar și atunci când plouă, notează o sursă.

Articolul continuă după reclamă

Cuplul își dorește ca George, Charlotte și Louis să nu crească într-o „bulă regală”, unde totul este perfect, protejat și excesiv de formal.

„Vor ca micuții să se bucure de aceleași plăceri simple ca și ceilalți copii britanici: să se cațere în copaci, să meargă cu bicicleta pe drumuri noroioase, să se joace cu câinii și să se întoarcă acasă cu hainele murdare după o zi petrecută afară”, a dezvăluit sursa, care a adăugat că în familie există convingerea că o copilărie sănătoasă înseamnă libertate, aer curat și activitate fizică.

Sursa mai transmite că mulți oameni rămân surprinși când află că cei mici trebuie să iasă afară indiferent de vreme.

„Dacă plouă, soluția este simplă: își pun cizmele și haina și ies afară. Catherine consideră că reziliența și încrederea în sine se dezvoltă prin joacă în aer liber”, a mai precizat aceasta.

Prințesa de Wales este de părere că mâinile murdare de pământ, genunchii juliți și hainele ude sunt semne ale unei copilării sănătoase, care îi ajută pe copii să nu fie izolați de privilegiile vieții regale.

Familia s-a mutat în anul 2022 la Adelaide Cottage, în Windsor, în căutarea unei vieți mai liniștite, departe de centrul Londrei, potrivit sursei citate mai sus.

O altă sursă regală susține că această regulă reflectă preocuparea constantă a prințesei Catherine pentru dezvoltarea emoțională a copiilor săi și pentru legătura lor cu natura.

Potrivit acesteia, Kate Middleton este convinsă că cei mici își dezvoltă încrederea și abilitățile sociale prin contact direct cu lumea din jurul lor, nu petrecând ore întregi în fața ecranelor. Deși George, Charlotte și Louis beneficiază de privilegii uriașe, Prințesa de Wales este hotărâtă ca aceștia să nu crească într-un mediu artificial sau excesiv de protejat.

Citește și: Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur

Prințul William, despre fiul său: „George este ca un animal în cușcă dacă nu iese afară”

Deși în public sunt văzuți adesea respectând regulile stricte ale protocolului regal, împreună cu copiii lor, se pare că acasă atmosfera este una mult mai relaxată.

În documentarul „Prince William: A Planet For Us All”, Prințul de Wales a explicat că dragostea copiilor săi pentru natură îl motivează în mișcarea sa de protejare a mediului.

+9
Mai multe fotografii

„Când îmi văd copiii și pasiunea din ochii lor pentru natură, pentru insecte sau pentru modul în care albinele produc mierea, îmi dau seama cât de important este acest lucru”, a spus el, dezvăluind, totodată, despre fiul său: „George, în special, este ca un animal în cușcă dacă nu este afară. Are nevoie să iasă în natură”, potrivit unei surse.

Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
Observatornews.ro Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
Antena 3 Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40
Cei mai frumoși fotbaliști de la Campionatul Mondial, potrivit științei. Cristiano Ronaldo nu e nici în top 40
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii. La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa
Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii. La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x