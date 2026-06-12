Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis trebuie să respecte o reglă strictă în locuința familiei din Adelaide Cottage. Iată despre ce este vorba!

Regula strictă pe care trebuie să o respecte copiii Prințului William și ai Prințesei Kate. Ce sunt obligați să facă în fiecare zi | Profimedia

​Deși sunt printre cei mai fotografiați copii din lume în timpul aparițiilor oficiale, în viața de zi cu zi Prințul William și soția sa, prințesa Kate Middleton, au grijă să le ofere copiilor lor un stil de creștere mult mai apropiat de cel al familiilor obișnuite, bazat pe joacă în aer liber și timp limitat petrecut în fața ecranelor.

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Ce sunt obligați să facă în fiecare zi copiii prințului William și ai prințesei Kate Middleton, indiferent de vreme

Potrivit unor surse apropiate familiei regale, cei trei copii ai prințului William și ai prințesei Kate Middleton trebuie să petreacă timp afară în fiecare zi, sub supravegherea bonei lor, Maria Borrallo, chiar și atunci când plouă, notează o sursă.

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Cuplul își dorește ca George, Charlotte și Louis să nu crească într-o „bulă regală”, unde totul este perfect, protejat și excesiv de formal.

„Vor ca micuții să se bucure de aceleași plăceri simple ca și ceilalți copii britanici: să se cațere în copaci, să meargă cu bicicleta pe drumuri noroioase, să se joace cu câinii și să se întoarcă acasă cu hainele murdare după o zi petrecută afară”, a dezvăluit sursa, care a adăugat că în familie există convingerea că o copilărie sănătoasă înseamnă libertate, aer curat și activitate fizică.

Sursa mai transmite că mulți oameni rămân surprinși când află că cei mici trebuie să iasă afară indiferent de vreme.

„Dacă plouă, soluția este simplă: își pun cizmele și haina și ies afară. Catherine consideră că reziliența și încrederea în sine se dezvoltă prin joacă în aer liber”, a mai precizat aceasta.

Prințesa de Wales este de părere că mâinile murdare de pământ, genunchii juliți și hainele ude sunt semne ale unei copilării sănătoase, care îi ajută pe copii să nu fie izolați de privilegiile vieții regale.

Familia s-a mutat în anul 2022 la Adelaide Cottage, în Windsor, în căutarea unei vieți mai liniștite, departe de centrul Londrei, potrivit sursei citate mai sus.

O altă sursă regală susține că această regulă reflectă preocuparea constantă a prințesei Catherine pentru dezvoltarea emoțională a copiilor săi și pentru legătura lor cu natura.

Potrivit acesteia, Kate Middleton este convinsă că cei mici își dezvoltă încrederea și abilitățile sociale prin contact direct cu lumea din jurul lor, nu petrecând ore întregi în fața ecranelor. Deși George, Charlotte și Louis beneficiază de privilegii uriașe, Prințesa de Wales este hotărâtă ca aceștia să nu crească într-un mediu artificial sau excesiv de protejat.

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Prințul William, despre fiul său: „George este ca un animal în cușcă dacă nu iese afară”

Deși în public sunt văzuți adesea respectând regulile stricte ale protocolului regal, împreună cu copiii lor, se pare că acasă atmosfera este una mult mai relaxată.

În documentarul „Prince William: A Planet For Us All”, Prințul de Wales a explicat că dragostea copiilor săi pentru natură îl motivează în mișcarea sa de protejare a mediului.

„Când îmi văd copiii și pasiunea din ochii lor pentru natură, pentru insecte sau pentru modul în care albinele produc mierea, îmi dau seama cât de important este acest lucru”, a spus el, dezvăluind, totodată, despre fiul său: „George, în special, este ca un animal în cușcă dacă nu este afară. Are nevoie să iasă în natură”, potrivit unei surse.