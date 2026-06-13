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Era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar acum arată complet diferit. Ce face azi starul din Superman

Dean Cain era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar a uimit recent fanii Superman cu unele comentarii recente. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 16:11
Dean Cain are acum o carieră diferită | Profimedia Images
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Cain a devenit cunoscut în anii 2000 cu rolul din seria Superman, difuzată la nivel global. Acum a revenit în atenția publicului din cauza unor comentarii recente.

Acestea erau la adresa aspectului actriței Milly Alcock, ce are rolul principal din proiectul Supergirl, scrie Daily Mail.

Actorul conservator, în vârstă de 59 de ani, a atras atenția după ce a comentat la un meme în care Alcock, în vârstă de 26 de ani, era comparată cu omul primitiv Cha-ka, din seria Land of the Lost.

Ca urmare, mai mulți internauți au atras atenția și asupra aspectului lui Cain.

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Era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar acum arată complet diferit

Un internaut a comparat aspectul lui Alcock cu cel al personajului Cha-Ka. Ca răspuns, Cain a scris: „La naiba…am râs”.

Reacția actorului la comparația răutăcioasă s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a stârnit indignarea multor fani ai supereroilor.

„Ce mod fantastic de a-ți distruge moștenirea, Dean Cain. Și ce mod glorios de a pierde respectul milioanelor de copii care te admirau acum 3 decenii. Ce rușine,” a scris un utilizator.

„Interpretarea ta ca Superman nu va mai fi privită niciodată cu admirație. Gelozia ta amară a pătat orice urmă de moștenire pe care o mai aveai,” a scris un alt fan.

Cain a clarificat ulterior că „nu a spus niciodată că ea este urâtă”, însă nu a părut afectat de reacțiile negative.

Cain este cunoscut mai ales pentru rolul lui Superman din serialul „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”.

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În ultimii ani, el a devenit mai cunoscut pentru opiniile sale politice. Anul trecut a anunțat că intenționează să se alăture agenției americane pentru Imigrație și Control Vamal (ICE).

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În urma comentariului, mai mulți fani au atras atenția asupra aspectului lui Cain, care s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii.

În aprilie, Alcock a recunoscut că se aștepta la reacții negative înainte de lansarea filmului Supergirl, deoarece e obișnuită cu faptul că fanele și fanele francizelor populare analizează și critică aspru femeile din aceste producții.

Alcock a devenit cunoscută după ce a apărut în serialul House of the Dragon.

„Cu siguranță m-a făcut să realizez că simplul fapt de a exista ca femeie în acel spațiu este ceva asupra căruia oamenii simt nevoia să comenteze,” a declarat actrița. „Am ajuns să ne simțim foarte confortabil cu această idee ciudată că avem un drept de proprietate asupra corpurilor femeilor. Nu îi pot opri. Pot doar să fiu eu însămi.”

Dean Cain a declarat că vrea să se alăture ICE

Fostul actor care l-a interpretat pe Superman, Dean Cain, a anunțat în 2026 că intenționează să se alăture agenției americane ICE.

„Voi depune jurământul ca agent ICE cât mai curând posibil,” a declarat atunci Cain, care e deja ofițer al forțelor de ordine.

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Anunțul a venit după ce actorul a publicat un videoclip prin care îi încuraja pe cetățeni să se înscrie în agenție, în contextul unei campanii de recrutare lansate de ICE. Agenția se află în centrul eforturilor intensificate ale administrației Trump de deportare a imigranților.

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O parte a familiei lui Cain are descendență din Japonia și că rudele sale au fost la rândul lor imigranți în SUA. În plus, Cain a declarat că o parte din rudele sale au fost forțate în Centrul de Relocare Minidoka din statul Idaho, ca parte a programului de internare a americanilor de origine japoneză din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

După rolul din Superman, Cain a apărut în numeroase filme și seriale de televiziune și a lucrat și ca regizor.

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