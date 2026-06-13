În anii ‘90 impresiona cu rolul din Familia Addams, acum e de nerecunoscut. Cum arată celebra actriță de când a părăsit Hollywood

În anii 1990 impresiona cu rolul din Familia Addams și era una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, dar Joan Cusack a ales să părăsească lumina reflectoarelor.

Joan Cusack a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din anii 1990 | Profimedia Images

După o absență de 10 ani de la Hollywood, Joan Cusack a revenit în atenția publicului, de această dată cu rolul din cel mai recent film Toy Story.

Cusack a apărut și pe covorul roșu, unde și-a surprins fanii cu noul său aspect, scrie Daily Mail.

Nu e prima dată când Cusack apare în această serie de filme, ea fiind vocea personajului Jessie.

Toy Story 5 va avea lansarea în această lună și e estimat că va strânge sute de milioane de dolari la box office.

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În anii ‘90 impresiona cu rolul din Familia Addams, acum e de nerecunoscut

Acum în vârstă de 63 de ani, Joan Cusack era una dintre cele mai cunoscute actrițe din anii ’80 și ’90.

Cusack a revenit în lumina reflectoarelor pentru a promova noul film Toy Story 5, marcând astfel primele sale apariții pe covorul roșu din ultimul deceniu.

Actrița, nominalizată de 2 ori la Oscar și sora lui John Cusack, reia rolul vocal al lui Jessie în noua animație Disney-Pixar, care va ajunge în cinematografe pe 19 iunie.

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Cu această ocazie, ea a vorbit pentru prima dată despre viața sa „normală”, departe de lumina reflectoarelor. Cusack s-a dedicat timpului petrecut cu familia, pe care îl consideră „neprețuit”.

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Joan are 2 fii, Dylan John, în vârstă de 28 de ani, și Miles, de 25 de ani, împreună cu soțul său, Richard Burke, cu care este căsătorită din 1996.

Familia locuiește în Chicago, departe de agitația din Los Angeles, unde a locuit anterior.

„Mă simt onorată că am lucrat atât de mult timp în această industrie,” a declarat Cusack de pe covorul roșu. „Dar este minunat și să îți trăiești viața, să îți crești copiii, să locuiești în Chicago și să fii o persoană obișnuită. E ceva neprețuit.”

„Nu prea mai există multe filme care să aibă covoare roșii uriașe, în afară de filmele de acțiune,” a continuat actrița.

Joan Cusack a luat o pauză de la Hollywood

În Chicago, Joan deține un magazin de cadouri numit Judy Maxwell Home. Magazinul poartă numele personajului interpretat de Barbra Streisand în filmul What's Up, Doc? (1972), pelicula preferată a actriței.

Pe site-ul magazinului, acesta e descris drept „plin de obiecte atent selectate pentru casă, dulci și uneori amuzante. Perfecte pentru cadouri rapide, creații locale și surprize de ultim moment.”

Joan Cusack a devenit celebră datorită rolurilor din filmele Working Girl (1988) și In & Out (1997), pentru care a primit 2 nominalizări la Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar.

Ea a jucat și alături de celebrul său frate, John Cusack, acum în vârstă de 59 de ani, în filmul Sixteen Candles.

Printre celelalte roluri importante ale sale se numără Addams Family Values (1993), School of Rock (2003) și serialul de comedie Shameless, pentru care a câștigat un premiu Primetime Emmy.

Ultimul său rol de actorie a fost în filmul de Crăciun produs de Netflix, Let It Snow (2019).

La premiera Toy Story 5, Joan a petrecut timp alături de Taylor Swift, care interpretează o piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Disney-Pixar. De asemenea, s-a fotografiat alături de Tom Hanks și Tim Allen, vedetele francizei.

Toy Story 5 se concentrează în mare măsură pe personajul ei, Jessie Buzz, Woody, Jessie și restul grupului sunt puși la încercare atunci când trebuie să facă față lucrului care îi fascinează cel mai mult pe copiii de astăzi, respectiv dispozitivele electronice.

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Din distribuție mai fac parte Tony Hale în rolul lui Forky, Blake Clark ca Slinky Dog, Wallace Shawn ca Rex și John Ratzenberger ca Hamm.

Noile personaje Lily Pad, Evil Bullseye și Pizza with Sunglasses sunt interpretate vocal de Greta Lee, Alan Cumming și Bad Bunny.

Într-un interviu recent, Joan Cusack a descris povestea lui Jessie din cel de-al 5-lea film drept „glorioasă” și „profundă”.