Antena Căutare
Home Showbiz Vedete În anii ‘90 impresiona cu rolul din Familia Addams, acum e de nerecunoscut. Cum arată celebra actriță de când a părăsit Hollywood

În anii ‘90 impresiona cu rolul din Familia Addams, acum e de nerecunoscut. Cum arată celebra actriță de când a părăsit Hollywood

În anii 1990 impresiona cu rolul din Familia Addams și era una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, dar Joan Cusack a ales să părăsească lumina reflectoarelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 14:11
Joan Cusack a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe din anii 1990 | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După o absență de 10 ani de la Hollywood, Joan Cusack a revenit în atenția publicului, de această dată cu rolul din cel mai recent film Toy Story.

Cusack a apărut și pe covorul roșu, unde și-a surprins fanii cu noul său aspect, scrie Daily Mail.

Nu e prima dată când Cusack apare în această serie de filme, ea fiind vocea personajului Jessie.

Toy Story 5 va avea lansarea în această lună și e estimat că va strânge sute de milioane de dolari la box office.

Articolul continuă după reclamă

În anii ‘90 impresiona cu rolul din Familia Addams, acum e de nerecunoscut

Acum în vârstă de 63 de ani, Joan Cusack era una dintre cele mai cunoscute actrițe din anii ’80 și ’90.

Cusack a revenit în lumina reflectoarelor pentru a promova noul film Toy Story 5, marcând astfel primele sale apariții pe covorul roșu din ultimul deceniu.

Actrița, nominalizată de 2 ori la Oscar și sora lui John Cusack, reia rolul vocal al lui Jessie în noua animație Disney-Pixar, care va ajunge în cinematografe pe 19 iunie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu această ocazie, ea a vorbit pentru prima dată despre viața sa „normală”, departe de lumina reflectoarelor. Cusack s-a dedicat timpului petrecut cu familia, pe care îl consideră „neprețuit”.

Citește și: Cum arată și ce face Geena Davis la 69 de ani. Celebra actriță continuă să impresioneze

Joan are 2 fii, Dylan John, în vârstă de 28 de ani, și Miles, de 25 de ani, împreună cu soțul său, Richard Burke, cu care este căsătorită din 1996.

Familia locuiește în Chicago, departe de agitația din Los Angeles, unde a locuit anterior.

„Mă simt onorată că am lucrat atât de mult timp în această industrie,” a declarat Cusack de pe covorul roșu. „Dar este minunat și să îți trăiești viața, să îți crești copiii, să locuiești în Chicago și să fii o persoană obișnuită. E ceva neprețuit.”

„Nu prea mai există multe filme care să aibă covoare roșii uriașe, în afară de filmele de acțiune,” a continuat actrița.

Joan Cusack a luat o pauză de la Hollywood

În Chicago, Joan deține un magazin de cadouri numit Judy Maxwell Home. Magazinul poartă numele personajului interpretat de Barbra Streisand în filmul What's Up, Doc? (1972), pelicula preferată a actriței.

Pe site-ul magazinului, acesta e descris drept „plin de obiecte atent selectate pentru casă, dulci și uneori amuzante. Perfecte pentru cadouri rapide, creații locale și surprize de ultim moment.”

Joan Cusack a devenit celebră datorită rolurilor din filmele Working Girl (1988) și In & Out (1997), pentru care a primit 2 nominalizări la Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar.

Ea a jucat și alături de celebrul său frate, John Cusack, acum în vârstă de 59 de ani, în filmul Sixteen Candles.

Printre celelalte roluri importante ale sale se numără Addams Family Values (1993), School of Rock (2003) și serialul de comedie Shameless, pentru care a câștigat un premiu Primetime Emmy.

Ultimul său rol de actorie a fost în filmul de Crăciun produs de Netflix, Let It Snow (2019).

La premiera Toy Story 5, Joan a petrecut timp alături de Taylor Swift, care interpretează o piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului Disney-Pixar. De asemenea, s-a fotografiat alături de Tom Hanks și Tim Allen, vedetele francizei.

Toy Story 5 se concentrează în mare măsură pe personajul ei, Jessie Buzz, Woody, Jessie și restul grupului sunt puși la încercare atunci când trebuie să facă față lucrului care îi fascinează cel mai mult pe copiii de astăzi, respectiv dispozitivele electronice.

Citește și: David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii

Din distribuție mai fac parte Tony Hale în rolul lui Forky, Blake Clark ca Slinky Dog, Wallace Shawn ca Rex și John Ratzenberger ca Hamm.

Noile personaje Lily Pad, Evil Bullseye și Pizza with Sunglasses sunt interpretate vocal de Greta Lee, Alan Cumming și Bad Bunny.

Într-un interviu recent, Joan Cusack a descris povestea lui Jessie din cel de-al 5-lea film drept „glorioasă” și „profundă”.

Era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar acum arată complet diferit. Ce face azi starul din Superman...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
Observatornews.ro Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani" Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
Antena 3 Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar acum arată complet diferit. Ce face azi starul din Superman
Era unul dintre cei mai doriți bărbați al anilor 2000, dar acum arată complet diferit. Ce face azi starul din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
David Hasselhoff a ajuns în scaun cu rotile. Actorul din Baywatch are probleme grave de sănătate
David Hasselhoff a ajuns în scaun cu rotile. Actorul din Baywatch are probleme grave de sănătate
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x