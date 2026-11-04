Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Trucul simplu care ajută caloriferele să încălzească mai repede locuința. Ce poți face pentru a avea mai multă căldură în casă

Trucul simplu care ajută caloriferele să încălzească mai repede locuința. Ce poți face pentru a avea mai multă căldură în casă

Caloriferele se pot curăța în mai puțin de cinci minute cu ajutorul unui uscător de păr. Iată trucul simplu pentru îndepărtarea prafului din interiorul lor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 09:42 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 09:44
Trucul simplu care ajută caloriferele să încălzească mai repede locuința. Ce poți face pentru a avea mai multă căldură în casă | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Caloriferele pot încălzi mai repede o locuință, iar eficiența lor poate fi influențată și de un detaliu pe care mulți oameni îl trec cu vederea: praful acumulat în interiorul acestora. Un truc simplu, care presupune folosirea unui obiect pe care, cel mai probabil, îl ai deja în casă, te poate ajuta să cureți chiar și cele mai greu accesibile zone.

Cum cureți caloriferele de praf în mai puțin de cinci minute

Sezonul rece a venit, iar caloriferele funcționează în această perioadă la capacitate ridicată. Cu toate acestea, unele camere se încălzesc mai greu, mai ales dacă instalația nu a fost folosită o perioadă îndelungată.

Pe lângă eventualele probleme ale sistemului de încălzire, acumularea prafului în interiorul caloriferelor poate îngreuna întreținerea acestora și poate afecta calitatea aerului din locuință.

Articolul continuă după reclamă

Un expert în energie a prezentat, pentru publicația Liverpool Echo, o metodă simplă prin care interiorul unui calorifer poate fi curățat folosind un uscător de păr.

Caloriferele pot fi dificil de curățat din cauza spațiilor înguste dintre panouri, unde praful se acumulează și unde o cârpă sau un burete nu pot ajunge întotdeauna. Uscătorul de păr poate fi însă de ajutor, deoarece jetul de aer permite îndepărtarea particulelor de praf din zonele greu accesibile.

Metoda nu necesită demontarea componentelor caloriferului și poate dura mai puțin de cinci minute, în funcție de dimensiunea acestuia și de cantitatea de praf acumulată.

Cum îndepărtezi praful de pe calorifere

Înainte de a începe curățarea, trebuie să oprești încălzirea și să te asiguri că radiatorul s-a răcit complet. Este important să nu folosești uscătorul de păr pe un calorifer fierbinte.

Așază un prosop la baza acestuia, pentru a colecta praful care va cădea în timpul procesului și pentru a împiedica răspândirea murdăriei pe podea.

Apoi, conectează uscătorul de păr și setează-l la cea mai mică treaptă de căldură, dar la cea mai mare viteză a jetului de aer. Îndreaptă aparatul în jos, spre podea, și mișcă-l ușor dintr-o parte în alta, astfel încât praful acumulat între panouri să fie împins în jos și să poată fi strâns cu ajutorul prosopului.

Dacă suferi de astm sau de alergii, este recomandat să porți o mască de protecție în timpul curățării, pentru a evita inhalarea particulelor de praf.

Un alt detaliu important este să eviți folosirea uscătorului la temperaturi ridicate. Căldura poate contribui la dispersarea particulelor fine în aer, ceea ce înseamnă că praful ar putea ajunge din nou în încăpere.

La final, strânge prosopul și aspiră zona de sub calorifer, dacă este necesar. Prin această metodă simplă, poți îndepărta rapid o parte din praful acumulat în interiorul radiatorului, fără să ai nevoie de instrumente speciale sau de o curățare complicată.

Trucul unei experte în curățenie pentru a avea casa mereu îngrijită. Regula celor 15 minute care te scapă de ore întregi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani Cum arată acum &#8222;fata de mingi&#8221; care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani
Observatornews.ro Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
SpyNews Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni” Anne-Mary și Maria de la Mireasa au rupt prietenia în direct. Ce s-a întâmplat: „Eu nu sunt nimeni”
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Trucul unei experte în curățenie pentru a avea casa mereu îngrijită. Regula celor 15 minute care te scapă de ore întregi de muncă
Trucul unei experte în curățenie pentru a avea casa mereu îngrijită. Regula celor 15 minute care te scapă de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Renovezi baia apartamentului? Ce lucrări trebuie anunțate la primărie și când riști să primești amendă
Renovezi baia apartamentului? Ce lucrări trebuie anunțate la primărie și când riști să primești amendă
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x