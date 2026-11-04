Caloriferele se pot curăța în mai puțin de cinci minute cu ajutorul unui uscător de păr. Iată trucul simplu pentru îndepărtarea prafului din interiorul lor.

Trucul simplu care ajută caloriferele să încălzească mai repede locuința. Ce poți face pentru a avea mai multă căldură în casă | Profimedia Images

Caloriferele pot încălzi mai repede o locuință, iar eficiența lor poate fi influențată și de un detaliu pe care mulți oameni îl trec cu vederea: praful acumulat în interiorul acestora. Un truc simplu, care presupune folosirea unui obiect pe care, cel mai probabil, îl ai deja în casă, te poate ajuta să cureți chiar și cele mai greu accesibile zone.

Cum cureți caloriferele de praf în mai puțin de cinci minute

Sezonul rece a venit, iar caloriferele funcționează în această perioadă la capacitate ridicată. Cu toate acestea, unele camere se încălzesc mai greu, mai ales dacă instalația nu a fost folosită o perioadă îndelungată.

Pe lângă eventualele probleme ale sistemului de încălzire, acumularea prafului în interiorul caloriferelor poate îngreuna întreținerea acestora și poate afecta calitatea aerului din locuință.

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Un expert în energie a prezentat, pentru publicația Liverpool Echo, o metodă simplă prin care interiorul unui calorifer poate fi curățat folosind un uscător de păr.

Caloriferele pot fi dificil de curățat din cauza spațiilor înguste dintre panouri, unde praful se acumulează și unde o cârpă sau un burete nu pot ajunge întotdeauna. Uscătorul de păr poate fi însă de ajutor, deoarece jetul de aer permite îndepărtarea particulelor de praf din zonele greu accesibile.

Metoda nu necesită demontarea componentelor caloriferului și poate dura mai puțin de cinci minute, în funcție de dimensiunea acestuia și de cantitatea de praf acumulată.

Cum îndepărtezi praful de pe calorifere

Înainte de a începe curățarea, trebuie să oprești încălzirea și să te asiguri că radiatorul s-a răcit complet. Este important să nu folosești uscătorul de păr pe un calorifer fierbinte.

Așază un prosop la baza acestuia, pentru a colecta praful care va cădea în timpul procesului și pentru a împiedica răspândirea murdăriei pe podea.

Apoi, conectează uscătorul de păr și setează-l la cea mai mică treaptă de căldură, dar la cea mai mare viteză a jetului de aer. Îndreaptă aparatul în jos, spre podea, și mișcă-l ușor dintr-o parte în alta, astfel încât praful acumulat între panouri să fie împins în jos și să poată fi strâns cu ajutorul prosopului.

Dacă suferi de astm sau de alergii, este recomandat să porți o mască de protecție în timpul curățării, pentru a evita inhalarea particulelor de praf.

Un alt detaliu important este să eviți folosirea uscătorului la temperaturi ridicate. Căldura poate contribui la dispersarea particulelor fine în aer, ceea ce înseamnă că praful ar putea ajunge din nou în încăpere.

La final, strânge prosopul și aspiră zona de sub calorifer, dacă este necesar. Prin această metodă simplă, poți îndepărta rapid o parte din praful acumulat în interiorul radiatorului, fără să ai nevoie de instrumente speciale sau de o curățare complicată.